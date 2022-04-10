《如果不是那一次檢查，我已不在人世》：攝護腺癌未來很可能成為男性癌症首位，半夜若頻尿兩次以上切記看泌尿專科

文：邱文祥（亞洲泌尿外科醫學會祕書長）

攝護腺癌為台灣十大癌症死因第五位，如果是第一期發現，手術治療後的五年存活率能達到百分之百。

我常鼓勵病人，即使檢查後發現已經是第三期攝護腺癌，還年輕就應該勇於面對，不要逃避，因為現在的治療方法除了微創的達文西手術，還有荷爾蒙治療、精準放射線治療，又有新的標靶治療等等，很多醫學新方法可以幫助患者。

我有一位攝護腺癌病友，本身有家族史，發現時才五十出頭歲，正值壯年。因為哥哥同樣罹患攝護腺癌，他也抽血檢查，結果發現攝護腺抗原（PSA）指數高達十八（超過四，罹患攝護腺癌症的可能性就高，高過十的風險更高）。接近二十表示攝護腺癌症侵犯到包膜外的機會大，切片後亦證實為攝護腺癌。

那時他因為害怕不願意接受手術，拖了兩年後，因為哥哥好了，他的信心大增，鼓勵他來做達文西手術。之後，病理判斷雖然已是第三期攝護腺癌症，療程結束至今過了七年，追蹤檢驗PSA只有0.2，表示治療結果很不錯。

行醫三十五年來，我曾遇到一位第四期攝護腺癌症，那時癌症細胞已經轉移到骨頭了。我讓他接受荷爾蒙治療後，他也逐漸穩定，最終治癒，後來持續追蹤檢驗，狀況都很好，至今已經超過三十五年。真的，攝護腺癌即使是末期，只要積極治療，仍可能有奇蹟似的治癒。

另一個奇蹟就發生在我的親姨丈身上。三十五年前，醫生診斷他攝護腺癌第四期骨頭轉移，說他只能活一到兩年。但是他到現在已經活過了三十五年，真是少見，而且無須使用荷爾蒙治療。如今已經九十三歲的姨丈，生活品質不因癌症而變質，家人沒有受到拖累，跟一般人一樣過得很好。

伴隨高齡化而來的癌症罹患率

從目前趨勢來看，攝護腺癌未來可能跟西方國家一樣，成為男性癌症的第一名。當然這是比較長遠、大膽的預測，不過也不是無的放矢，因為在美國、歐洲，攝護腺癌的罹患率已經是男性癌症中的第一名（超過肺癌）。

根據一些解剖報告指出，九十歲往生的人，如果全身解剖，有近九成的人會在攝護腺中發現癌細胞。也就是說，癌症已經跟他共存一段時間（有些癌症並不會致命），這表示攝護腺癌隨著年齡增長，發生的比例會增加。

台灣最新癌症統計資料發現，攝護腺癌已經成為男性癌症第五位。台灣每年約有五千多人診斷出患有攝護腺癌症，與十年前僅有一千多人，不可同日而語。照這樣的速度來看，我大膽預測在十至十五年後，攝護腺癌症可能變成男性罹患癌症的首位。追根究柢，這個現象跟我們生活習慣愈來愈西化有關！不可否認，我們現在的飲食習慣不同於以前傳統華人，習慣大量攝取高脂肪、油炸食物等。

PSA指數精準揪出「長壽癌」

幸運的是，攝護腺癌有血液中的攝護腺特異抗原（Prostate specific antigen, PSA），這個指數是非常敏感及重要的癌症指標。目前，全世界一流泌尿科醫學會的建議是：五十歲以上的人應該每年抽一次PSA。

如果你的家族有攝護腺癌症患者，四十歲時就要檢驗PSA指數。攝護腺癌第一期患者，經由手術或者是放射線治療，都能夠達到很好的結果。手術治療後的五年存活率甚至達到九五％。

也可自我觀察：如果晚上起來小便兩、三次，有頻尿現象，就應該就醫。因為攝護腺癌跟良性攝護腺肥大的症狀一模一樣！所以專業的泌尿科醫生會做PSA檢驗，確認判斷是否罹患癌症。

PSA指數高，意指罹患癌症的可能性高，英文為likelihood，但是不表示一定得了癌症。PSA只是醫生判斷有沒有癌症的一個指標，數值愈高，表示罹癌的可能性愈高。但是，兩者不是等號，PSA指數高，不等同得了癌症。PSA在很多情況下都會升高，有些人騎腳踏車PSA就會升高，有些人射精完的第二天抽血，PSA也可能升高。

單一PSA數值的判斷並不準確，真正專業的判斷是PSA緩升，大概一年升個○．五，這樣的情況下，罹患癌症的機會就會增加。最近這五年，我發現癌症病人有年輕化趨勢，我猜測可能跟環境汙染有關，當然這個觀點還需要更多資料證實。

高科技讓預防醫學更進一步

所有癌症都需提早診斷、分期，再治療。以前如果發現患者PSA指數高，會先做直腸超音波檢查攝護腺，在癌症常發生的攝護腺邊緣地區取標本，但是這是隨意切片，因此診斷率有限（約四○％）。現在有更準確的核磁共振融合超音波切片，可以更精準地看到癌症的區域。這就如同無人機精準追蹤，我們可以跟著目標去切片，診斷率可達六○％到七○％之間。此外，這個方法可以從會陰部切片，大幅減少感染的機會。

早期攝護腺癌病人的餘命大於十年時，專業醫師大都建議手術治療；如果手術風險高，則建議做放射線治療。現在有達文西手術（編註：可讓醫師透過控制台和四隻機械手臂設計，利用3D立體超高解析度視野的準確度，經由如鑰匙孔般大小的傷口，進行高度複雜的微創手術），可以將括約肌保留得很好，也能保留兩邊勃起神經，手術後大概還有五○％到七○％的病人可以勃起。因此，達文西機械的攝護腺切除術是當今最為國際泌尿科醫學界接受的手術治療方式。

但是如果患者生命存活期小於十年，又有諸多疾病，如高血壓、糖尿病等，雖然治療效果差一點，通常會建議放射線治療。

年紀很輕的病人，即使癌症診斷確定是比較晚期的，我們還是鼓勵手術，盡量把癌細胞切除，再加上輔助治療，預後會比較好。如果放射性治療也擋不住，則進行荷爾蒙治療。再不行，則給予化療或者是標靶治療。

突破性的荷爾蒙治療