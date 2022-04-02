烏俄戰爭：人道危機最迫切的馬里烏波爾逾3000人成功撤離

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今（2）日拒絕說明他是否下令空襲俄羅斯領土。此外，有數以千計人歷經波折，終於逃離被圍困多時的南部港市馬里烏波爾（Mariupol）。

烏克蘭與俄羅斯官員以視訊方式重啟和平談判，但俄國克里姆林宮警告說，以直升機空襲俄國城市貝爾哥羅德（Belgorod）的燃料儲存設施將有礙談判。

烏克蘭方面不願說明是否發動這次空襲，澤倫斯基接受美國《福斯新聞》（Fox News）訪問時表示：「抱歉，我不討論我以統帥身分所下的任何命令。」

隨著戰火可能擴大到烏克蘭國境之外，馬里烏波爾的局勢似乎毫無進展。這座城市已被炸得殘破不堪，是烏國目前人道危機最迫切的地方之一。

但在現場的《法新社》記者說，有一些從馬里烏波爾逃到俄軍占領的伯德揚斯克（Berdyansk）的群眾，今晚搭乘數十輛巴士前往位於伯德揚斯克西北方約200公里處的札波羅熱（Zaporizhzhia）。

奧嘉（Olga）在札波羅熱的安置中心等待親人，她說：「我只是哭，我剛見了我孫女。她媽媽一家還在馬里烏波爾，不知道是否還活著。」

澤倫斯基說，這波行動撤離了3071人。這些人得以逃離俄軍對馬里烏波爾連續數週的狂轟濫炸，是罕見的一次成功撤離行動。

當地政府表示，至少有5000名居民喪命，估計16萬人仍面臨糧食飲水短缺及沒電可用的處境。

澤倫斯基今天在基輔接待了歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola），讚揚她造訪戰區的「英勇行為」。梅特索拉在推特上發布一張她與澤倫斯基握手的照片，並寫下「勇氣、力量、決心」。

西方國家遲遲未向烏克蘭提供更強大的軍事支援，因為美國和其他國家擔心與擁有核武的俄羅斯發生更激烈的衝突，而烏國政府對此漸失耐心。

澤倫斯基在《福斯新聞》訪問中喊話：「給我們飛彈和飛機就好。不能給我們F-18、F-19或其他東西？那就給我們舊蘇聯飛機。就這樣…給我一些能保衛國家的東西。」

此外，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）今天表示，已證實至少53處烏克蘭歷史遺跡、宗教建物和博物館在戰事中受損。

美國再提供烏克蘭安全援助，防範俄羅斯生化武器攻擊

美國國防部將再向烏克蘭提供3億美元（約新台幣86億元）安全援助，包括雷射導引火箭系統、無人機與商用衛星影像服務。

《路透社》報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）在聲明中說：「這項公告代表合約程序啟動，向烏克蘭武裝部隊提供新的戰力。」

《法新社》報導，這個方案包括雷射導引火箭系統、無人機、彈藥、夜視儀、戰術安全溝通系統、醫療物資與備品。此前美國自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，已向烏克蘭提供16億美元援助。

柯比在聲明中說：「這項決定凸顯美國對烏克蘭主權和領土完整堅定不移的承諾，以支持烏克蘭抵抗俄羅斯選擇開戰的英勇之舉。」

另外白宮今天指出，美國將提供補給和裝備給烏克蘭，以防俄羅斯在侵烏戰爭中動用生化武器。

《路透社》報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，鑒於美國和其他國家示警俄羅斯可能部署生化武器，並計劃「假旗行動」（false-flag operation）為發動這種攻擊鋪路。

白宮並未針對俄羅斯計劃發動這種攻擊提供佐證。1名美國高階國防官員上週指出，沒有具體跡象顯示烏克蘭將遭受生物或化學武器攻擊。克里姆林宮稱這場戰爭為「特別軍事行動」，指烏克蘭準備動用化學武器，但也未提供任何證據。

美國高階官員上週表示，白宮已成立1個專家團隊，以因應俄羅斯若真的部署任何大規模殺傷性武器，這些武器包括生化武器或核子武器。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範