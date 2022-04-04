新加坡戰備軍人的「軍中素食」餐顛覆你的想像：野戰口糧有素粽，偶爾還有「滷鴨飯」的驚喜

文：王震宇

編按：本文作者是新加坡人，介紹新加坡兵役系統中「素食兵」的飲食。

新加坡政府剛在過去的周末宣布，今年將慶祝國民服役55週年。

身邊許多未服過兵役的本地和外國友人總是很好奇，筆者從小就吃素長大，在服兵役時會不會體力不足？能攝取足夠營養嗎？軍訓時要「上山下海越過叢林」，會不會跑到一半就沒力？

其實，這些都是人們對吃素的刻板印象。

作為「素食兵」的我最近回營受訓了一趟，帶大家一起看看戰備軍人回營受訓時，能吃到什麼樣的「素食好料」。據說，每名軍人的每一餐，花費約在6至7新元左右。

基本款「三菜一飯」

素食兵的餐食每天都會有三樣菜餚，午餐和晚餐的主食一般上都是白飯。

早餐則可能會吃到米粉、炒麵或是包子和餡餅等素餡點心。

看到這張「餐圖」，大家可能會覺得賣相不怎麼樣，但其實味道還算不錯。除了有蒸豆腐、炒豌豆來補充蛋白質，營中的素食菜單也常會出現一種俗稱「醃鴨」（mock duck）的古早素料。

醃鴨屬麵筋類，照片中的醃鴨以酸酸甜甜的醬料烹煮，而且十分「多汁」，淋在白飯上搭配著吃，就不會感覺「乾巴巴」。

Photo Credit：紅螞蟻

再看看這款素飯盒。

少了醃鴨，取而代之的也是以麵筋為主的「豆包」。有別於第一款的「酸甜鴨」，豆包附上的醬汁就比較清淡些。其他配料還包括同樣具有高蛋白質的花椰菜，再加上與胡蘿蔔、蘑菇一起翻炒的「素蝦」（照片中那個白色的食材）。試過後，感覺這三種配料的汁吃起來都差不多，但至少配料都很健康。

Photo Credit：紅螞蟻

愛吃辣的蟻粉，應該會對這款素食飯盒中的「咖哩雜菜」（右上角那格）贊不絕口。

別看它賣相普普通通，只有包菜和茄子為主料，但味道真的挺讚的，跟軍營外素食攤位賣的咖哩菜不相上下。重點是，它很好「下飯」。 （看圖中湯匙上「存留」的咖哩汁就知道了）

Photo Credit：紅螞蟻

飯盒的另一個下飯菜就是「素滷鴨」了。這裡的「鴨」同樣是第一款飯盒中的醃鴨，但料理方式不同。當中的「滷汁」大概是用醬油和素蠔油調配而成，不說可能會有人誤以為是葷的。

整體來說，素食兵吃的飯盒基本上都會出現醃鴨、豆腐、馬鈴薯之類等食材，但調配方式不一樣，不會感覺每次都在吃一樣的，而且營養還算均衡。

唯一美中不足的是，飯盒裡的飯有時給得太多了，雖然能有飽足感，但對食量小的素食兵而言，可能吃半盒就已經飽了。

驚喜款：原來素食兵還能吃到這些

上述幾款素食飯盒可能在預料之內，不過其實軍營內的素食兵的菜單款式還多著呢，筆者在服兵役期間還曾吃過素食椰漿飯、河粉、麵湯等等，而且在軍營吃素有個好處：不用排隊。

一般來說，新加坡兵營的食堂（cookhouse）會有一個為素食兵而設的小角落。

當其他葷食的服役者在排隊領飯時，素食兵就可直接越過人龍走到這一角，打開裝有飯菜的容器，依照自己的喜好「任拿」。

近幾年回營受訓時，有觀察到素食兵的伙食都是以飯盒包裝，但打開飯盒時，偶爾還是會有驚喜。

最近回營受訓時，某一天的午餐就收到了這份驚喜飯盒，沒錯，素食兵還能在軍營裡吃到「滷鴨飯」！

Photo Credit：紅螞蟻

在開動前還以為是芋頭飯，但吃著吃著發現，當中並沒有熟悉的小芋頭塊，只是簡單用醬油等其他調味，為白米飯「染色」後加上香菇，口感搭配得非常好。

其他配料也誠意十足，而重頭戲非「滷鴨」莫屬，仔細一看還加入了豆腐皮，甚至帶有一點「wok hey」（鍋氣）的煙燻感，讓素食兵吃得很開心，也很開胃。

鹵豆干、炒青菜的味道則恰到好處，與稍微有些重口味的「滷鴨」一起吃，味覺上就能取得平衡。

如果吃飯吃到膩了，素食兵還有什麼不一樣的選擇？

可否想像當筆者在軍營裡看到照片中這一碗素米暹（Mee Siam）時，內心有多麼激動？

Photo Credit：紅螞蟻

這種只在一些精緻素食攤位才能點得到的米暹，竟然能在營中吃得到，10多年來還是第一次見，可見服役時間夠長，就能遇見不一樣的精彩。

「軍中版」的素米暹的湯頭挺開胃的，用料也十分多元——素雞丁、素腸、豆包等等，如果能再加顆水煮蛋就完美啦。

野外款：密封包裝的素粽

當過兵的新加坡人應該都知道，有時到野外訓練好幾天，沒辦法到食堂用餐，士兵們出發前就會領取戰地口糧（combat ration）。

這些口糧都是密封包裝，保存期限較久，一般上在野外肚子餓時，直接撕開包裝就可食用。有時間的話，也可以倒在軍用飯盒（mess tin）裡再加熱。

有網友就曾在試菜的影片中，開箱過幾款新加坡武裝部隊的素食戰地口糧。原來現在的素口糧已經「進階」到有燉馬鈴薯（potato stew）和義大利麵了，而一份素食口糧的套餐通常會有兩份主食和一份甜品。

筆者印像中只吃過素粽，味道當然比不上熱騰騰用粽葉包裹的粽子，但至少味道還算OK，也能填飽肚子。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範