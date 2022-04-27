薪水停滯造成的經濟落後（下）：台灣的經濟，正逐漸被東歐國家追上？

台灣經濟和利潤放緩的程度有多嚴重？接下來的幾張圖表更清楚地說明。

從1995年到2022年，韓國的基本工資成長了7.2倍，而台灣的基本工資僅成長了1.7倍。

作者提供

韓國較快的基本工資成長，也導致其家庭消費支出較快的增加。到2018年，韓國的家庭消費支出成長了3.5倍，而台灣的家庭消費支出僅成長了2.2倍。

作者提供

營業利潤也是如此——從1995年到2000年，韓國的營業利潤成長速度與台灣相似。然而，台灣的利潤在兩次經濟危機後下降，而韓國的營業利潤則繼續以恆定的速度成長。這導致韓國的營業利潤到2018年成長了3.9倍，而台灣的營業利潤僅成長了2.7倍。

作者提供

從1995年到2000年，台灣的人均GDP也以與韓國相近的速度成長。但到2018年，韓國人均GDP成長3.8倍，而台灣經濟僅成長2.2倍。

作者提供

斯洛維尼亞是另一個人均GDP與台灣相似的經濟體，我們也可以看到同樣的故事重演。

從1995年到2000年，台灣人均GDP的成長速度與斯洛維尼亞相當，但之後台灣就落後了。斯洛維尼亞的經濟在2008年經濟危機後也出現了下滑，但其成長已經恢復。台灣經濟從未恢復到以前的水平。

因此，斯洛維尼亞的人均GDP從1995年僅為台灣的78%，到2019年與台灣幾乎持平（96%）。

作者提供 數據來源：經濟合作暨發展組織

營業利潤方面也可以看到同樣的趨勢——台灣的營業利潤在2000年之前以與斯洛維尼亞相同的速度成長，但此後台灣就落後了。這導致台灣的人均營業利潤從1995年比斯洛維尼亞高出60%，到2019年僅高出35%左右。

作者提供 數據來源：經濟合作暨發展組織

家庭消費支出也是如此——台灣和斯洛維尼亞在2000年之前以相同的速度成長，但此後斯洛維尼亞超過了台灣。 到2019年，斯洛維尼亞的人均家庭消費支出從1995年僅佔台灣支出的85%成長到台灣的97%。

作者提供 數據來源：經濟合作暨發展組織

斯洛維尼亞經濟和營業利潤的高速成長，也歸功於斯洛維尼亞基本工資的快速成長。從1995年到2022年，斯洛維尼亞的基本工資成長了5.7倍，而台灣的基本工資僅成長了1.7倍。

作者提供 數據來源：經濟合作暨發展組織

當我們與其他與台灣經濟發展水平相近的新興經濟體進行比較時，我們可以看到同樣的趨勢。

1995年至2019年，台灣人均GDP僅成長2.3倍，而愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭和捷克則成長4.8倍至10.0倍。

作者提供 數據來源：經濟合作暨發展組織

台灣人均營業利潤僅成長2.7倍，而愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭和捷克則成長4.3倍至10.1倍。

作者提供 數據來源：經濟合作暨發展組織

台灣人均家庭消費支出僅成長2.2倍，而愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭和捷克則成長4.5倍至8.8倍。

作者提供 數據來源：經濟合作暨發展組織

到2019年，台灣的基本工資僅成長了2.3倍，但在愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭和捷克的基本工資則成長了6.1倍到18.8倍。

作者提供 數據來源：經濟合作暨發展組織

從上述比較可以看出，基本工資成長率較高的國家，其家庭消費支出、營業利潤和經濟的成長率也較高。

愛沙尼亞的基本工資成長了18.8倍，家庭消費支出、營業利潤和經濟相應成長了8.8倍、10.1倍和10.0倍；拉脫維亞的基本工資成長了10.8倍，家庭消費支出、營業利潤和經濟成長了8.5倍、8.1倍和9.7倍；在波蘭，基本工資成長了7.9倍，而其家庭消費支出、營業利潤和經濟成長了5.0倍、5.1倍和4.8倍。

與此同時，捷克的基本工資成長了6.1倍，而其家庭消費支出、營業利潤和經濟成長了4.5倍、4.3倍和4.8倍。

但在台灣，基本工資僅成長2.3倍，因此其家庭消費支出、營業利潤和經濟僅成長2.3倍、2.7倍和2.3倍。

台灣的基本工資成長最慢，因此其經濟和營業利潤成長也最慢。

當我們使用相關圖表進行比較時，這種趨勢最為明顯，如下圖所示。

作者提供

您可以看到，在基本工資成長率較高的新興經濟體中，GDP成長率也較高。可以看出，台灣的基本工資成長是最低的，其GDP成長也是最低的。

同樣，基本工資成長較高的國家的利潤成長也更快。然而，由於台灣基本工資成長較低，其營業利潤成長也最為緩慢。

作者提供

同樣，台灣的基本工資成長緩慢導致其家庭消費支出成長最慢——這解釋了為什麼台灣的經濟和營業利潤成長也最慢。

在上面的這些相關圖表中，也可以看到韓國較高的基本工資成長也導致其家庭消費支出、營業利潤和GDP的成長都快於台灣。

作者提供

上述比較使用人均數字，但當我們將台灣的GDP總量與與台灣相似的人口和GDP的國家波蘭進行比較時，可以看到相同的趨勢。

如下圖所示，在1997年經濟危機之前，台灣的GDP總量成長速度與波蘭相當，並且一直高於波蘭。然而，在台灣因1997年和2008年經濟危機而兩次放緩後，台灣從未從中恢復過來，這導致台灣經濟失去了對波蘭的經濟優勢。

作者提供

從1998年（1997年經濟危機之後）到2019年，波蘭的GDP從占台灣經濟的46.9%成長到88.0%。

如果台灣經濟繼續以1997年前的水平成長，台灣2018年的GDP可能可以成長到接近25兆，而不是只有18.9兆。換句話說，台灣的GDP可能可以高出35%。

同樣，台灣的營業利潤總額在1997年經濟危機前以高於波蘭的恆定速度成長，但在1997年和2008年危機後台灣經濟放緩後，台灣與波蘭之間的差距也已經縮小。波蘭的營業利潤在1998年為台灣營業利潤的47.4%，2019年成長到87.3%。