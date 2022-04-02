索羅門群島總理與中國簽訂「警務協議」，無端賞澳洲一巴掌，又害自己國家捲入大國競爭的漩渦

日前傳來消息，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與中國準備簽訂「警務協議」，引起區內國際極大關注。根據洩露出來的機密文件顯示，在這份草案中索羅門群島將和中國簽訂「安全合作規劃」。主要內容如下：

索羅門群島可以「請求中國派遣警察、武裝警察、軍事人員、和其他執法人員和軍隊」到索羅門群島幫助「維持社會秩序、保護人民生命和財產、提供其他協助。」 中國可根據自己的需要提出要求，並在得到索羅門群島的同意下，「讓中國船隻可以訪問索羅門群島，執行後勤補給，停靠和轉運」；相關的武力也可以用於「保護在索羅門群島上中方人員和中國主要項目的安全。」 協議是「秘密協議」，未得對方同意，協議內容不得公開。 只要雙方簽字，協議就開始生效（也就是說不需經過國會批准的程序）。五年有效，自動延長。

當然，這些文字只是表面的，其暗示的內容（或可推導出的內容）更令人擔憂，比如有武裝船隻可以進入，就必然要有可以停靠的碼頭，於是有人認為協議中，已暗示了在索羅門群島建立軍用碼頭（事實上，在2019年中索礦務協議中，已有建設碼頭的計劃，見下）。

中索秘密協議被曝光後，頓時引起各方震動。澳大利亞和紐西蘭都表示，已向索羅門群島政府表達對事態的關切。澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）表示，她尊重索羅門群島做出主權決定的權利，但是「我們特別關切任何危害區域穩定和安全的行動，包括建立軍事基地這種常在性設施。」紐西蘭則擔心此一計劃可能「破壞現有機制的穩定，以及長久以來太平洋地區的安全結構。」

就連著名的親中派澳大利亞前總理陸克文（Kevin Rudd），也稱此協議草案是「澳大利亞數十年來所見到的最重要的安全動作之一」，是現任澳大利亞政府在「自家門口」的一次防禦失敗。

3月31日，中國外交部記者會上，發言人證實3月30日雙方已經草簽了一份「雙邊安全合作協議」。中國強調：

合作基於互相平等互利共贏原則，也是兩國的正當權利，「不容外部干涉」； 旨在維持社會穩定，促進地區和平； 不針對第三方，各方要「理性看待」。

然而，這些套話在現在的國際形勢下，說了等於沒說。這正如，美國強調美英澳三國同盟（AUKUS）不針對任何國家，中國也嗤之以鼻一樣。

無論如何，一下子，索羅門群島這個太平洋島國成為國際焦點。索羅門群島為什麽這麽重要？

索羅門群島主要由兩組群島共約990個島嶼組成。主要群島是索羅門群島（但群島最西面的布干維爾島〔Bougainville〕屬於巴布亞紐幾內亞），在東面是聖克魯斯群島（Santa Cruz Islands）。島嶼絕大部分都是火山島，分佈離散，東西延綿1500公里。最大島瓜達康納爾島（瓜島）約6500平方公里，總面積不到三萬平方公里。人口只有65萬，人均GDP不到2500美元，人類發展指數只有0.567，是世界最低度開發的國家之一。

索羅門群島是熱帶雨林氣候，經濟以農業為主（特別是木材）。島上沒有非常重要的資源，唯一重要的礦產是瓜島上有一「金嶺金礦」（Gold Ridge Mine）。2019年，中國鐵路集團公司和索羅門政府簽約，獲得15年的開發權。

相反，地理位置才是索羅門群島之所以重要的關鍵。索羅門群島位於太平洋中西岸新幾內亞島以東，澳大利亞東北。從地圖上可知，在澳洲的北方到西南方，有一條半環形的島鏈：印度尼西亞諸島（大小巽他群島）、新幾內亞島、俾斯麥群島、布干維爾島、索羅門群島、萬那杜、法屬新喀里多尼亞、紐西蘭。

這條「環澳島鏈」是澳大利亞國家安全的前沿。這條島鏈的東部（從新幾內亞開始），也是美國所謂「第三島鏈」的南部。索羅門群島就在這兩條島鏈的中部。更直觀的是，如果從美國夏威夷州到澳洲畫一條最短的直線，就正好經過索羅門群島的海域。

在歷史上，索羅門群島的這種地理重要性不斷展示。索羅門群島在19世紀晚期成為德國和英國激烈爭奪的島嶼，是西太平洋各國競逐海上據點的角力場。

1900年，英國把西薩摩亞群島讓給德國，換取整個索羅門群島。二戰中，索羅門群島一度被日本占領，成為進攻夏威夷和澳洲的基地。美國為首的盟軍在傷亡慘重的瓜島戰役（瓜達康納爾島，即索羅門群島的最大島嶼）中擊敗日本重奪索羅門群島，作為反攻日本的基地，也成為盟軍在太平洋戰場戰略反攻階段的開始。

很明顯，中國看上索羅門群島，主要就是因為這種「地緣政治的重要性」。索羅門群島的政治特徵給了中國可乘之機。

索羅門群島政治非常不穩定，這倒不是像很多非洲國家那樣政變頻繁，而是其國家構成、政治制度和政治傳統。如前所述，索羅門群島由一系列島嶼組成，各大島嶼各自的內聚力遠比互相聯繫要大。這決定了索羅門群島沒有強勢政黨，在其議會制度下，通常需要多黨聯合才能組建政府，而這類聯合經常變化，於是在議會周期一些聯合執政的政黨「跳槽」到反對派司空見慣，這又往往能讓反對派發動不信任案讓總理下臺。

於是上臺、下臺再上臺的劇情不斷發生，現在的總理蘇嘉瓦瑞已是第四次上任了。

可想而知，這樣不穩定的政治結構非常容易被外國勢力「趁虛而入」。然而，索羅門群島的外交長期是穩定的，這主要是因為作為「太平洋大家庭」的一員，索羅門群島在歷史上就和澳洲、紐西蘭、英國、美國等關係密切。

事實上，英美澳紐法一直是大洋洲的主導力量，而這「五大國」都是「穿同一條褲子」。所以，所有太平洋島國無論在安全上還是在經濟上都依靠五大國（特別是澳洲和紐西蘭這兩個地區強權）。這種依靠是「真依靠」：安全上，大部分國家的防務（甚至一些國家的警務）都由紐澳負責；經濟上，澳紐美也提供大筆直接經濟援助給這些島國。這樣一來，在沒有任何新「外來勢力」的情況下，整個太平洋的秩序都是非常和平的，這就是為何叫「太平洋大家庭」之故。