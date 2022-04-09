臺北城南Ｘ新竹東門城：從綠意開始的城市對話

文：見域CitiLen，文／吳君薇、插畫／鄭開翔

春暖花開的季節，城市瞬間繽紛了起來。校園中隨處都有盛放的杜鵑花，路邊的苦楝樹抽出粉紫色的花穗、樟樹細小的黃色花朵沁出幽香，形形色色的櫻花、或艷黃或淺粉的風鈴木將枝頭染上繽紛色彩，美不勝收。生活在城市中，你是否曾經注意過身旁的點點綠意？而這些景緻又有什麼樣的故事？

本期刊物發行恰好遇上文化總會在台北城南舉辦「城南有意思」系列活動，因此《貢丸湯》路上觀察篇這一期走出新竹，與插畫家鄭開翔合作，與讀者們分享「台北城南」與「新竹東門城」這兩個老城區裡的迷人魅力！讀完這一篇就起身出發吧！

Photo Credit: 取自見域CitiLens 台北舊南門想像圖

清領到日治打下城市規劃基礎

日治時期奠定發展方向「台北城南」顧名思義，指的是台北城的南邊。對應當今行政區劃與現代道路，以中正區為核心，北以台北火車站所在的忠孝西路一段為界、南以和平西路一段為界，西起西門站所在的中華路一段，東至善導寺所在的林森南路。

在此區域內，重要官舍、博物館、教育機構林立，是台北發展文化與教育的重鎮。漫步台北城南，你可以見到清領時期遺留的「欽差行台」、日本政府興建的「台灣總督府」，彰顯著此處重要的政治地位；更可以看見第二次世界大戰後，中華民國政府遷台後軍眷帶來了充滿民間活力，來自大江南北、博大精深的飲食文化。

有著相似氛圍的「新竹舊城區」，以新竹市東大路、南大路、西大路、北大路為界，框起大約一平方公里範圍，此區域亦是清領時期竹塹地區建城的磚石城範圍。

因此，舊城區中布滿許多蜿蜒的小路，有些是舊時代的小巷、有時是城牆拆除後遺留的道路，更有水圳加蓋後的路徑。信步走在新竹舊城區，這裡有清領時期留下的護城河遺跡、日本政府規劃的筆直棋盤狀道路，街頭巷尾更有許多陸續活化的老建築，以新面貌與大眾重新見面。除此之外，近年來許多私部門文化自覺提升，也在各項大型展演活動推波助瀾之下，「新竹舊城區」成為另類的文化品牌。

Photo Credit: 取自見域CitiLens 新竹護城河一景

無論是台北城南，抑或是新竹舊城區，皆是在清領時期打下堅實的經濟基礎，且已有相當人口在此聚集，在日本政府統治下，規劃了系列重要機構，形塑了鄰近區域的發展面貌。

那麼，該如何發現藏在這兩座老城背後的種種驚奇呢？「步行」絕對是親近她們最好的交通方式。你可以事先鎖定幾個想探訪的博物館，接著規劃串連這些館舍的散步路徑——有樹蔭的人行道很好，要穿過公園也不錯，若要在大馬路上前行也非常適合！只要帶著一顆愉快的心與充滿好奇的眼睛，處處都是迷人風景！

台北城南門 建築樣式變變變

古今南門比一比「台北城南」除了指台北城南邊之外，也可理解為「南門一帶」。南門（麗正門）是台北城五座城門中，規模最大的一座。南門可通往景尾（今台北景美）、深坑、石碇等地，過去是台北府城的主門。

最初的南門，是台灣傳統式建築的燕脊紅瓦城樓，近似當前「北門」的樣貌。然而，民國55 年（1966 年），南門被當時的台北市政府改建成仿中國北方樣式的綠琉璃瓦頂亭閣式建築，也就是目前我們看到麗正門的模樣。大家喜歡哪一座城門呢？

竹塹城與台北城的城牆遺址

不管是台北城或者竹塹城，在都市發展壓力下，留存的城牆遺跡少之又少。然而，只要細心尋找，都能在空間裡找到古城的蛛絲馬跡！

新竹護城河兩側綠樹成蔭，當涼風徐徐吹過大王椰子，樹葉沙沙作響，沿岸也設置了許多座椅，也搭配重要節日辦理燈節，陳列裝置藝術作品。這條河道因清領時期作為竹塹城東門的護城河而得名。

在清領時期，護城河外是片一望無際的荒地，到了日本政府來台，才在竹塹城東側實行相對完整的都市計畫、健全生活機能。當今護城河畔彎彎曲曲的「勝利路」，便是拆除城牆後所開闢的道路。

不同於橢圓形的竹塹城，台北城為一座長方形的城池。四面古城牆在日治時期分別規劃為四條三線大道——原東城牆成了中山南路、西城牆成了中華路、南城牆為愛國西路，北城牆則為忠孝西路。

這四條路徑所圍成的區域，至今仍是台灣重要的政治、經濟重心，許多日本政府統治時期所興建的建築，至今仍然作為辦公廳舍或博物館使用——今日的總統府、司法院、台灣銀行總行、國立台灣博物館、土地銀行、台北郵局等。然而，可惜的是，多數城牆遺跡皆已消失，僅能在台北車站站前地下街的台北府城古蹟特區中，看見部份因台北捷運板南線施工時挖出的台北城基石遺構。

Photo Credit: 取自見域CitiLens 新竹辛志平校長故居

老樹相伴的校長宿舍 北師實驗藝廊與辛志平校長故居

台北城南、新竹舊城區都是歷史縱深極度深厚的區域，在教育面向上，同樣也有歷史悠久的教育機構，在時光淘洗下，空間利用方式略有不同，但都持續為地方帶來濃厚的人文底蘊。

位在文化總會正後方的「北師實驗藝廊」，圍牆邊有一顆參天老榕樹，在炎熱的午後如一把大傘般，庇蔭著來往牯嶺街的行人。北師實驗藝廊原為國立台北教育大學校長官邸，前校長張玉成將宿舍釋出給校方後，校方從2003 年起委請當時的「藝術與藝術教育學系」（現為藝術與造形設計學系）規劃空間活化方式，黃海鳴老師提出「南海藝廊」的構想，將之打造為具有實驗性的展演空間，以低廉的場租支持小眾藝術、前衛藝術的發展。

該空間除了提供藝術工作者場地借用之外，也讓學生有實務學習經驗。十餘年來舉辦多場跨領域展演活動，更積極串聯週遭社區團體、博物館群等組織。每年浩浩蕩蕩舉辦的「牯嶺街書香創意市集」，便是由南海藝廊負責整體策劃，更是台灣最早開始舉辦創意市集活動的單位之一。成功的跨域合作與區域擾動成果，值得台灣各地有志於以藝文活動帶動地方發展的夥伴借鏡。