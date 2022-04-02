本土增160例，基隆群聚新增42例最多，陳時中：收治場所床位足夠前提下，允許2人1室

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增404例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為160例本土個案及244例境外移入（186例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。昨（1）日新增104例本土個案再創去年6月以來新高，主要是桃園電商和基隆銀河小吃店群聚，今天群聚都有再擴大的趨勢。

160例本土，基隆某場所相關群聚新增42例

指揮中心表示，今日新增之160例本土病例，為83例男性、77例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今（2022）年3月15日至4月1日，其中包含83例為無症狀感染。個案分佈為新北市52例，基隆市37例，桃園市22例，臺北市18例，高雄市9例，宜蘭縣6例，花蓮縣5例，彰化縣3例，新竹縣及新竹市各2例，金門縣、台東縣、台中市及屏東縣各1例。相關疫情調查持續進行中。

Photo Credit:指揮中心提供

指揮中心指揮官陳時中說明，基隆某場所增加42例較多，截至目前為止已累計157名確診，主要都是從顧客家戶衍生；另外，警局也再新增3名確診，陳時中指出，該場所確診人數仍在增加，也還有些關係待釐清。

因應疫情，基隆目前全市籃球場暫停開放將延長至4月6日；校外教學及畢業旅行都延後辦理；4月9日市府與民間團體合辦的馬拉松，將延至6月舉行，至於原定的兒童藝術節縮小規模，戶外展覽照常，學生表演則「全部暫停」。

陳時中也說明，桃園電商工作室今天新增10例，由於染疫工作人員的家人有幼兒園場域活動史，因此新增個案以小朋友居多，累計32例。

台中婚宴群聚方面，今天新增7例確診，分別為2名賓客及5名接觸者，由於此群聚疫情中有1位護理人員染疫，這名護理人員照護的病患今天也確診，Ct值32.7、病毒量低，往外傳播機率不高。值得注意的是，台中婚宴群聚經基因定序發現與基隆序列不同，可排除與基隆關聯，累計33人確診。

花蓮慈濟醫院群聚今天新增6例，經進一步疫調發現此群聚與一旅行團有關，這旅行團1小孩有症狀到醫院就診，目前同團有3人染疫，另有數名急診室接觸者確診，本起群聚累計13人染疫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，據最新基因定序，東吳大學、世新大學的個案和桃園舞蹈教室有關，而該舞蹈教室和大潭電廠群聚病毒序列完全相同，應為同起群聚疫情，但目前沒有個案或足跡等相關，可能在地區有潛在個案接觸，傳播鏈還需要釐清，難以斷定誰先誰後。

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另外今日新增境外移入個案為105例男性、74例女性、65例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自菲律賓（23例）、越南（15例）、印尼（10例）、韓國（6例）、美國及日本（各5例）、泰國（4例）、馬來西亞（2例）、阿拉伯聯合大公國、葡萄牙、中國、香港、德國、匈牙利、模里西斯、加拿大、挪威、英國、印度、瑞士及波蘭（各1例）移入，另161例調查中。入境日介於今（2022）年2月27日至4月1日。

陳時中解釋，今天境外增加這麼多，主要也是因為昨天入境的人數也較多，2525人，28個航班，當中186人確診，陽性率7.37％。另外ㄝ最近還是以東南亞、南亞入境的陽性率較高。



指揮中心統計，截至目前國內累計707萬119例相關通報（含704萬5581例排除），其中2萬4033例確診，分別為7846例境外移入，1萬6133例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

台灣桌球國手「小林同學」林昀儒剛結束在卡達的WTT球星挑戰賽，經泰國轉機回台後傳出落地採檢陽性、確診新冠肺炎，同班機的選手莊智淵則是陰性。陳時中表示，目前林昀儒的狀況應該是屬於「陰陰陽陽」，至於同團成員沒有其他人確診。

今年本土1300例中重症3例，收治原則改2人1室

陳時中也宣布，從今年1月到現在共累計1370人染疫，染疫後出現中重症的人僅3名，年齡都是60歲以上，60多歲、70歲各一人，另一名80多歲死亡；中重症比例僅0.22％。99.7％人都屬於輕症，也就是說1367人都是輕症或無症狀。不過陳時中表示，還是要提高警覺，呼籲民眾趕快打疫苗。

陳時中表示，雖然現在確診者輕症比較多，但政策還沒有走到可以把確診的輕症者留在家隔離，所以做出輕重症的分流，輕症送往加強版集檢所、加強版防疫旅館；只有高齡、中重症才會送醫院。另外在機場、社區也分流，機場落地採檢陽性者就會送到中南部加強版集檢所，因為桃園機場、北部較多；社區確診的病例就地收容。收治原則分為無症狀、輕症確診且年齡在65歲以下者，收治在加強版集檢所、加強版防疫旅館。

另外專責病房、加強版集檢所、防疫旅館，在床位足夠的前提下，現在不限家人、同行者，可允許以2人1室收治。

陳時中也說，因為現在疫情的狀況，在擴大醫療量能部分，總數500床以上之急救責任醫院，於3日內恢復開設急性一般病床總數之5％作為專責病房。台北、新北、基隆、桃園之應變醫院，於3日內恢復開設急性一般病床總數之20％作為專責病房。集檢所90％改為加強版集中檢疫所。各縣市均應籌設加強版防疫旅館至少50間，並以每萬人口二間為目標。

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核稿編輯：潘柏翰