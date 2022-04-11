美中兩強在南亞、中東外交過招，區域國家只好兩邊下注、誰也不想得罪

王毅訪伊斯蘭國家組織、巴基斯坦、印度

3月22日，中國國務委員兼外交部長王毅赴巴基斯坦，以貴賓身分出席「伊斯蘭合作組織」（Organization of Ismlamic Cooperation, OIC）外長理事會。隨後於3月24日連續訪問阿富汗、印度，再於26日訪尼泊爾。這次王毅到阿富汗與印度的行程最受關注。

儘管中國尚未承認塔利班政權，不過中、阿關係仍維持穩定。中國外交部在3月29日記者會提到將於3月30至31日在安徽屯溪舉行「第三次阿富汗鄰國外長會」期間，同時將召開阿富汗問題「中美俄＋」磋商機制會議。這些與阿富汗相關的外長會，顯示中國對鄰國的拉攏，更擴大中國外交優勢。

王毅此次訪印度這是自2020年，中印邊界衝突以來兩國最高層級的接觸。除會見印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）外，也與印度國家安全顧問多瓦爾（Shri Ajit Doval）會談。

據《中央社》報導，許多印度學者質疑王毅的訪問，只是為了說服印度總理莫迪（Nedera Modi）赴北京參加金磚五國（BRICS）峰會。中國是今（2022）年金磚五國峰會的主辦國，如果莫迪缺席峰會，那麼北京會難堪。除此之外，也有認為中國想藉印度在俄烏危機偏親俄立場，試探印度對西方世界以及四方安全對話聯盟（Quadrilateral Security Dialogue, Quad）的態度。

「美印2+2會談」與美印分歧

美國正準備與印度在4月11日進行「美印2+2會談」。這會是美國總統拜登（Joe Biden）上台以來第一次與印度進行「2+2會談」。美印2+2會談原本早在2021年12月就該舉行，但當時因俄國總統普亭（Vladimir Putin）旋風式訪印度，並進行俄印峰會與簽署多項協議，重申印度與俄羅斯「特殊且具特權的戰略夥伴關係」，進而影響美印2+2會談日程。

不過，根據《日經新聞》（Nikkei Asia）以及《新印度快報》（The New Indian Express）皆報導美方已派高層官員赴印度，討論4月份2+2會談事宜。未來舉行2+2會談時，美方也將派國務卿布林肯（Antony Blinken）以及國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）出席。

印度這次在烏克蘭局勢上並未與美同行，反而採取中立偏俄的態度，也未對俄國譴責或制裁。印度過去在1960年代採「聯蘇抗中」策略，在軍事、經濟上，新德里或多或少都仰賴莫斯科的協助。印度是俄國軍備最大的買家，佔俄國出口量約23％，也讓印度擁有六成俄製武器且簽訂10年期國防合作協議。

不過《日經新聞》報導對印、俄雙方關係提出質疑。俄國近期為改善與巴基斯坦的關係，讓印度開始考慮減少對俄國依賴。美國也因此認為有機可趁，藉由此疑慮強化「聯印抗中」，然而印度對俄國依賴仍高，全面更改投奔美國抗中，對印度來說成本恐比利益來的高。

無獨有偶，美國總統拜登對印度也有些微負面評價。《路透社》（Reuters）3月22日報導指拜登說印度是「四邊安全對話」成員國中對俄國「有點懦弱」的成員。

然而，有印度官員和專家回應，歐洲到目前為止仍從俄國購入天然氣和石油能源。更有人質疑，當印度跟中國爭議白熱化，拜登是否會支援印度仍為問號，凸顯美國與印度之間的分歧。

布林肯會中東亞伯拉罕協議國

3月27日，布林肯赴以色列，除與以色列總理班奈特（Naftali Bennett）、外長拉皮德（Yair Lapid）會面外，還與巴林、阿拉伯聯合大公國、埃及、摩洛哥等國外長，參與具有歷史性的「以色列與阿拉伯國家外長會」。又因在尼格夫沙漠（Negev Desert）的科德瑪飯店（Kedma Hotel）展開峰會，這座飯店鄰近以色列建國第一任總理班古里昂（David Ben-Gurion）的家和陵墓，故這場會議又稱「尼格夫峰會」（Negev Summit）。

以色列外長拉皮德先前也邀請約旦外長參與高峰會，但約旦因對巴勒斯坦人的關心，成為唯一缺席的阿拉伯國家。布林肯也在會後到約旦河西岸會面巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas），再轉往北非訪問摩洛哥與阿爾及利亞。

這次除了討論有關以、巴衝突以及現正火熱的烏克蘭危機。大部分的中東國家在俄國入侵烏克蘭之時，並沒有多做出太多表態、譴責，也沒有跟進歐、美國家進行大規模制裁。其中以色列雖然給予烏克蘭人道救援，也試圖調停俄烏衝突，但至今尚未提供烏克蘭任何武器。

《紐約時報》（New York Times）依照麻省理工學院《經濟複雜性觀測站》（The Observatory of Economic Complexity）報導，以色列與俄羅斯經貿往來密切，以色列2020年共花10億美元購買俄國煤礦、鑽石、小麥等產物，同時也賣給俄國7.18億美元農產品。以色列與俄國同意不在敘利亞進行面對面衝突，防範伊朗近一步威脅。

而在北非的摩洛哥也未對俄國行動做出具體抗議。摩洛哥與俄國關係長年處於友好狀態。經貿上，摩洛哥2020年共花13億美元從俄國進口煤礦、石油和化學原料。策略上，摩洛哥也為了預防俄國直接向爭議領土西撒哈拉（Western Sahara）叛亂組織「波利薩里奧陣」（Polisario Front）提供武器，進而改善雙邊關係。