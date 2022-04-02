索羅門群島總理與中國簽訂「警務協議」，無端賞澳洲一巴掌，又害自己國家捲入大國競爭的漩渦
我們想讓你知道的是
澳洲等不但沒有威脅索羅門群島的安全，一直在經濟和政治援助索羅門群島，還對索羅門群島的主權非常尊重。顯而易見，在這種情況下，索羅門總理蘇嘉瓦瑞毫無必要地新拉入一個沒有傳統聯繫的境外國家，去搞什麽「國安多元化」，等於給澳洲再來一巴掌。
日前傳來消息，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與中國準備簽訂「警務協議」，引起區內國際極大關注。根據洩露出來的機密文件顯示，在這份草案中索羅門群島將和中國簽訂「安全合作規劃」。主要內容如下：
- 索羅門群島可以「請求中國派遣警察、武裝警察、軍事人員、和其他執法人員和軍隊」到索羅門群島幫助「維持社會秩序、保護人民生命和財產、提供其他協助。」
- 中國可根據自己的需要提出要求，並在得到索羅門群島的同意下，「讓中國船隻可以訪問索羅門群島，執行後勤補給，停靠和轉運」；相關的武力也可以用於「保護在索羅門群島上中方人員和中國主要項目的安全。」
- 協議是「秘密協議」，未得對方同意，協議內容不得公開。
- 只要雙方簽字，協議就開始生效（也就是說不需經過國會批准的程序）。五年有效，自動延長。
當然，這些文字只是表面的，其暗示的內容（或可推導出的內容）更令人擔憂，比如有武裝船隻可以進入，就必然要有可以停靠的碼頭，於是有人認為協議中，已暗示了在索羅門群島建立軍用碼頭（事實上，在2019年中索礦務協議中，已有建設碼頭的計劃，見下）。
中索秘密協議被曝光後，頓時引起各方震動。澳大利亞和紐西蘭都表示，已向索羅門群島政府表達對事態的關切。澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）表示，她尊重索羅門群島做出主權決定的權利，但是「我們特別關切任何危害區域穩定和安全的行動，包括建立軍事基地這種常在性設施。」紐西蘭則擔心此一計劃可能「破壞現有機制的穩定，以及長久以來太平洋地區的安全結構。」
就連著名的親中派澳大利亞前總理陸克文（Kevin Rudd），也稱此協議草案是「澳大利亞數十年來所見到的最重要的安全動作之一」，是現任澳大利亞政府在「自家門口」的一次防禦失敗。
3月31日，中國外交部記者會上，發言人證實3月30日雙方已經草簽了一份「雙邊安全合作協議」。中國強調：
- 合作基於互相平等互利共贏原則，也是兩國的正當權利，「不容外部干涉」；
- 旨在維持社會穩定，促進地區和平；
- 不針對第三方，各方要「理性看待」。
然而，這些套話在現在的國際形勢下，說了等於沒說。這正如，美國強調美英澳三國同盟（AUKUS）不針對任何國家，中國也嗤之以鼻一樣。
無論如何，一下子，索羅門群島這個太平洋島國成為國際焦點。索羅門群島為什麽這麽重要？
索羅門群島主要由兩組群島共約990個島嶼組成。主要群島是索羅門群島（但群島最西面的布干維爾島〔Bougainville〕屬於巴布亞紐幾內亞），在東面是聖克魯斯群島（Santa Cruz Islands）。島嶼絕大部分都是火山島，分佈離散，東西延綿1500公里。最大島瓜達康納爾島（瓜島）約6500平方公里，總面積不到三萬平方公里。人口只有65萬，人均GDP不到2500美元，人類發展指數只有0.567，是世界最低度開發的國家之一。
索羅門群島是熱帶雨林氣候，經濟以農業為主（特別是木材）。島上沒有非常重要的資源，唯一重要的礦產是瓜島上有一「金嶺金礦」（Gold Ridge Mine）。2019年，中國鐵路集團公司和索羅門政府簽約，獲得15年的開發權。
相反，地理位置才是索羅門群島之所以重要的關鍵。索羅門群島位於太平洋中西岸新幾內亞島以東，澳大利亞東北。從地圖上可知，在澳洲的北方到西南方，有一條半環形的島鏈：印度尼西亞諸島（大小巽他群島）、新幾內亞島、俾斯麥群島、布干維爾島、索羅門群島、萬那杜、法屬新喀里多尼亞、紐西蘭。
這條「環澳島鏈」是澳大利亞國家安全的前沿。這條島鏈的東部（從新幾內亞開始），也是美國所謂「第三島鏈」的南部。索羅門群島就在這兩條島鏈的中部。更直觀的是，如果從美國夏威夷州到澳洲畫一條最短的直線，就正好經過索羅門群島的海域。
在歷史上，索羅門群島的這種地理重要性不斷展示。索羅門群島在19世紀晚期成為德國和英國激烈爭奪的島嶼，是西太平洋各國競逐海上據點的角力場。
1900年，英國把西薩摩亞群島讓給德國，換取整個索羅門群島。二戰中，索羅門群島一度被日本占領，成為進攻夏威夷和澳洲的基地。美國為首的盟軍在傷亡慘重的瓜島戰役（瓜達康納爾島，即索羅門群島的最大島嶼）中擊敗日本重奪索羅門群島，作為反攻日本的基地，也成為盟軍在太平洋戰場戰略反攻階段的開始。
很明顯，中國看上索羅門群島，主要就是因為這種「地緣政治的重要性」。索羅門群島的政治特徵給了中國可乘之機。
索羅門群島政治非常不穩定，這倒不是像很多非洲國家那樣政變頻繁，而是其國家構成、政治制度和政治傳統。如前所述，索羅門群島由一系列島嶼組成，各大島嶼各自的內聚力遠比互相聯繫要大。這決定了索羅門群島沒有強勢政黨，在其議會制度下，通常需要多黨聯合才能組建政府，而這類聯合經常變化，於是在議會周期一些聯合執政的政黨「跳槽」到反對派司空見慣，這又往往能讓反對派發動不信任案讓總理下臺。
於是上臺、下臺再上臺的劇情不斷發生，現在的總理蘇嘉瓦瑞已是第四次上任了。
可想而知，這樣不穩定的政治結構非常容易被外國勢力「趁虛而入」。然而，索羅門群島的外交長期是穩定的，這主要是因為作為「太平洋大家庭」的一員，索羅門群島在歷史上就和澳洲、紐西蘭、英國、美國等關係密切。
事實上，英美澳紐法一直是大洋洲的主導力量，而這「五大國」都是「穿同一條褲子」。所以，所有太平洋島國無論在安全上還是在經濟上都依靠五大國（特別是澳洲和紐西蘭這兩個地區強權）。這種依靠是「真依靠」：安全上，大部分國家的防務（甚至一些國家的警務）都由紐澳負責；經濟上，澳紐美也提供大筆直接經濟援助給這些島國。這樣一來，在沒有任何新「外來勢力」的情況下，整個太平洋的秩序都是非常和平的，這就是為何叫「太平洋大家庭」之故。