疫情下的歧視，馬國清寒學生無電腦上課遭教授辱罵

日前馬來西亞社群媒體流傳出一名女教授在線上教學時，譴責一名沒有電腦的男同學的影片。教授說：「去跟你的姊姊說，如果她有金鍊，就叫她拿去典當，買電腦給你。」掀起網民一陣撻伐，也同時引起各界對清寒群體的重視。

影片顯示，這名教授在線上授課時發現該名同學使用手機上網課，便開始質問他的家庭背景。同學聲稱自己來自森美蘭州，父親待業中，母親早逝，家裡有兄弟姐妹。相信來自莎亞南瑪拉工藝大學（UiTM）的女教授為了強調電腦的重要性，再次建議男同學用姊姊當金鍊的錢買電腦，更聲稱自己在求學時只有5件衣服穿，「我寧願沒有衣服穿，最重要的是電腦。」

女教授也分享自己在大學時期不會和B40（註）群體的學生同桌，並稱他們會想很多與課業無關的事情。女教授表示如今已邁入第五學期，同學沒有電腦無法好好學習。更說明日後她將教導Excel，而到時沒有電腦的該名同學就會輟學。

註：B40也稱Bottom 40%，指馬來西亞家庭收入中，收入最低的40%的家庭。馬來西亞統計局每隔兩三年會調查全國T20（Top 20%）、M40（Middle 40%）及B40的人口比例。

良藥苦口？階級歧視？

網民對此開始在社交媒體上展開輿論轟炸，認為教授沒有從清寒學生角度思考，犯了嚴重的階級歧視。網友留言「飯都吃不飽了，還有能力去想電腦的問題？」、「責罵也不該傷害自尊心，不是每個人都那麼幸運」。

除了在社交媒體上廣受討論，民主聯合陣線（MUDA）主席賽沙迪（Syed Saddiq）對此說道「同學窮得買不起電腦，不是他們的選擇」。他也表示，教育部調查顯示出馬來西亞有多達三分之一的學生沒有電腦或平板電腦，學生輟學率堪憂。賽沙迪強調，「與其羞辱，倒不如幫他們找來一台電腦。」

檳城國會議員沈志強則在推特轉發聲稱要尋找該名學生，並表示要贈送一台電腦給他。他寫道：「我同意女教授強調學習的重要，但我不贊同教授因為家庭背景羞辱同學。」《光明日報》報導指出，2020年4月教育部調查報告顯示，40%學生沒有電腦設備上線上課程，46%學生只能依靠智慧型手機或平板電腦上課。

Minta tolong siapa2 dapat hubungi pelajar tersebut, saya nak berikan sebuah laptop baru kepada beliau.



Saya setuju dengan prof, latarbelakang keluarga tak patut halang pendidikan.



Tapi saya tak setuju cara prof menghina pelajar semata-mata kerana latarbelakang keluarganya. https://t.co/QHCARAcdMC — Steven Sim 🇲🇾 #Bangsa (@scheekeong) March 30, 2022

瑪拉工藝大學在事發隔日迅速發表文告，說明校方已經對發表敏感言論的教授採取行動，並針對事情進行調查。校方也指出，他們了解學生在線上上課過程中面對的各項挑戰，因此提供學生各種獎學金及援助金，並呼籲有需要的學生積極聯繫校方尋求協助。4月1日，校方再次發文公告表示該名教授已遭到停職直到調查結束。

然而，也有部分網民力挺女教授，認為教授的出發點是為了同學好。一名匿名Fia Fika網友分享自己和該名同學一樣來自B40家庭，「假日同學都會回家或是去旅行，但我留在城市打工，靠自己買下一台二手電腦，一樣可以拿來做功課。」

時事評論員郭朝河則提出意見，他將史密斯巴掌風波與這起事件相互比較，表明看似毫無關係，但實質上卻是相同，「氣在上頭時，用錯著力點。」他認為同樣一句話若從成功的企業家口中說出則合乎情理，戳破了社會人性的真相。

人民公正黨州議員蔡偉傑也表明，這起風波道出隱藏在社會中的刻板印象，「一些人對B40群體的印象就是他們不擅長理財，才會導致生活陷入困境。」他也提出各種因為新上課型態而引發的問題，如網路收訊、經濟壓力、輟學等，而沒有電腦只是B40群體遇到問題中的冰山一角。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒