香港晚報：保安局擬全港懲教所增智能系統，可監察特定字詞

1）保安局擬懲教所增智能系統偵測敏感字

保安局今於立法會保安事務委員會提議在全港懲教院所推行「在囚人士綜合智能通訊系統」。局方形容該系統配備語音辨識及內容分析技術，可自動監察特定字詞，如「逃走」和 「自殺」，有助精簡人手，和介入潛在異常、突發事件。

根據懲教署現行措施，每次在囚人士經院所同意下致電親友，需在職員押解下往指定地點，並由職員用分機監察、計時和紀錄。局方過去兩年分別於羅湖及大潭峽懲教所試推該系統，指新系統可騰出職員人手、加強保安，在囚人士也會因此得到更多撥打電話的空間。

會議文件顯示，相關系統涉1.2億港元開支，預計工程需時6年，建成後每年可節省174萬港元員工開支。會上只有數名議員發言，主席陳克勤表示「聽唔到反對意見」，並將議案轉交財委會審理。

Photo Credit：Newscom / 達志影像

2）劍橋港生奪英詩歌比賽首獎

19歲劍橋經濟系一年級港生Eric Yip獲頒英國國家詩歌比賽（National Poetry Competition）首獎，為該獎史上最年輕得主。

Eric Yip的詩題為《Fricatives》，意指英語擦音，如詩中的「three」和「free」的首音節發音。評委Fiona Benson表示，《Fricatives》是一首極具雄心而優雅的詩歌，它以動人和充滿張力的效果講述歸化他鄉的不安、政府監控、離鄉悔疚等主題。

他向《衛報》表示對得獎感到震驚，稱身為一名19歲學生，自己還有許多需要學習，「將視這次勝出，為自己繼續寫作和不斷進步的一個起點及鼓勵」。他指自己身為會說粵語和普通話，但選擇了用英文寫詩的作者，受美籍越裔詩人王鷗行 （Ocean Vuong）的經歷很大啟發，意識到自己「有權被聽到」。

他說，用英語寫作、寫關於香港的文化時，是在「積極進行翻譯」。這讓他「幾乎感到有點內疚」，但這是他「非常清楚的事」，也想要探索的主題。

《HK01》引消息指Eric Yip是DSE七科5**尖子，曾獲科大量化金融系取錄。

Photo Credit：The Poetry Society網頁截圖

3）英美報告香港民主自由受挫

英美同日分別發表最新《香港半年報告》（Six-Monthly Report on Hong Kong）和《香港政策法報告》（Hong Kong Policy Act Report），兩國均指香港自由受挫。

英國指控，主權移交25年後，《中英聯合聲明》的承諾已不再反映現實（no longer reflects reality）；中國政府令一國兩制框架受毀；《港版國安法》被用在打壓自由、公民社會和選舉；選舉改制令議會不再存在反對聲音。英方呼籲中國尊重《中英聯合聲明》中的承諾。

美國則稱香港與其他中國城市的差別已「縮至奇微」（have narrowed the most）；香港選舉、司法獨立和本地獨立經營媒體受到「前所未有（unprecedented）」的影響；港府以《港版國安法》極廣泛和模糊的標準，在未審訊下扣留非暴力政治活動的參與者，包括初選案47人，更已扣押與悼念六四活動有關的最少33人；港府對媒體、公民社會的打壓已造成寒蟬效應。

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4）中國及港府堅決反對指控

對就英美兩國發表報告，港府新聞稿指堅決反對並批評指控不實和荒謬，並強調香港司法獨立，在《港區國安法》實施「依然穩如磐石」；指執法部門依法行動，與政治立場、背景或職業無關；香港新聞和言論自由一直受到保障，「只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制」。

中國外交部駐港公署表示堅決反對和嚴厲譴責英美涉港報告。發言人強調，法治是香港繁榮穩定的基石。任何人都沒有淩駕法律之上的特權，任何權利自由都不能損害社會公共利益。警告英美「以任何形式干預香港事務終將一敗塗地」。

中國駐英國大使館則指指責英方反覆拿《中英聯合聲明》說事，妄議中方、指責港府，「本質上是要為反中亂港勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港」，奉勸英方停止干涉香港事務和中國內政，不要為中英關係製造新障礙。

Photo Credit：Newscom / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin