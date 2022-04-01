「那一巴掌」後到底發生什麼事？克里斯洛克不願警方逮捕威爾史密斯，學院正在討論懲處

2022第94屆奧斯卡，賽後受到全球矚目的熱議焦點，當屬新科影帝威爾史密斯（Will Smith，港譯「韋史密夫」）情緒失控，上台爆氣怒賞頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）一掌。

威爾史密斯的這一掌，搧出了各界正反兩面輿論，也讓各界霧裡看花，到底真相為何也眾說紛紜，而根據本屆典禮製作人威爾派克（Will Packer）指出，事發後，便有明確和克里斯洛克表示，如果要控告威爾史密斯，那麼警察現在就能去抓人。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

本屆奧斯卡頒獎典禮的製作人，由曾製作出數部賣座喜劇的製片威爾派克擔綱，典禮主題定為「Movie Lovers Unite」，一場獻給全球電影愛好者的盛會，而奧斯卡連年不振的收視率，也試圖在後疫情時代力挽狂瀾，不過這樣的盛會與奧斯卡夢，遭威爾史密斯一掌拍醒。

威爾派克接受《早安美國》採訪時表示，典禮現場，如果克里斯洛克想要提出指控，警察就已經準備好要逮捕威爾史密斯。「警方說，這是毆打，是的，警方使用這個詞，警方還說準備好了，只要克里斯洛克提出指控，就出手逮人。」

不過，威爾派克也表示，警方當時對克里斯洛克提出好幾種選項，但克里斯洛克顯然並未採用，「克里斯洛克對這些選項不以為然。他的反應就像是在說，『我沒事，不用採取任何行動』。」

而的確，洛杉磯警察當局當時也證實，克里斯洛克並未提告， 洛杉磯警局發出聲明表示：「洛杉磯警局的調查知曉奧斯卡頒獎典禮期間雙方發生的衝突，而這起事件涉及一個人攻擊另一個人， 涉案人員拒絕向警方報案，倘若 當事者希望日後得到相關警方報告，洛杉磯警察局將協助提供。」

ABC NEWS EXCLUSIVE | TOMORROW ON GMA: #Oscars producer Will Packer speaks out on what happened behind the scenes, moments after actor Will Smith slapped comedian Chris Rock on stage. pic.twitter.com/LnFnNImFJ1 — Good Morning America (@GMA) March 31, 2022

然而，克里斯洛克並未提告，不代表威爾史密斯未來不會遭到相關懲處， 主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）就正式發出聲明譴責暴力。

影藝學院其中一位發言人說明：「 學院譴責史密斯先生在典禮的行為，我們已正式開始對該事件進行正式審查，並將根據我們的章程、行為標準和加州法律，進一步探詢相關行動和後果，我們 堅決反對任何形式的虐待。 」

而根據《綜藝報》的最新消息指出，學院高層包含主席大衛魯賓（David Rubin）和執行長達恩哈德森（Dawn Hudson）已與威爾史密斯有過簡單的談話，威爾史密斯向他的暴力行為再度道歉，並表示意識到必須承擔這件事的後果，而威爾史密斯也解釋，因為妻子受脫髮所苦，才會因克里斯洛克的這個玩笑生氣。

至於事發之後，廣大媒體、網友討論「為什麼威爾史密斯打完這一巴掌，沒有被立即請出場外」，面對這樣的質疑，美國影藝學院表示，當下其實有要求 威爾史密斯離開典禮現場，但是威爾史密斯拒絕離席；不過又有消息指出，學院其實並未非常明確下達驅逐威爾史密斯的指令，而典禮製作人 威爾派克也希望威爾史密斯留下。此事至此成了一起羅生門。

雖然最終威爾史密斯並未離場，但學院事後追加的罰則應該免不了，而學院董事會也正在討論此事，應該再過一陣子就會對外宣布相關 懲處。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 威爾史密斯

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核稿編輯：楊士範