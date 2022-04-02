21年前炸毀世界遺產「巴米揚大佛」，塔利班政權如今為引進中資改口保護佛像

文：Yi-ching Kuai

在阿富汗農村赤褐色懸崖上，古老的佛像靜靜坐在石窟內冥想。佛像下方數百公尺的地方，據信是世界上最大的銅礦床。

阿富汗統治者塔利班，在嚴重國際制裁之下為了挽救現金匱乏的國家，希望北京能協助把阿富汗豐富的礦藏轉化為收入。

在岩丘上站崗的士兵搞不好曾經考慮過炸毀佛像。畢竟20年前塔利班首次掌權時，他們在阿富汗另一個地方炸毀了巴米揚大佛像，聲稱佛像是必須清除的異教象徵，引起全球公憤。

不過，如今他們打算保護梅斯・艾納克（Mes Aynak）銅礦的遺跡。塔利班安全部門負責人哈庫穆拉・穆巴里茲（Hakumullah Mubariz），凝視著一座由一世紀佛教僧侶建造的寺院遺跡說道，這樣做是開啟數十億中國投資的關鍵。

他說：「保護它們對我們和中國人來說都非常重要。」

此前，穆巴里茲曾在周邊山區指揮塔利班部隊，與美國支持的阿富汗部隊作戰。去（2021）年美國支持的阿富汗部隊投降時，穆巴里茲的手下趕忙前往保護梅斯・艾納克。他說：「我們知道這對國家很重要。」

一兆美元礦藏，中國合約成阿富汗脫貧關鍵

塔利班態度大逆轉，說明了阿富汗尚未開發的採礦業的強大吸引力。歷代執政者都將阿富汗估計價值一兆美元的礦產資源視為繁榮未來的關鍵，但在持續的暴力與戰爭中，沒有人能開採礦藏。現在，包括伊朗、俄羅斯和土耳其在內的多個國家都有意投資，填補美國倉促撤軍後留下的真空。

其中就屬北京最強勢。在梅斯・艾納克，中國可能成為第一個在塔利班阿富汗著手大型計劃的大國，重劃亞洲地理政治版圖。

2008年，時任阿富汗總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）與中國合資企業中國冶金科工集團（簡稱中冶集團），簽署了一份為期30年、從梅斯・艾納克開採高品質銅的合約。研究表明，梅斯・艾納克擁有高達1200萬噸的礦物。

但計畫因後勤和合約問題而陷入困境，直到在2014年中國工作人員因阿富汗境內持續的動亂離開，採礦計畫都還只停留在最初測試豎井的階段。

塔利班於去年8月奪取喀布爾並鞏固權力後才幾個月，新上任的礦業和石油部代理部長沙赫布丁・迪拉瓦爾（Shahbuddin Dilawar）就敦促員工重新與中國國有的中冶集團接觸。

外交部長齊亞德・拉希迪（Ziad Rashidi）接觸了由中冶集團和江西銅業集團公司組成的財團。據公司和部門官員稱，迪拉瓦爾在過去六個月中，兩次與中冶集團舉行了虛擬會議，敦促他們返回礦山，條款與2008年的合約相同。

未來幾週，中冶集團的技術委員會將在喀布爾成立，解決剩下的障礙，搬遷文物是關鍵。但中冶集團同時也尋求重新談判條款，特別是減稅，並將19.5％的權利金削減近一半，即每售出一噸銅需要給政府的百分比。

拉希迪說：「中國公司認為目前的情況對他們很理想，既沒有國際競爭對手，又有政府方面的大力支持，」

中國駐阿富汗大使表示，談判正在進行中，僅此而已。

收購稀有礦產是中國保持全球製造業強國地位的關鍵。中國在國際社會中脫穎而出，呼籲解凍阿富汗資產，並繼續在喀布爾進行外交任務。

據政府和企業人士稱，對於阿富汗而言，梅斯・艾納克的合約可望每年可為國家帶來2億5000萬至3億美元的收入，是目前國家收入的17％，以及在合約期限內的8億美元費用。在拜登（Joe Biden）政府凍結阿富汗資產，國際組織也停止捐助資金後，財政短缺加劇了阿富汗普遍的貧窮問題。對於正在努力解決貧窮問題的阿富汗來說，與中國的銅礦合約的收入是筆不小的數目。（部分國際組織現已恢復捐助資金。）

梅斯・艾納克的遺址｜Photo Credit: AP / 達志影像

絲綢之路重要城市，2000年佛教古城先後經歷蘇聯鑽挖、蓋達組織躲藏、美軍轟炸

在梅斯・艾納克，2000年歷史的佛教古城如坐針氈地與潛在的經濟引擎比鄰而居，阿富汗動蕩的現代歷史阻礙了考古探索，也阻礙了礦山開發。

古城遺址在1960年代由法國地質學家發現，被認為是公元早期幾個世紀以來絲綢之路沿線上重要的一站。

1970年代後期蘇聯入侵，俄羅斯人挖地道調查銅礦；巨大的鑽孔仍然可見，後來被蓋達組織（al-Qaida）作為藏身之處，至少有一個地道在2001年被美國轟炸。

掠奪者從古城劫掠了許多古物。雖然如此，2004年來到這裡的考古學家還是進行了部分挖掘工作，發現了一個龐大建築群的遺跡，其中包括四座修道院、古老的銅器工坊和一座城堡。很明顯，這裡曾經是一個重要的佛教定居地，是來自西方的商人和遠道而來——甚至遠自中國——的朝聖者交會的地方。

據出席會議的兩名官員稱，令礦業和石油部的非塔利班技術官員感到震驚的是，代理部長迪拉瓦爾竟然致力於拯救古城遺址，還告訴中冶集團的北京主任，這是阿富汗歷史的重要的一部分，駁斥了將遺址夷為平地的露天採礦計劃。

中冶集團認為地下採礦的替代方案成本太高。文化部的任務是提出文物搬遷計劃，最有可能搬到喀布爾博物館。

迪拉瓦爾告訴美聯社：「我們已經將一些（文物）轉移到首都，正在努力轉移剩下的，好開始採礦。」

諷刺的是，十多年來，正是塔利班阻礙了梅斯・艾納克的採礦工程。

一名中冶集團高層回憶，通往礦場的道路上佈滿了針對阿富汗軍隊和北約盟國的土製炸彈，一整個阿富汗軍團在現場看守著中國工程師。現任安全負責人的穆巴里茲說，他記得自己曾在山上看著他們，策劃著要怎麼襲擊。