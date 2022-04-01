東南水泥廠施工意外連假前高鐵癱瘓影響10萬旅客：左營站無車北上，廠商依公共危險送辦

今（1）日是清明連假前最後一個上班日，不料下午東南水泥包商拆除廠房時造成台電電塔倒塌，高鐵高雄路段主線中斷，台鐵配合台電修電力設施執行斷電，雙鐵南下及北上列車都有延誤。高鐵左營站今晚無北上列車，影響人次預估將近10萬人，出動客運、火車等進行旅客接駁。而發生事故的廠商將依公共危險罪送辦。

高鐵南下只開到台南，左營無北上列車

《中央社》報導，明天起有4天清明連假，高鐵與台鐵都有很多搭車返鄉旅客，但受這起東南水泥施工造成的斷電，台灣高鐵公司下午5時5分起，將營運區間變更為南港站至台南站，並啟動台南站至左營間站間接駁。

台灣高鐵說，這起事件影響高鐵主線供電中斷，已將運轉區間變更為南港站至台南站，於下午5時5分啟動台南至左營間站間接駁。台灣高鐵表示，旅客若搭乘台南至左營區間接駁車者，可於一年內辦理退費。

《中央社》報導，台鐵是在傍晚接獲告知，配合台電搶修相關電力設施，基於安全考量，台鐵楠梓站至新左營站傍晚6時40分起斷電，估計要2小時才能復電。

台鐵建議往新左營站的民眾，可在楠梓站的前一站橋頭站下車，改搭高雄捷運。台鐵說，民眾未搭乘的區間，可持於一年內辦理退費。

Photo Credit:中央社 高鐵改為只行駛台南到南港站

事故原因：東南水泥施工撞倒電塔

（中央社）高雄楠梓一帶今天下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起；有楠梓產業園區廠商反映機台跳機，另下游供電範圍包含高鐵左營站。

台電高雄區處訊息表示，下午3時39分轄內配電線路因輸電線路故障，造成楠梓一帶多所變電所電壓瞬間驟降，但配電系統供電正常。初步了解為東南水泥包商拆除廠房時，撞擊台電電塔造成電塔倒塌引起。

高雄市消防局勤指中心訊息表示，3時47分楠梓區屏山巷（東南水泥）內高壓電塔倒塌，出動19車、54人前往搶救，抵現場時經確認無人受傷受困，現場劃定區域警戒。

事故線路供電範圍包含左營高鐵站、楠梓產業園區，目前已有楠梓產業園區廠商反映有機台跳機，詳細影響範圍還在瞭解中。台電人員說明，電壓僅有幾毫秒的時間驟降，隨即恢復正常，事故對一般家戶用電影響不大，但是若有廠商設備比較敏感，就可能發生跳機。

廠商依公共危險罪送辦

（中央社）今天下午3時40分東南水泥廠在高雄的一個高塔拆除工程，施工不當壓倒高壓電塔，使高鐵左營站至台南站運輸中斷。高雄市政府現場勒令停工，並將工程負責人依公共危險罪移送。

今天下午3時40分東南水泥廠在高雄的一個高塔拆除工程，因拆除不當使高塔倒塌壓倒鄰近高壓電塔，導致台電供電異常，也造成高鐵左營站至台南站運輸中斷。

高市府新聞稿表示，高雄市長陳其邁指示副市長林欽榮前往事故現場指揮處理，勒令工程停工，並要求交通局立即啟動接駁計畫。工務局長楊欽富、高雄市土木技師公會技師等人及勞工局人員至現場勘查，初判營造廠拆除過程不慎，造成高塔倒塌，致使壓倒電塔，造成台電69KV輸電線路斷線，現場無人受傷受困。

工務局表示，拆除建築物時，應有維護施工及行人安全的設施，並不得妨礙公眾交通。拆除過程違反建築法規定，依法勒令停工，後續需完成復工計畫審核通過後，才能進行拆除作業。工務局並函文對拆除申請人、拆除人及監造建築師各處以最高新台幣9萬元罰鍰，且因拆除建築物時發生公共危險，依《刑法》第193條規定將負責人移送法辦。

高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀告訴《中央社》記者，《職業安全衛生法》規定作業中應對拆除物有足夠的支撐與穩定，業者違反依法可罰3萬到30萬元，且東亞水泥在今年1月份也發生過拆除作業過程中拆除物倒塌事件，因此這個案子會傾向從重裁處。

事故造成高鐵左營到台南站路線中斷，高市交通局投入協助疏運，調度50輛遊覽車接駁旅客從高鐵左營站至高鐵台南站；同時協調台鐵加開嘉義至高雄間班次，各級列車也增停中洲站。交通局也表示，將持續調度車輛，以備輸運需求，後續復電事宜則由經濟發展局持續與台電高屏區供電處磋商及回報處置。

高鐵公司左營站人員說明，雖然台電已恢復供電，但還要等公司修復主線線路完成，才能通車。今天是連假前夜，是旅客乘車高峰，目前只能積極調度遊覽車，把人員送往台南高鐵站，受到此事件影響的旅客，都可在一年內辦理退票。

台電高雄區營業處表示，已派出搶修人員162人及車輛47台投入搶修，但因掉落電線橫跨高鐵、台鐵軌道區，且附近有高壓電纜線，需待台鐵斷電才能進入搶修。

東泥今天傍晚在證券交易所公開資訊觀測站發布重大訊息指出，承包商下午拆除廠房時，不慎導致水泥儲倉撞擊台電電塔，導致電塔倒塌，沒有造成人員傷亡，目前東泥財務業務不受影響。因應措施方面，東泥表示，會負起監督承包商的責任，避免工安問題發生。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範