驚動黨國高層的黃效先殺人案（下）：父親的青天白日勳章，會是免死金牌嗎？

文：唐墨

所以當線索指向黃效先的時候，警檢都感受到一股莫名的壓力。那是將門之後，而且黃百韜以身殉國，又獲頒青天白日勳章，不管涉案程度如何，辦與不辦對警檢來說都是頭大的問題。

警方決定旁敲側擊，先約談在黃宅服務了六年左右的男傭龔學恆。「大少爺從月初就開始在家裡玩鞭炮煙火，他說有人送他的，好玩，就每天放一點放一點來玩。」 「除此之外，黃先生平常都在家裡做些什麼事情呢？」 警方並沒有向黃宅的任何人說明約談龔學恆的理由，就連龔學恆自己都不清楚為什麼被約談。

「就跟一般人差不多吧，看看書，打打牌什麼的。為什麼要問這些呢？」「喔，因為他的同事說，他最近倦勤得很嚴重，我們想說來關心一下，是不是有遇到什麼困難。」警方說道：「你也知道，黃先生在國防部，是在替國家做事，我們擔心黃先生可能招惹了什麼不必要的麻煩，才會無心上班。」

「喔，是這件事情喔，也沒什麼，大少爺不太想做了，他可能7、8月，或者更早就會提離職。」 「那他的經濟狀況還可以嗎？」 「可以的。」 「跟人家有沒有什麼債務糾紛啊？就你所知的。」 龔學恆當然知道警察來找他問話的目的，純粹就是不想跟黃效先這種軍系背景出身的人交手，所以先找像男傭、司機、廚娘這些人開始問起。

如果處理失當，這些警察丟官事小，給人安插罪名、送上法院打官司或甚至判刑，那麻煩就真的大了。身為一個被聘僱了六年的長工，最基本的倫理道德——不說主人家的閒話，他一定得守住。 「沒有的，大少爺不缺錢。」 「但我聽說他在外面，花費開銷很大。單憑國防部的薪水，應該不夠維持他的應酬吧？」 「這個……」 「他有做什麼投資嗎？」 「這我真的不清楚。」

警察看著龔學恆支吾其詞的模樣，推斷他應該是那種忠心護主的類型，於是拿出了楊士榮的照片：「那你一定有見過他吧，他是黃先生的同事，也是好朋友，聽說很常去廣州街找黃先生。」 「喔，楊先生嗎？有，他偶爾會來家裡找少爺沒錯。」

龔學恆心想，楊士榮到黃家的事情不算什麼秘密，講出來也無妨：「前幾天還有來吧，晚上的時候。他到的時候滿晚的了，家裡的人剛好都去看電影，我去給少爺買菸。回家的時候，門口的腳踏車已經不在了，少爺說楊先生騎腳踏車回去了。」

警察：嗯，他是騎腳踏車去的嗎？ 龔學恆：對，穿著黑雨鞋。 警察：你知道他為什麼去找黃先生嗎？ 龔學恆：不曉得，他一來，少爺就請我去買菸。 警察：你回到家之後，家裡有什麼不一樣的嗎？ 龔學恆：沒有啊，買菸不過十幾分鐘的事情，能有什麼不一樣的。 警察：黃先生還有交代你什麼事情嗎？ 龔學恆：沒有。就這樣了。

就在警方調查黃宅的同時，新竹的屍檢報告已經出爐，那具被焚燒的屍體經過科學檢證以及家屬的辨認，確定就是楊士榮，只是那件白色運動衫上的編號，屬於預官訓練生陳載衍。

警方不敢大意，傳訊陳載衍之後，才曉得原來他在預官訓練班時期，曾經因為大腿受傷而住院，在院期間，有人冒用他的學號洗衣，把陳載衍的學號寫在他自己的運動衫上。 「是誰冒用你的學號呢？」 「黃振先。就是黃百韜的二兒子。」 「你們是同一梯的？」 「對，而且他仗著自己是將軍後代，在班上跩得很。我不認識什麼楊士榮，但我知道誰招惹到他們黃家兄弟，下場都不會太好。」

聽聞陳載衍跟黃效先的弟弟黃振先為同梯同班的預官訓練生，警方便著手申請搜查黃宅的公文。楊士榮是為了財務的問題去找黃效先，而包裹屍體的衣服屬於黃振先，如今楊士榮身上的現金跟支票都不翼而飛，手上金錶也失去下落，楊士榮的屍體還裹著黃振先變造學號的運動服——看來黃家兩兄弟都難脫殺害楊士榮並焚棄屍體的嫌疑了。

Photo Credit: Jiang @ public domain 圓山忠烈祠

黨國神話

黃百韜生前留下遺言，不忘叮囑屬下劉鎮湘千萬要保住性命：

我老了，而且多病，作俘虜我走不動，也不難為情。我犧牲了，還可使別人知道有忠心耿耿的國民黨人，或可使那些醉生夢死的人醒悟過來，國民黨或許還有希望。你年紀還輕，尚有可為，希望你突圍出去，再為黨國做點事。

言下之意，黃百韜還在世的時候，就已經看見了國民黨衰敗無能的病根，他的自盡，與其說是殉國，更像是明志。明國民黨的志。只可惜最終依然沒有發揮任何效果。

如果都市傳說的發展，跟網路傳播消息的速度有正相關的話，那麼誕生於台灣戒嚴時期的黨國神話，就是在資訊封鎖的鐵幕之下，透過單一立場的敘事所架構出來的幻夢，這場幻夢，讓所有經歷過或沒經歷過的人都嚮往著那段彷彿很美好的時代。

所有的價值觀都變成二元對立，只准為黨國服務，容不下個人情感，更遑論多元思維。虛假謊言與偏見歧視鋪蓋成一片看似平整無痕的表面，底下埋葬了許多無知甚至自認忠黨愛國但其實都是被犧牲的受害者。黃百韜的死，驗證了這個神話的虛假。而他的妻子金素勤，更是見證了這個神話的荒謬。

警方掌握了九成的證據，非常有自信地上黃宅逮人，沒有多花什麼力氣，黃效先就供認不諱，是他布局殺死了楊士榮。但是當警察拉開曾經藏匿了楊士榮屍體的衣櫃時，黃效先聲淚俱下，說他真的有萬不得已的苦衷。「我不想跟他繼續這樣走下去，我就要結婚了，他也是有女朋友的人，我勸他，他不聽勸，還拿、還拿這種事情要脅我。所以我才……」

警察在衣櫃裡驗出了血液殘留的痕跡，搜出三件寫有學號的白色運動衫，以及十餘條女用玻璃絲襪、網襪，以及女性內褲。黃效先坐在床邊哭著說起了他跟楊士榮的關係，以及他最後是怎麼解決楊士榮這個麻煩人物的。「我們在韓國的工作告了一個段落，有時候就會出去吃飯喝酒。慢慢聊得比較深入了，他還說以後回台灣，買一棟大房子，我們兩家人都可以住在一起。」 「兩家人？」 「嗯，即使是被人家看到我去美軍福利社買了，這些……」

黃效先說不出那個長筒玻璃絲襪的名字，指著衣櫃裡的絲襪：「他都幫我說話，說是我要買給妹妹的。但是他知道，這是我個人的小小樂趣，我喜歡穿上絲襪的那種感覺。他說，他懂，以後不管我跟他各自娶了誰當妻子，還是可以住在一起，分享共同的生活，不用再擔心外面的眼光。」 「他這麼支持你，你卻殺了他？」 「不，他如果支持我，就應該放我走。」