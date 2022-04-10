林右昌《雙魚B．理科市長》：誰說基隆顏色非得灰灰暗暗的？正濱色彩屋，一個美麗的意外

文：林右昌

正濱色彩屋，一個美麗的意外

身為基隆人，我對正濱漁港不只「認識」，還很「熟悉」，有時走在港邊，我會回想起年少時，我在港邊愜意地釣魚、寫生和死黨度過充滿歡笑的午後。曾幾何時熱鬧喧騰的正濱漁港，在時代的洪流中徒留寂寥？看著日漸沒落的港灣，心裡總覺得十分惋惜。

後來我初次競選市長時，拍了一支「讓基隆變彩色」的競選廣告，最後一幕畫面就選在正濱漁港，港邊灰灰暗暗的房子，一一上色後變身成色彩漁港。這股用色彩改造環境的念頭，多年前就埋藏在內心深處，直到成為基隆市長後，終於有機會付諸實踐。

基隆該是什麼顏色

很多人、包含在地人對基隆的色彩印象就是灰灰暗暗，甚至帶點陰沉。但在國外，以色彩改造城市印象的做法行之有年，因此我當選前，就主張要讓基隆從黑白變彩色，我相信只要在色彩上有些變化，基隆給人的印象也會隨之改變。

初期我找了許多色彩專家來到基隆，但大家給我們的色彩建議，都主張顏色必須融入周邊景觀、尊重地景環境，我們討論了幾批基隆色，都是灰灰暗暗的色階，這讓我有些氣惱，我後來直接否定他們的建議，「為什麼基隆顏色非得灰灰暗暗？本來就不明亮了，若繼續灰灰暗暗，不是一點改變也沒有嗎？」

為什麼基隆顏色變得灰灰暗暗？基隆過去的城市基礎建設，喜歡大量運用藍色、綠色與灰色等冷色系，就是因為民國七十年代出現一句口號「港都山城是我家」，因此大家很直觀地認為，山是綠色、海是藍色，而常下雨的天空是灰色，但誰說，海只能是藍色？

「基隆的色彩定義應該重開機！」我在會議中這麼說，但這是身為市長的堅持，幾度來回討論後，我與色彩專家溝通出新的改變與做法，我們不再以「具象」的角度理解城市色彩，改從「抽象」的角度給予新的定義。

基隆是海港城市、是國家的門戶，百年以來多元文化在此匯聚，形塑出開放積極、熱情奔放的城市性格，你若從這個角度詮釋海洋城市，海就不該是藍色的。它應該是充滿想像力、熱情與能量，且勇敢和包容，這才是基隆真正應該有的色彩風格！

我大學讀景觀設計，深刻明白城市意象的轉變需要長時間的努力，因此我鼓勵團隊多使用溫暖的色系，我們第一個色彩計畫從「和平橋色彩塗布計畫」開始，一直到被受歡迎的正濱漁港色彩屋，都是一開始被里長罵到臭頭，但最後廣為接受的例子。

就當作被市長騙一回

正濱漁港大概是二○一八年北台灣最快速竄紅的熱門景點，每到落日時分，許多攝影愛好者喜歡在色彩屋的對面，捕捉夕陽餘暉與色彩屋映照出的水面倒影，每一張照片都讓人難以想像，正濱漁港曾是快速沒落的寂寥碼頭。

鮮少有人知道，近百歲的正濱漁港曾是北台灣第一個現代化漁港，同時也是台灣第一個遠洋漁業漁港，在日治時代還是金瓜石礦產的主要輸出港。我曾聽當地老人家提起，馬路會塞車，但當年的正濱漁港會「塞船」，甚至可以從港邊沿著併排停靠的船隻，一路跳船跳到港的另外一側，「哪像現在，船開進來，直的停還是橫的停都沒人管你！」原來正濱漁港早在以色彩漁港重新抓緊眾人目光之前，它就曾擁有一段繁華的過去了。

漁港沒落了，可是當地人依然熱情好客，依然勇敢且積極地生活著，小小的正濱漁港，同時也像是整個基隆市在時代發展下的縮影，因此我不斷思考，該如何重新定義正濱漁港的色彩，以景觀設計的角度為當地帶來全新氣象。

可別以為色彩漁港的背後，只要挑選幾棟房子漆上彩色油漆即可，為了融入現有景觀，同時兼具色彩協調，我找來色彩專家與建築師、室內設計師、景觀規畫師組成實力堅強的團隊，並廣邀在地居民、文史工作者一起進行色彩工作坊，我希望這些工程不是市府直接介入做完就好，事前與在地居民充分溝通、凝聚共識的過程同樣相當重要。

色彩漁港計畫走了兩年，我們請專家找出合適的顏色，再將小朋友、地方人士都拉進來挑色。由於計畫最初不被地方人士接受，我親自和民眾溝通，試著說服他們：「就當作被市長騙一次吧！」

他們壓根不相信光是著色就能改變社區氛圍，禁不起我的請託，最後半推半就地應著：「好啦！就給你騙一回啦！」於是我們的計畫就從最初答應的六棟房屋開始了。

由於房屋屬於私人財產，市府無法提撥預算裝修民宅，因此計畫中所使用的油漆，都是民間單位募捐得來，中間也曾遇到經費不足的問題，所幸我遇上一位非常低調的塗料品牌創辦人，他聽完我的理念後，爽快贊助我們計畫所需的色漆，補足經費上的缺口。在著色的過程中，許多地方居民每天騎著摩托車來回經過，一天天發現港口的景色有些不同，第一期六間房屋完工之前，原先反對的里民們也舉手表態願意加入，於是第二期、第三期計畫便風風火火地開始了！

意外竄紅的景點

正濱漁港在網路上意外竄紅，對我們來說完全是個意外！團隊裡的所有人都不曾想過，原先只是一個社區改善計畫，卻讓沒落的漁港突然間翻轉成年輕人心中浪漫的彩色漁村，甚至榮獲二○一九年國際景觀建築師協會景觀大賞的社區營造類卓越獎。

我們的初衷只是希望用色彩對社區帶來一些改變，但在整排色彩屋完工之前，網友路過正濱漁港，拍照、上傳社群網站後，使正濱漁港一夕爆紅，我曾想找出這位伯樂是誰？可惜現況已經不可考了。

以前的正濱漁港環境稱不上舒服，髒髒臭臭的甚少有遊客靠近，但現在和過去截然不同，大家親眼見證一處沒落的地方也會改頭換面。現在到漁港玩，如果還想亂丟垃圾，不等市府開罰，可能會先被當地的阿婆臭罵一頓，透過在地參與，居民不會覺得這只是林右昌的計畫，不會只是市政府的色彩屋，而是他們的家園，這就是環境改變人心的例子。