2022/04/01,
音樂

由零開始

由零開始
Photo Credit: 《由零開始》唱片封面

我們想讓你知道的是

奇妙地，《由零開始》的主題好像從「退隱」變成了「蛻變」。他想結束演藝生涯，卻迎來充滿經典的新一頁——原來，這才是「由零開始」。

四月一日前夕，想講講哥哥《由零開始》的故事。

電影《29+1》用《由零開始》，用得很好。踏入三十歲的周秀娜，面對事業困境、男友出軌、父親去世，當生活走到絕境，她住進另一個女子欣宜的家。患癌的欣宜同樣是三十歲，她非常樂天，獨自完成去巴黎的夢想，原因是看了哥哥的《日落巴黎》。電影結尾，周秀娜推開屋中那道貼滿巴黎照片的牆壁，眼前就是真正的巴黎鐵塔，《由零開始》響起；她踏進去，遇上欣宜。兩個女人，笑迎明天。

電影中的《由零開始》有幾重意義：首先，那是《日落巴黎》的點題歌曲；另外，對於兩個經歷困局的女人來說，生命正是要「由零開始」。看《29+1》，我眼睛濕了幾次。

而對於哥哥資深粉來說，《由零開始》還有第三重意義。那是1989年，哥哥準備退出。他跟梅艷芳都想急流勇退，在光輝時刻退下來，讓世人記住，一如他們喜歡的山口百惠。哥哥自己寫了新歌，叫小美填詞，指引是「這不是情歌，而是向一群人道別的歌」，於是有了《由零開始》：「will you remember me，若我另有心志，暫別遠去，遠去找那自由再衝刺」從小，我就非常非常非常喜歡這首歌。

在三十幾場告別演唱會的尾聲，哥哥封咪，在移民潮下去了加拿大，準備過最簡單的隱居生活。但人算不如天算，天生是巨星的他不習慣加拿大的生活。於是，他先回來拍戲，然後再出唱片，再開演唱會。退休大計雖然事與願違，但他復出之後卻是更加精彩：電影《霸王別姬》、《東邪西毒》及《春光乍洩》等，唱片《紅》及《大熱》等，還有舞台上的紅色高跟鞋、長髮與浴袍等；這些作品，都前無古人，後無來者。

奇妙地，《由零開始》的主題好像從「退隱」變成了「蛻變」。他想結束演藝生涯，卻迎來充滿經典的新一頁——原來，這才是「由零開始」。

活在今天時局，我們或會有如《29+1》的主角，不知如何走下去。但要記得，生命總是柳暗花明，我們可能在每個轉角，由零開始。

念哥哥。

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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