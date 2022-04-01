2022/04/01,
經濟

中信金鬆口評估進軍「純網保」，喊話金管會放鬆監管，搶零工經濟「時間碎片」保險財

中信金鬆口評估進軍「純網保」，喊話金管會放鬆監管，搶零工經濟「時間碎片」保險財
Photo Credit: 中央社

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現在生活非常碎片化，透過數位化應用，年輕人可以透過手機直接在網路上得到保障，這也大幅度的減少經營者投入的資本，意味著不需要每一張保單都必須親簽，保險公司才能去承做。

數位化浪潮襲向銀行保險業務，昨（31）日中信金總經理吳一揆於法說會上鬆口，目前正在評估「純網保」的具體發展策略，並向金管會喊話，純網保應以效率為重，不該走向傳統保險的監理作法，朝統包核准調整，加快其發展速度。

純網路保險的發展

國際間純網路保險，或經營網路保險（電子商務）業務為主的保險公司，已經成為各國數位化下的趨勢。根據金管會報告顯示，保險業透過大數據、AI數位轉型，能進一步擴大民眾納保的契機。

根據各國發展經驗可知，純網保有望提升保險經營效率和銷售能量，再降低中介銷售成本，減少保險保障缺口，真正實踐普惠金融。

根據2020年台灣主計總處統計，台灣保險市場通路，產險業以保經／代為主，達到48.7%，其次是業務員42.8%；壽險業也同樣是保經／代為主，達到52.3%，業務員是38.1%。

而國內保險業，普遍面臨產品同質性高，又以中介通路主導，追求大量保費，不利推展保障型商品，還有通路偏好賣儲蓄類型，和投資型商品等諸多困境，導致僅7成民眾，投保人壽保險，平均保額偏低。

2021年，金管會發布報告稱，純網保能夠滿足更多元需求，推動新商品（包含：共享載具／空間、零工經濟還有平台經濟等保險），進而加速保險產業數位轉型升級，使民眾能夠直接運用網路納保，打造直接銷售新通路。

對於保險業務，吳一揆則表示，歐美老保險公司也開始用數位品牌來提供客戶需求，台灣市場確實缺少方便、快速取得產品的管道。

外傳中信、遠東集團，合作進軍純網保

吳一揆舉例，英國的ZEGO公司，以網上產險的經營方式，能夠按需求付費、有靈活的訂價、多元的數據、精準的風控，可以做到民眾的保險Pay as You Go（實支實付）。

再加上，現在生活非常碎片化，透過數位化應用，年輕人可以透過手機直接在網路上得到保障，這也大幅度的減少經營者投入的資本，意味著不需要每一張保單都必須親簽，保險公司才能去承做。

實際詢問金管會強調，針對部分工時、臨時性以及人力派遣，此類不定時屬於「時間碎片」的工作，可以透過數據雲端整合保障勞工。

而目前，法規規劃上最低實收資本額，在產險業是新台幣10億元，保險契約多屬於一年期或短期；壽險業則是新台幣20億元，以保障型商品為主，並限制保障年期，考量費率結構、保險金給付金額等因素，資金將以中、短期運用為主。

其中，金管會表示，發起人條件在金融機構上，機構所認股份合計，應達實收資本額40%以上；且金融機構其中至少應有一保險公司或設有保險子公司之金融控股公司所認股份超過25%。

若是金融科技業者，從事大數據資料分析、軟體研發、物聯網以及無線通訊等業務，應向主觀單位提出成功業務經營模式。

至於，外傳遠東集團主動找上，將結合旗下遠傳電信，與中信金合作純網保一事，雙方已經簽署保密協定，吳一揆在法說會上則未正面回應，《經濟日報》詢問遠傳電信也未予置評。

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核稿編輯：翁世航


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