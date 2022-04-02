【東南亞週報】SPACEX星鏈計劃進軍菲律賓、泰水果出口中國首次使用中寮鐵路、李顯龍訪美

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第164期，為讀者挑選2022年3月26日至4月1日期間，有關菲律賓、新加坡、泰國、寮國、緬甸、越南與馬來西亞的六則東協區域大事。

菲律賓｜SpaceX星鏈計劃進軍菲律賓

菲律賓政府本週宣布，Elon Musk旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）將在菲律賓市場提供 星鏈（Starlink） 的網路服務 ，為SpaceX在東南亞首個服務據點。

菲律賓貿工部部長羅培茲（Ramon Lopez）本週指出，SpaceX將在菲律賓設立公司，未來將提供菲律賓星鏈的網路服務，目前正在進行相關設立申請流程，但並未透露具體的時程及預計投資金額。

羅培茲表示，SpaceX的加入將提供更佳的網路服務，尤其是離島等偏遠地區，也期待能進一步促進菲國的中小企業、線上學習、電子商務和金融科技等方面的發展。

SpaceX的星鏈計畫是以衛星寬頻互聯網系統為主要服務項目，目前擁有超過1600顆衛星，對全球29個國家或地區提供網路服務。據了解，SpaceX和菲國政府的合作議談始於去年11月。SpaceX指出，相當看好菲律賓 持續成長的消費潛力 ，尤其菲國近期通過的「公共服務法」修正案，開放外資可100%持有電信、鐵路及航空業等的股權，是SpaceX進軍菲律賓市場的關鍵。

菲國智庫Infrawatch對此表示，相當樂見SpaceX加入菲律賓市場，期待能促進與當地業者之間的良性競爭，以提升電信和固網的品質。

新加坡｜李顯龍赴美會拜登 盼印太地區勿陷熱戰

新加坡總理李顯龍於3月26日至4月2日赴美訪問，是東協國家領導人在美國總統拜登上台後首度訪問華盛頓。李顯龍於美東時間29日與美國總統拜登舉行雙邊會談，會中李顯龍對美國提出的「印太經濟框架」和拜登之後打算主辦美國與東協的特別峰會表示歡迎。他表示，這將強化美國對區域經濟架構以及東南亞及東協地位的投入。

會後兩人發表聯合聲明，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也強調印太地區和平穩定的重要性，鼓勵和平解決爭端。聯合聲明中指出，星美戰略夥伴關係的基礎是共同尊重以規則為基礎的國際秩序，遵守國際法，以及聯合國憲章所載的包括尊重主權、和平解決爭端、國家合作與基本人權等原則。

拜登在聲明中也重申美國對印太地區盟友與夥伴持續且不斷增強的承諾，表示美國支持東協中心地位，也尋求與所有印太地區有共同目標的夥伴合作。

李顯龍在30日美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）的座談會上，談及中國及台議題。他呼籲國際社會尋求預防印太熱戰的和平解決機制，並為堅持全球化背書、反對將中國踢出國際體系。

他表示，自己並非「北京耳語者」（Beijing Whisperer），只是不希望印太地區陷入熱戰。在台海局勢上，李顯龍表示，烏俄與台海不同，歐洲有北約組織及共同防禦條款，亞洲沒有如此架構。他表示：「我們都希望在台灣現狀能持續下去，如果有改變，絕對不能是強行或非和平方式。」

（新加坡總理李顯龍訪美會晤美國總統拜登。）

泰國&寮國｜泰國水果出口中國 首次使用中寮鐵路

泰國一批榴槤、椰子等農產品在3月27日首次通過中寮鐵路運往中國。此為泰國水果輸往中國的新模式，採用「陸鐵聯運」的方式，重量高達40頓的榴槤及20頓的椰子將透過火車、貨車和中寮鐵路，運往中國。整個過程大約5日，若此路徑順利，可能成為泰國今年新產季榴槤等熱帶水果出口中國的主要渠道。

整個運輸路徑始發自泰國羅勇府（Rayong），途徑泰國廊開（Nong Khai）車站、寮國塔納楞（Thanaleng）站，再藉著中寮鐵路進入中國。泰國廊開海關相關工作人員表示，這是泰國Kao Charoen鐵路運輸公司第一次利用中寮鐵路從泰國運輸農產品至中國，貨物抵達寮國磨丁檢查站後再進行卸貨轉運。

鐵路公司項目經理頌吉指出，由於目前新冠疫情依然嚴峻，泰國水果對中國出口仍面臨一系列問題，好在公司獲得相關機構的優待和幫助，使得列車能夠順利發車。除了榴槤以外，今年還有龍眼、波羅蜜等泰國水果透過此新路徑輸往中國。

中寮鐵路在2021年12月正式啟動，而泰國在2022年1月份就通過該鐵路運輸高達1000頓泰國米至中國。泰國應會持續以鐵路運輸為其出口農產品至中國的主要運輸方式。泰國政府已成立「水果董事會」，與中國的海關總署、雲南省政府、昆明物流學院等部門協商聯絡，為泰國水果出口尋求便利和暢通的渠道。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 寮國的僧侶為中國製造的中寮鐵路列車祈福。

緬甸｜緬軍政府外長溫納貌倫應邀訪中

緬甸軍政府發言人蔡敏屯（Zaw Min Tun）3月30日表示，應中方邀請，軍政府外交部長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）將訪問中國。蔡敏屯表示：「已收到來自中國外交部長的邀請函，一些東協國家的外長也受到邀請，這是一次善意的訪問。所以，他（溫納貌倫）很快就會赴中。」

據報導，溫納貌倫於31日上午離開緬甸前往中國。不過軍政府發出的聲明中，並未詳細說明溫納貌倫出訪中國的目的地，也沒有說明此次訪中預計待多長時間。



自緬甸政變以來，該國一直處於動蕩之中。由於在化解政變後的暴力事件缺乏進展，溫納貌倫2月被禁止參加東協外交部長會議。緬甸軍政府在國際舞台上也越來越孤立，柬埔寨首相洪森是政變以來唯一訪問過緬甸的外國領導人。

法新社報導指出，作為緬甸軍政府的一個主要盟友，中國拒絕將軍方的奪權行為稱為政變，此次出訪對被孤立的緬甸軍政府來說，是一次罕見的外交機會。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 緬甸軍政府外交部長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）2015在聯合國大會上發表演說。

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