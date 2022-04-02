衝擊雙鐵12萬旅客，東南水泥施工事故「不是第一次」，高雄市將開罰並求償到底

東南水泥昨（1）日因進行水泥高塔拆除工程時施工不慎，致台電電塔倒塌，造成高鐵主線中斷，台鐵配合搶修執行斷電，總計影響雙鐵上百班列車，逾12萬名乘客。

台灣高速鐵路股份有限公司表示，左營-台南間受外力影響正常供電，造成營運中斷，原訂晚間11時恢復雙向通車運轉，經台電、台鐵及高鐵搶修後，晚間10時40分恢復雙向通車。10時40分與11時自左營站各發出一班往南港站，各站停靠的全車自由座（不含商務車廂）列車，分別於2日凌晨1時10分和1時30分抵達南港站。

根據交通部，高鐵有79班列車、11萬4000名乘客受影響。台鐵也估計，有30列次、1萬2000名乘客受影響。

高雄市政府：已勒令停業開罰607萬，將求償到底

（中央社）清明連假前夕，高雄東南水泥廠拆除高塔，不慎造成台電電塔倒塌影響雙鐵。高市府昨晚表示，已勒令業者停業，並將依建築、職安、空污等法規重罰，也會對東亞水泥求償到底。

高雄市政府晚間發布新聞稿表示，事發後副市長林欽榮立即率隊至現場處理，經檢視影片發現營造業者未按照施工計畫拆除，造成高塔倒塌，致使壓倒電塔，進而造成高鐵、台鐵班次大受影響。對此市府工務局、環保局及勞工局將分別依法處以最重裁處。

針對廠商未按計畫拆除、違背建築技術成規造成公共危險，高市府給予停業處分，並依公共危險罪將承攬工程人或監工人移送法辦。高市府也說，這次事件對市民造成損失及不便，市府會對東南水泥求償到底。

處罰部分，高市府表示，因拆除時雇主未設置必要安全衛生設備及措施，勞工局依《職業安全衛生法》規定，處雇主最高新台幣30萬元罰鍰。

高市府說明，在拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，並不得妨礙公眾交通。拆除過程違反《建築法》及《營造業法》規定，得處最高新台幣77萬元罰鍰。

此外，拆除工程未做好相關灑水防制措施，倒塌時還激起一陣巨大揚塵，造成嚴重空氣污染，環保局將依違反《空污法》32條規定處以重罰500萬元罰鍰。

東南水泥施工安全「前科累累」

據了解，承包東南水泥的工程單位為登記在高雄市前鎮區的炯德營造股份有限公司。4個月前才因拆除物不穩，致怪手遭倒塌的噴霧塔掩埋，一名翁姓工人不治。

《中央社》報導，炯德營造去年11月30日在高楠公路負責東南水泥廠噴霧塔拆除工程，因拆除物不穩倒塌，導致42歲翁姓工人和怪手連人帶機具遭倒塌的噴霧塔掩埋，翁男經送醫不治。

昨天下午事發前，工人在以一台怪手支撐的鐵球鎚擊數層樓高的水泥塔，塔身上端似乎僅以一條纜繩牽絆，結果倒塌時的方向明顯未如計畫，是朝向怪手所在位置附近傾倒，不僅砸中怪手手臂，水泥碎塊與煙霧四散，還導致高壓電塔受損爆炸，引發停電，但工人及時跳下怪手逃跑，保住性命。

出身勞工運動，時代力量桃園市議員參選人林佳瑋指出，4月1日是太魯閣事件一周年前夕，同時也是清明返鄉的第一日，沒想到就發生了重大工安導致交通運輸意外，東南水泥拆除廠房高塔倒塌壓倒台電電塔，導致高鐵台鐵停駛，造成10萬旅客受衝擊。這起事故跟太魯閣事件有許多共通性，都是長期忽視工地安全導致的交通意外。



林佳瑋表示，東南水泥的新聞稿裡直接將責、任推給包商：「本公司爾後將落實加強對承包商作業人員的管理，重新對相關工程進行安全評估，並確保後續拆除作業的安全。」確實如果搜尋勞動部的「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」，會查不到東南水泥的資料，但搜尋新聞就會發現東南水泥的工安意外事故不斷。

林佳瑋表示，與東南水泥相關的鐵路停駛也不是第一次。2020年4月10日，一輛聯結車在「東南水泥公司」旁之屏山巷平交道，卡在鐵軌上動彈不得，導致台鐵區間車直接撞擊上聯結車，第6、7、8節車廂出軌。運安會的調查報告中可以看到針對東南水泥的改善建議；林佳瑋強調，業者忽視工地安全，就是在增加工安意外的社會成本。

東南水泥晚間在官網發表聲明，「鄭重對社會大眾道歉」。東南水泥指出，因承包商在廠房拆除過程時施工不當，導致高塔倒塌方向錯誤並壓倒台電電塔，所幸無人員傷亡，但影響高鐵主線供電中斷，左營台南區間車停駛，事件影響造成旅客不便，「對此本公司深表歉意，鄭重對社會大眾道歉」。

東南水泥表示，日後將落實加強對承包商作業人員的管理，重新對相關工程進行安全評估，並確保後續拆除作業的安全。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範