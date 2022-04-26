薪水停滯造成的經濟落後（上）：當台灣薪資成長落後於韓國，經濟成長也開始放緩

我在上一篇文章中使用台灣的數據解釋說，工資上漲對經濟有利，因為它會導致國內消費和營業利潤成長，進而推動經濟成長。

然而，由於台灣工資停滯不前，台灣經濟也停滯不前，落後於其他國家。在這篇文章中，我分享更多台灣的數據，以顯示台灣的經濟、營業利潤和國內消費如何因台灣工資低迷而落後於其他國家，並說明提高工資必須是台灣的一個重要目標，才能讓營業利潤和經濟恢復到以前的水平。

台灣營業利潤成長放緩，是由於基本工資成長放緩

下圖比較台灣家庭消費支出和營業利潤的成長情況。如前文所述，營業利潤（或總營業盈餘）很大程度上取決於家庭消費支出。

作者提供 數據來源：家庭消費支出、總營業盈餘

事實上，自2000年左右的過去20年，由於家庭消費支出成長放緩（粉線），這導致營業利潤成長也放緩（紫線）。

家庭消費支出很大程度上取決於家庭收入的充足性，因此我們可以在下圖中看到，過去二十年家庭消費支出成長速度較慢，因為家庭收入的成長速度也較慢——可看藍線和粉線之間密切的關係。

作者提供 數據來源：中華民國統計資訊網

家庭收入的主要驅動力是勞工的工資。同樣，我們可以在下圖中看到，在台灣的基本工資在過去二十年開始停止成長並停滯不前之後（綠線），台灣的家庭收入成長也開始緩慢（藍線）。

作者提供 數據來源：基本工資、家庭收入

因此，基本工資（綠線）的緩慢成長，導致家庭消費支出成長也緩慢（粉線），如下圖所示。

作者提供 數據來源：基本工資、家庭收入

事實上，當台灣的基本工資在1980年代中期至1990年代中期以每年10%至20%的速度成長時，家庭收入和消費支出也以類似的速度成長。這也導致企業的利潤在同一時期也成長了10%到20%，如之前的圖表所示。

然而，在1990年代後期基本工資停止成長或最多僅成長5%後，這也導致家庭收入和消費支出成長不超過5%，營業利潤成長也停滯不前。

因此，近幾十年來，由於基本工資成長緩慢或為零，台灣的營業利潤成長也放緩。這也導致家庭收入成長不夠快，也無法刺激家庭消費支出，從而抑制家庭消費，阻礙營業利潤的更快成長。

工資和家庭消費支出成長放緩，導致台灣經濟落後於其他國家

在下圖中，我們可以看到，在1990年代後期之前，台灣的基本工資、家庭消費支出、營業利潤和經濟是同步成長的。然而，當台灣在1997年經濟危機後決定停止基本工資成長時（藍線），家庭消費支出也開始趨於平緩（棕線）。儘管營業利潤似乎成長得更快，但如果你仔細觀察，你會發現營業利潤在經濟危機之後也開始成長緩慢（粉紅色的線也開始變平）。

作者提供 數據來源：基本工資、家庭消費支出、總營業盈餘、GDP

由於工資、家庭消費支出和營業利潤停滯不前，台灣經濟的成長也逐漸放緩（米色線）。因此，這些推動台灣經濟成長的動力，在1997年危機後便逐漸脫鉤。

在過去幾個月的文章中，我將台灣與韓國進行了比較，因為韓國是與台灣發展階段最相似的經濟體。我們可以看到自1988年韓國開始實施基本工資以來，其基本工資、家庭消費支出、營業利潤和經濟一直在同步成長，甚至在1997年危機之後仍繼續同步成長。

作者提供 數據來源：基本工資、家庭消費支出、總營業盈餘、GDP

相比之下，為什麼台灣經濟成長動力脫鉤是個問題？讓我們來看看。

在下圖中，可以看到，在1997年危機之前，台灣的經濟（紅線）與韓國（藍線）的成長速度相同。台灣的人均GDP一直在持續成長，與韓國的水平保持一致，甚至高於韓國。然而在1997年的危機之後，可以看到台灣經濟出現了明顯的放緩，然後在2008年的危機之後進一步放緩——見紅線的兩次下降。

作者提供

與此同時，韓國經濟繼續穩步成長。

2008年第二次經濟放緩後，台灣人均GDP下滑得如此厲害，以至於台灣人均GDP跌至比韓國還低。因此，由於台灣經濟從未恢復到1997年以前的水平，這讓韓國的人均GDP得以超越台灣。

如果台灣的經濟繼續以與韓國相同的速度成長，並且保持在韓國以上的恆定水平，下圖中的虛線顯示了台灣經濟原本可以發展的路徑：到2018年，台灣人均GDP有可能成長到100萬台幣以上，而不是今天的77.9萬台幣。

作者提供

換句話說，台灣人均GDP原本可以成長到比實際人均GDP高出35%左右，成長到日本的水平，或者比其他國家高10多位。

再看台灣企業的人均營業利潤，我們看到類似的情況，1997年和2008年後營業利潤也下降，而且再也沒有恢復到以前的水平。同樣，在2008年經濟放緩之後，台灣的營業利潤也落後於韓國。

如果台灣的營業利潤繼續以高於韓國的水平持續成長，那麼台灣企業的利潤可能會比現在高出20%以上。

作者提供

台灣經濟和營業利潤急劇放緩的原因是什麼？是台灣的工資停止成長，從而減緩了家庭消費支出、營業利潤和經濟的成長。

如上所述，台灣企業的利潤很大程度上取決於台灣勞工的家庭消費支出，如下圖所示，台灣的家庭消費支出在1997年和2008年經濟危機後也兩次放緩，並且從未恢復，從而讓韓國超越台灣。

如果台灣的家庭消費支出繼續以高於韓國的恆定速度成長，那麼台灣的家庭消費支出可能比現有的實際支出高出約25%。

作者提供

基本上，正如歐洲中央銀行所解釋的，家庭消費支出是經濟成長的關鍵驅動力，而勞動收入和工資是家庭消費支出的關鍵驅動力。而由於台灣的工資一直低迷，因此導致家庭收入停滯不前，從而阻礙了家庭消費支出和營業利潤的成長。

如下圖所示，在1997年經濟危機之前，台灣的基本工資也以與韓國的基本工資相近的速度成長，並且高於韓國。然而危機過後，台灣連續9年壓制了基本工資的成長。與此同時，在經濟危機之後，韓國採取了不同的做法，決定繼續提高基本工資。2000年之後，韓國的基本工資隨之飆升，甚至比1997年之前的成長速度還要快。