【編輯嚴選】2022年4月串流片單推薦：《絕命律師》、《黑錢勝地》爭奪眼球，伊莉莎白摩斯全新驚悚影集登場

2022年4月，隨著奧斯卡頒獎典禮於3月底結束，北美獎季也正式落幕，也就等於歐美影視產業要翻到下一篇章，此時，各大串流平台的重磅原創作品就少於此前，不過仍有值得注意的作品。

這個月份最引台灣觀眾矚目的，應屬Netflix的《絕命律師：第六季》與《黑錢勝地：第四季第二部》，兩部熱門影集持續往下推演，在固定粉絲的基本盤下，預期也有一定的關注度與話題。

而甫以《樂動心旋律》拿下奧斯卡最佳影片，寫下串流平台紀錄的Apple TV+，則是有敘述美國職籃傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）的紀錄片《魔術強森，是我》，以及由艾美獎影后伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）主演的全新驚悚影集《我會回來找你》。

回到台灣串流平台，則較無受矚目的原創作品上線，但靠著如《歡樂好聲音2》等院線商業電影的亮相，或是金馬獎的作品，如《南巫》、《修行》、《金錢男孩》等舊作，也能撐起一定的目光。

以下片單並非各串流平台全數的4月上架作品，僅是以編輯角度，篩選編輯認為有趣的作品提供參考，實際的上架片單，還請各位讀者於各平台逛逛，說不定能發現意外驚喜。

Netflix

4月1日

《泡泡劇組》（電影）

《還有明天：第1季》（影集）

《收納人生：第2季》（影集）

4月6日

《綠色媽咪會》（影集）

4月8日

《夜叉：浴血諜戰》（電影）

4月9日

《我的出走日記》（影集）

《我們的藍調時光》（影集）

4月19日

《絕命律師：第6季》（影集）

4月20日

《俄羅斯娃娃：派對迴旋：第2季》（影集）

4月21日

《檜山健太郎懷孕了》（影集）

4月22日

《日落豪宅：第5季》（影集）

4月28日

《泡泡》（動畫）

4月29日

《黑錢勝地：第4季第2部》（影集）

Disney+

4月15日

《戀愛噬言》（電影）

Apple TV+

4月22日

《魔術強森，是我》（電影）

4月29日

《我會回來找你》（影集）

CATCHPLAY+

4月1日

《南巫》（電影）

4月7日

《東京之惡》（影集，HBO GO專區上架）

4月13日

《修行》（電影）

4月15日

《正負之間》（影集）

4月21日

《謎飛空姐 第二季》（影集，HBO GO專區上架）

MyVideo

4月1日

《鱷魚》（電影）

《算牌手》（電影）

4月8日

《龍與雀斑公主》（動畫）

4月14日

《歡樂好聲音2》（動畫）

friDay

4月8日

《月影》（電影）

4月15日

《慕夏狂潮：從崛起到永恆》（電影）

4月21日

《金錢男孩》（電影）

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航