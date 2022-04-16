驚動黨國高層的黃孝先殺人案（上）：嫌疑犯竟是自殺殉國將門忠烈之子？

文：唐墨

燃燒不完全的屍骸

苗栗造橋龍昇村的二寮坑產業道路附近，發現了一具焦屍。最高法院《46年台上字第 1265 號判決書》載為：苗栗縣造橋鄉OO村OOOO路。經查，造橋鄉僅龍昇村有四個字的路名，即產業道路之「二寮坑道路」，根據判決書中黃效先所陳述，以及現場環境的實際情況，二寮坑道路應為當時焚屍棄屍之地無誤。

1957年5月12日的下午，那些年還不至於像現在這麼炙熱，但一具焦屍被棄置在荒野超過一天，難免會飄散出不尋常的氣味，引起附近居民的恐慌；尤其當找到氣味來源之後，更是讓所有人嚇得急忙走避。

兇手的焚屍手法似乎不是很高明，死者的體態、性別，甚至包裹屍體用的白色運動服和褲子都沒被燒盡，甚至還可以看到白色運動服上面沾染了血跡。上半身及頭部被白色的棉絨運動服包裹著，下半身著有腰帶和卡其褲，初估年齡應該不超過30歲。

根據沾染的血跡研判，死者後腦有個致命的傷口，死因應該是從後方遭襲擊；法醫更進一步檢證，發現頭蓋骨因一個直徑1.5公分的貫通傷口而破裂，死者的右眼突出，而頭骨裡面殘留的子彈殼，證明兇手是以行刑式處決、近距離槍殺了死者。

當時的台灣省刑警總隊，與新竹地方法院檢察官先後進行屍檢勘驗，死者除了兩腳沒有被燒透，全身皆有不同程度的燒灼痕跡，體內沒有任何內傷、也無藥物中毒反應，血液中的酒精濃度為零。

掌握到這些訊息，警方可以斷言這就是一起熟人所為的兇殺案件，畢竟要能不依靠藥物酒精而近身開槍，必須是很親密的人，或是取得死者相當程度的信任才有辦法做得到。

通常焚屍是為了抹消證據或誤導辦案，只是兇手預謀準備的時間似乎不太夠，缺乏易燃物，加上焚燒時間不足，導致屍體焚燒不完全，留下許多線索讓警方可以蒐證。初步推斷，應該是熟人因故反目成仇、兇手一時怒不可遏才痛下殺手。兇手雖然心有悔悟但不敢自首，才會出此毀屍滅跡的下下之策。

按照當時的法律判例以及輿論風向，殺人判死是天經地義，殺了人還焚屍棄屍，那絕對是唯一死刑，不可能有任何司法或人權的討論空間。所以當時產業道路旁還住著零星的住戶，但他們只敢請鄰里長協助報警，也完全不敢湊上去看熱鬧，就怕被誤會跟死者有什麼關係。

幸好，死者被發現的當天就已經確知是外地人了。包括龍昇村在內，造橋鄉轄下的幾個村莊當時都沒有失蹤人口報案，根據雜草叢生的焚屍暨棄屍現場來看，沒有打鬥痕跡，也沒有其他的血跡反應，死者應該是在外地被殺害之後，才運到這裡焚棄。

而另一項證據來自兩樣證物，一是那件白色運動服上的編號「JE2002」，以及死者腰帶的不銹鋼扣環內側銘刻著「楊士榮」三個字。這條腰帶可能是死者的，也可能是兇手用來混淆視聽的。警檢不敢大意，仔細地追查「JE2002」跟「楊士榮」的關聯性。根據戶政單位的報告，以推定年齡排除了同名同姓的人口，這位被焚毀的「楊士榮」並非造橋鄉民，也不是竹苗一帶的人。

因為龍昇村的人口組成非常單純，出了這等大事，轟動全村，下一步可能就會透過媒體放送而席捲全國。警方如臨大敵，上級一聲令下，全國警員大規模地回溯最近的失蹤案件，找不到真正的「楊士榮」沒關係，至少要篩選所有可能的選項，檢索出對應的人物。

男性、30歲以下、有運動習慣、體格健壯、失蹤時可能著卡其褲等等，都是重要的線索。畢竟那是個每一天都被刻畫成太平盛世的戒嚴時期，任誰都不會想讓這種兇殺命案被大肆討論，所以辦案速度特別快。

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身懷鉅款的翻譯官

大量且綿密的過濾比對，案情很快就出現曙光，台北市警察局第七分局曾在5月10日接獲一起失蹤報案，有一位叫做楊士榮的男子，當天晚上騎著腳踏車出門去拜訪住在萬華廣州街的朋友，身上帶著新台幣600元，還有一本美國銀行的支票。警方連絡了當時的報案人，也就是楊士榮的弟弟楊士勛，希望聽他重述一次楊士榮離家那夜的所有細節。

「你是楊士榮的什麼人？」 「我是他弟弟。」 「你可以再陳述一次，他最後離家前的狀況嗎？」按照程序，警察先聽完楊士勛的口述、判斷他的話真實性可供參考，才會決定進一步做正式的筆錄。

楊弟：我知道他應該是有借朋友錢，因為他也不缺錢用。但詳細情況是怎麼樣，我不太清楚。 警察：沒關係，你就說最後一天發生的事情。說你知道的就好。 楊弟：嗯，那天晚上，我記得有下雨，士榮他說要出門，去廣州街找朋友，我想說外面還在下雨，就勸他改天。 警察： 他怎麼說？ 楊弟：他說，今天不解決不行，一定要趕快解決。 警察：那你知道他去找誰嗎？ 楊弟：他沒有說過他在外面交了哪些朋友，但他滿常跑到廣州街去。那個朋友應該就住在廣州街吧。 警察：那他是怎麼去的？ 楊弟：廣州街離我們家是不算太遠，他穿著黑色雨鞋，騎腳踏車就去了。 警察：他有帶什麼出去嗎？ 楊弟：他說，那個朋友欠他1000元美金，他要拿支票去討錢。還說之後可以看看家裡還有哪邊需要用錢的，或是弄個小工廠、做點小生意什麼的，以後家裡的開銷他都可以支應得了。 警察：1000元美金？這麼一筆鉅款，他騎著腳踏車就去拿嗎？ 楊弟：對啊，我就勸他改天，但他說欠他錢的朋友好不容易答應了，也湊到了錢要還他，他一定要趁勢追擊，不然到時候欠錢的人又反悔，那他就前功盡棄了。 警察：你哥哥是做什麼的？為什麼有這麼多錢可以借給朋友呢？ 楊弟：他喔，他對外都說他去打過韓戰啦。雖然我們都知道他沒那種本事上前線，就是靠著英文很好，去當了國防部的翻譯官。但是打仗的時候，後勤翻譯官也是很重要，所以我們也就當他有打過韓戰了。

七年前，韓戰爆發，英文能力很好的楊士榮被國防部派到韓國去當翻譯官。韓戰打了三年，楊士榮也在韓國待了三年，在國防部認識很多人物，甚至還有和幾位韓國人或美國人保持聯絡。楊士榮常常感嘆，雖然認識很多人，但有的是有料的人物，有的只是嘴巴上高來高去而已。

「那他這個朋友，你們從來都沒見過嗎？」 「沒有，因為他會英文嘛，又知道很多美國內部的消息，所以他就開始搞一些海外投資。他平常是在國防部聯絡局的行政室，有很多人都捧著現金來委託他操盤，希望能多賺一點美金，或甚至撈個移民美國的機會吧。」 這個消息讓警方大為振奮，通常不會有人晚上帶著鉅款和支票本出門，但如果是楊士榮這樣見過世面、對美國還算是有點門路的人，那就很難說了。

換言之，兇手極有可能覬覦楊士榮的錢財，或是海外投資的事情有了什麼不和睦的地方，才會導致這種慘劇。警方開始朝著財殺的方向聚焦，盤查了一下楊士榮的交友網絡，很快就找到住在廣州街的這位友人。

有一位叫做黃效先的男子，就跟家人同住在廣州街，經常跟楊士榮兩人在西門町出沒，不少人都在美觀園日本料理店看過他們。但是辦到這裡，警察就辦不下去了。黃效先這個名字，儼然就是警方的巨大路障，因為還不能完全確定那具焦屍就是楊士榮，如果沒有多加思考，謹慎以對，貿然向黃效先問起這起焦屍命案，也許後果將不堪設想。

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深夜裡的爆竹聲