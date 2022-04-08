「分離焦慮」一歲來到高峰，如何不傷害寶寶的安全感，好好「練習分離」？

你的孩子會因為照顧者不在身邊，而焦慮哭鬧嗎？想必爸媽都有聽過「分離焦慮」這個詞，﻿到底什麼是分離焦慮呢？對於睡眠又有什麼影響呢？

分離焦慮是孩子發展的過程

分離焦慮通常出現在6－8個月，一歲之後來到高峰。﻿前者大概跟「學爬」同步，後者則跟「學走路」的時間接近。﻿好眠師先前進修發展心理學時，教授有提到當寶寶探索範圍增加（大動作發展）時，在心理上也會對照顧者出現一波依賴。﻿就像寶寶剛學會爬行時，會一直回頭確認媽媽是否還在，讓剛開始發展的寶寶不至於離開媽媽太遠發生危險。﻿造物主對人的設計，實在是很奇妙啊！

分離焦慮發生的原因，跟寶寶開始理解「物體恆存」有關。﻿「物體恆存」指的是「當物體消失時，寶寶知道它仍然存在，而不是沒有了」。﻿﻿根據認知心理學家皮亞傑的論點，﻿寶寶大約於6－8個月開始發展此概念，於兩歲發展完全。﻿這個論點可以解釋，為什麼當媽媽離開時，寶寶會哭泣，甚至去「尋找」，因為他不確定媽媽是否會回來。

育兒本身就是一場分離的過程

如果把我們育兒的時間軸拉長來看，會發現育兒本身就是一場分離。從屬於媽媽身體一部分（胎兒），到需要我們細心呵護的幼兒，再到認知母親是與自己分離的外在客體，把依戀轉嫁到安撫物上（過渡性客體階段）。接著結交自己的朋友，自己的生活圈，到最後有自主意識，離開我們、離開原生家庭。﻿﻿我們可以這樣說，練習分離是成功教養的一部分，孩子最終需要獨立且離開父母，展開自己的人生﻿（寫到這裡有點不捨又鼻酸）。

所以，面對分離焦慮的重點，並非不要分離，而是要「練習分離」。我們要幫助孩子去經歷自己是完整個體，學習獨立的過程。但同時也希望這個過程是和緩，不傷害寶寶的安全感。以下是幾個面對分離焦慮的作法：

1. 玩躲貓貓的遊戲：如果孩子還小，可以跟他玩些類似躲貓貓的遊戲。讓他知道爸媽消失後，很快地又會出現，之後再把躲起來的時間慢慢拉長。

2. 照顧者離開時，要知會孩子：不要因為怕孩子哭鬧而偷偷地走掉，因為他終究會發現。爸媽「不告而別」會讓孩子不知道你何時又不見，更加沒有安全感。

3. 建立簡單的「再見儀式」：離開時，好好地擁抱、親吻孩子，並且預告你何時會再回來。送托兒所、短暫請其他大人照顧所引起的焦慮感，也可以用這樣的方式處理。

4. 保持平靜心情：大人離開時，不要表現太誇張的情緒，或者是預設孩子一定會難過。如果爸媽﻿平靜自信地離開，也是傳達給孩子「這不是什麼大事，不需要太緊張」的意念。

5. 如果孩子情緒崩潰，要表達同理心：如果孩子情緒很多，照顧者要站在他的角度，用肯定的言語讓孩子知道你明白。比方說：媽咪知道你很難過，這真的不容易。然後還是堅定的離開，表達你對孩子的愛，也再次預告你會在回來。

分離焦慮引起的睡眠倒退

在睡眠諮詢當中，好眠師最常被問到的是「分離焦慮會不會影響睡眠？」姜珮的答案是「有可能，但通常是暫時性因素」。

對寶寶來說，眼睛閉上睡覺就看不見照顧者，所以有可能不想閉眼睡覺。因此抗拒睡覺，或在睡前哭鬧。但即便如此，我們通常不會把他當作睡不好的主要原因，而是暫時影響因素。如果照顧者能好好處理這樣的情緒，引導孩子建立睡覺的規律感，通常分離焦慮引起的睡眠問題，是表象原因，不會持續太久。但為什麼會有很多照顧者，覺得孩子是因為分離焦慮才開始睡不好呢？

原因1：大動作發展、睡眠轉換期在差不多的月齡發生

如剛剛所說，分離焦慮通常伴隨著大動作發展（6－8個月），也很靠近寶寶的睡眠轉換期，或是長牙等。「大動作發展」、「睡眠轉換期」跟「長牙」都是幾個影響睡眠的因素，導致很多家長把「分離焦慮」跟「睡不好」連結在一起，誤以為孩子睡不好完全是因為「分離焦慮」。但真正原因應該是綜合的，大動作發展時期對腦部的刺激、睡眠轉換的適應期，和分離焦慮引起的情緒反彈

原因2：照顧者本身很焦慮

這是很多父母沒有注意到的原因。人的情緒會互相影響，主要照顧者對孩子的情緒又有蠻大的影響力。當新手爸媽的第一年，我們有很多不確定感、疲憊、擔心，甚至是憂鬱的情況。小寶寶會透過我們的情緒和行為來理解事情，如果爸媽本身很慌張無助，也會把這種情緒傳染給寶寶，讓他們哭鬧更厲害。

爸媽可以想像如果公司主管一大早很慌亂進辦公室，面容憂愁。員工也會「讀空氣」，皮跟著繃緊，覺得是發生什麼重大事情了，對嗎？

原因3：過度安撫引起的哄睡連結

在睡眠震盪時，爸媽可能會因為孩子的哭鬧，而增加安撫哄睡的強度。比方說原本拍睡的抱抱，增強為抱搖睡，或直接帶到大床一起睡。這時候寶寶睡眠連結的能力更強，把高強度的安撫方式和入睡／接覺連結在一起，養成「非抱／奶不可的哄睡習慣」，成為長久的睡眠問題。

如何減少分離焦慮對睡眠的影響？

作法1：保持鎮定

寶寶需要的是支持、信任、溫柔而且堅定的照顧者，而不是跟著他一起緊張的夥伴。處理寶寶之前，先處理自己的情緒。照顧者的情緒穩下來，除了能傳達正向的情緒給孩子，也才有清醒的腦袋，觀察孩子真正需要的是什麼。



作法2：檢視作息



分離焦慮發生的時期，跟睡眠轉換期也很接近。所以當孩子發生持續性夜醒、早醒、入睡抗拒時，也是時候重新檢視作息。很多情況只要稍微調整作息，就能改善當下的睡眠狀態。（延伸閱讀： 0－兩歲睡眠轉換期，你掌握了嗎？）



作法3：正確且適度的引導回應