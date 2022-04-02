【編輯嚴選】2022年4月串流片單推薦：《絕命律師》、《黑錢勝地》爭奪眼球，伊莉莎白摩斯全新驚悚影集登場
我們想讓你知道的是
這個月份最引台灣觀眾矚目的，應屬Netflix的《絕命律師：第6季》與《黑錢勝地：第4季第2部》，兩部熱門影集持續往下推演，在固定粉絲的基本盤下，預期也有一定的關注度與話題。
2022年4月，隨著奧斯卡頒獎典禮於3月底結束，北美獎季也正式落幕，也就等於歐美影視產業要翻到下一篇章，此時，各大串流平台的重磅原創作品就少於此前，不過仍有值得注意的作品。
這個月份最引台灣觀眾矚目的，應屬Netflix的《絕命律師：第六季》與《黑錢勝地：第四季第二部》，兩部熱門影集持續往下推演，在固定粉絲的基本盤下，預期也有一定的關注度與話題。
而甫以《樂動心旋律》拿下奧斯卡最佳影片，寫下串流平台紀錄的Apple TV+，則是有敘述美國職籃傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）的紀錄片《魔術強森，是我》，以及由艾美獎影后伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）主演的全新驚悚影集《我會回來找你》。
回到台灣串流平台，則較無受矚目的原創作品上線，但靠著如《歡樂好聲音2》等院線商業電影的亮相，或是金馬獎的作品，如《南巫》、《修行》、《金錢男孩》等舊作，也能撐起一定的目光。
以下片單並非各串流平台全數的4月上架作品，僅是以編輯角度，篩選編輯認為有趣的作品提供參考，實際的上架片單，還請各位讀者於各平台逛逛，說不定能發現意外驚喜。
Netflix
4月1日
- 《泡泡劇組》（電影）
- 《還有明天：第1季》（影集）
- 《收納人生：第2季》（影集）
4月6日
- 《綠色媽咪會》（影集）
4月8日
- 《夜叉：浴血諜戰》（電影）
4月9日
- 《我的出走日記》（影集）
- 《我們的藍調時光》（影集）
4月19日
- 《絕命律師：第6季》（影集）
4月20日
- 《俄羅斯娃娃：派對迴旋：第2季》（影集）
4月21日
- 《檜山健太郎懷孕了》（影集）
4月22日
- 《日落豪宅：第5季》（影集）
4月28日
- 《泡泡》（動畫）
4月29日
- 《黑錢勝地：第4季第2部》（影集）
Disney+
4月15日
- 《戀愛噬言》（電影）
Apple TV+
4月22日
- 《魔術強森，是我》（電影）
4月29日
- 《我會回來找你》（影集）
CATCHPLAY+
4月1日
- 《南巫》（電影）
4月7日
- 《東京之惡》（影集，HBO GO專區上架）
4月13日
- 《修行》（電影）
4月15日
- 《正負之間》（影集）
4月21日
- 《謎飛空姐 第二季》（影集，HBO GO專區上架）
MyVideo
4月1日
- 《鱷魚》（電影）
- 《算牌手》（電影）
4月8日
- 《龍與雀斑公主》（動畫）
4月14日
- 《歡樂好聲音2》（動畫）
friDay
4月8日
- 《月影》（電影）
4月15日
- 《慕夏狂潮：從崛起到永恆》（電影）
4月21日
- 《金錢男孩》（電影）
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航