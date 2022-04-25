美國單月離職400萬人：為何這麼多人拋棄僱傭關係、選擇數位媒合經濟？

過去25個月以來，防疫備受肯定、成功化解本土社區感染危機的臺灣創造了平行時空，但其實就連疫後職場，我們也身處在平行世界。

全世界多數國家2021下半年都遭逢震盪，這些現象及伴隨的改變仍是現在進行式：「大離職潮」（Great Resignation）以及逐漸減少甚至消失的正職工作。

去年5月，美國德州農工大學教授安東尼．克魯茲（Anthony Klotz）提出「大離職潮」，他預測新冠流流行結束、生活逐步恢復正常後，會有大量勞工離職。許多勞動者的動向也坐實他的預測，大離職潮火速成為下半年國際重要的職場關鍵字。

世界各國2021年離職率屢創新高，越來越多人想逃離傳統僱傭關係，但為什麼？如果說一個人離職只是特例，但集體離職代表的卻是結構性因素。即便臺灣沒有出現如此大規模洗牌潮，但我們不妨藉機思考：傳統僱傭關係到底出了什麼問題，才會讓那麼多人藉著疫情後逃離？

全世界都在離職，勞工對朝九晚五憤怒的原因是什麼？

歐美各大媒體不斷報導大離職潮，2000年以來到疫情前，美國離職率一直在 2%上下浮動，但2021年7月總共有 400萬人離職，9月的數字來到440萬高峰，截至到10月為止，美國約有3440萬人離職，占總勞動人口3%，打破20年來的紀錄。

微軟統計，全球有41%員工計畫提交辭職申請；Personio調查也發現，每10個員工中，就有4位想要在未來半年到一年內換工作，以18-34歲千禧世代、Z世代工作者比例為最。LinkedIn也發現全球8億用戶中，2021年更新公司與職稱的比例比前一年增加54％。

疫情並沒有讓年輕工作者打消掌控生活的想法，思科的報告分析超過1萬4000員工，多數人在歷經遠距工作或分流上班後，已經很難回到制式的工作生活，希望能藉此開始，有彈性工作的可能、改變職場文化。

確實疫情催化年輕勞工體會到其他的工作模式，加上可能面對親友染疫甚至離世，年輕勞工開始反思人生的優先順序、工作目標和生活意義，不再願意為了工作過分犧牲生活。

但我們不能忽略大離職潮的本質，並非年輕人橫空出世的衝動，而是全球級的大風吹，吹的不是員工，而是公司，逼出勞動者對傳統工作型態存在已久的不滿。

Joblist調查，2021年離職的原因包括雇主的態度，給的錢少、缺乏彈性之外，更重要的是員工再努力也找不到工作與生活的平衡。

雖然疫情讓員工享受遠距工作帶來的部分便利，卻反而讓下班時間更難從打卡機上一刀兩斷，全美經濟研究所去年 7 月根據北美、歐洲、中東的勞工樣本估算，每天工時不減反增近1至2小時不等，職業倦怠成了常態。

《每日電訊報》報導提到，有大概40%的英國人不想回到全勤工作，因為不利於心理健康，這個數字在35歲以下來到50%。

換句話說，大離職潮是勞工不約而同想離開脫離既有勞僱關係的陋習，在傳統框架與疫情交雜脅迫下，勞動者更加沒有自由：挪出固定的工時、聽命於主管、在不是很想上班的時候付出勞力、做著不見得能自由選擇做或不做的業務。自主性低、自由度低、掌控力低、薪水低、快樂度低，高的只有工時、工作負荷和心理壓力，牽動大家嚮往自由的神經。

2021年後更明顯：不是公司挑你，是你挑公司

數位媒合經濟讓我們處於前所未有的體系。拜科技之賜，我們不用憑一份正職工作才能過像樣的生活，可以自己決定何時工作、做幾個小時、在哪裡工作、怎麼工作。讓勞動者在脫離時間、薪水都受限的勞僱關係後，能真正自由地工作，進而讓數位媒合經濟成為2021大離職潮後新的就業偏好。

保險和金融服務巨頭保誠（Prudential）的一項研究發現，三分之一在職的美國人，不想為要求他們全天在辦公室上班的雇主工作。根據 Business Insider的報告，2028年美國勞動力會有50%會加入零工經濟，美國2020年以自營工作為主力收入的比例已經增加8%到36%，有96%比例會在未來做更多類似零工經濟的工作。

南韓僱傭勞動部和僱傭情報院（KEIS）指出，約22萬人從事線上平台的零工經濟工作，相當於全國勞工的8.5%。線上工作媒合平台Talent Bank表示，2020年的媒合請求件數為876項，但光是2021上半年就有622件。

就連中國在經歷「躺平運動」後「雙零工作者」也大幅增加。去年10月，阿里巴巴和字節跳動等公司的數千名員工，舉行「打工人也需要生活」的線上活動，更多年輕人認為，要為了自己喜歡的事情努力工作，而不是「966」（早9工作到晚9、每週6天），與其繼續對工作沮喪下去，不如從打工人變成「打零工人」才是正確做法。中國就業人口約莫7.5億，去年零工經濟和「靈活就業」的「雙零」工作者增加到2億人之多。

現在的國際趨勢，就業市場的選擇權是握在勞工手裡，勞工可以選擇更彈性自由的工作，而非對企業公司唯命是從的乖寶寶。

沒有大離職潮，不代表不需要完善數位媒合經濟

臺灣雖然沒有歐美的離職潮，但對於追求自由工作這件事，一些類似的數據已經出現：

嚮往自由、彈性、自主性高的工作的趨勢，和日前協會整理的零工經濟者意願調查不謀而合，前述這麼多國際趨勢，我們不只能看出傳統僱傭關係可能逐漸退出主流勞動型態，更能發現零工經濟彈性自由的價值，並藉此思考，若要好好掌握國際趨勢、並隨著國內需求發展零工經濟，臺灣還缺少什麼？