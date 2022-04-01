美國將釋出史上最大規模石油儲備，每日100萬桶、總計超過1.8億桶；OPEC堅持莫斯科支持的原計畫不願增產

4月1日，美國總統拜登（Joe Biden）將授權未來6個月，每日從美國戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve）中釋出100萬桶石油，總釋放量超過1.8億桶，成為史上最大規模的石油儲備釋放，然而石油輸出國組織（OPEC）不同調，維持莫斯科支持的原有產量計畫。

美國發動史上最大石油儲備釋放

白宮表示，每日釋放的100萬桶原油，約占全球需求1%，企圖壓抑能源漲幅，讓高居不下的通貨膨脹降溫，不過此舉卻遭到外界批評。

《華爾街日報》直指「不太明智」，因為白宮這種明確的說法，反而扼殺了美國利用戰略原油儲備的彈性，另外也因為不知道俄羅斯的石油還有多少，在兩國對弈下，不該把底牌亮出來。

國際能源署（IEA）3月初估計，4月後俄羅斯石油供應可能每天會減少300萬桶，和OilX彙編的數據相比，等於俄羅斯石油產量每天緩步下降了28萬桶。

再加上，美國多次釋放原油儲備，並未有效抑制國際油價，本次在白宮宣布消息後，油價曾小幅升至每桶108.1美元。

《華爾街日報》報導稱，根據經驗油價短期回落，此後又急劇攀升。例如，3月初美國第一次釋放原油儲備，後又受到俄烏戰爭及中國因疫情封控影響，各類汽油走高。

研究公司加皇資本市場（RBC Capital Markets）的計算，美國的戰略石油儲備面臨枯竭，未來將無法起到有效的緩衝作用。在美國之後，IEA於4月1日召開會議，商討新一波的戰略石油儲備釋出方案。

值得注意的是，OPEC對國際油價的態度卻相對模糊。《路透社》報導指出，他們認為目前無法阻止油價上漲，仍決定堅持莫斯科支持的量產計畫，拒絕石油消費國進一步提高產量的呼籲。

OPEC和美國不同調，分析師認為俄烏戰爭無法快速解決

OPEC代表強調，一方面組織內產油國幾乎達到最大產能，二來利用剩餘產能拉抬產量，對市場而言，反而拉高油價。另外，他也擔憂，疫情可能會捲土重來，尤其是中國在近日採取封鎖措施，也影響產油國擴大生產的意願。

除此之外，OPEC還認為，美國可能會解除，對伊朗150萬桶石油日產量，還有委內瑞拉約30萬桶石油日產量的制裁，都將為日後市場增添變數。

研究調查公司Daily FX分析師Lisa Yin則強調，未來6個月將有1.8億桶石油衝擊市場，大約占2021年美國總需求的5%，他預測美國今年幾乎不存在，相關疫情限制，石油需求上升可能性大。

他指出，美國釋放戰略石油儲備，暗示美國情報機構以及拜登政府，均認為俄烏衝突不大可能很快得到解決，需求方面，全球第2大經濟體和印度正以很大折扣價購入俄羅斯石油。

意味著，海外買家爭相尋找可用的最便宜的原油，有望提振美國原油出口，降低美國的庫存水平，導致美國石油商增加產能，利好油價走低，未來應持續觀察美國的石油出口以及鑽井數量。

至於台灣，中油今（1）日告訴《關鍵評論網》，國際油價持續走高，為緩和輸入性通膨，4月份家庭用液化石油氣價格不調整，還包含：工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣等。

台灣中油強調，液化石油氣類之價格依「台灣中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，4月應調漲2.7元，但是為了減輕民眾負擔，由中油加計日前吸收總共達每公斤22.3元，此後國際價格跌價時再行回補。

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核稿編輯：翁世航