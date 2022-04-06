清大「AI鷹眼」數位監考技術值得肯定，但防弊心態與行為資料收集，是否符合評量的原意？

清華大學教務發展中心研發的「AI鷹眼」數位監考防弊系統，運用AI監控考生可能作弊的眼神及行為，包括人臉偏移、視線離開螢幕，也遠距偵測學生的電腦操作，像是開啟新分頁這樣的行為。此AI系統結合了人臉辨識及眼動追蹤技術，透過電腦視訊或手機鏡頭，即可完整的掃描考生的臉部和眼球。高科技系統研發的技術值得肯定，但防弊心態和行為資料收集是否符合評量的原意？本文章將透過線上考試起源、考試目的、個資倫理，以及誠信原則來說明。

線上考試的起源

線上考試源自於1990年代，當電腦引進考試，在電腦上作答，考試並沒有連上網路。例如托福從最初的紙筆測驗（PBT）改成電腦上機考試（CBT），即是出現在90年代後期的傳統電腦考試，題目會根據考生的作答而適性產生下個題目，稱為適性測驗，學生也必須具備基本英打能力，才能應試。

2006年的iBT托福考試正式透過網路進行線上考試，除了原本的適性出題，主要是透過網路傳送口說語音檔到美國的托福中心進行評分。但這裡所說的網路考試，是指學生必須到代辦托福的場地使用考場的電腦進行考試，考場的電腦當然無法開啟非考試相關的網頁，也無法攜帶電子產品進場，因此少有作弊的問題，這稱為線下測驗。

而隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的到來，遠距考試成了選項之一，考生在個人的空間裡登入網路系統進行考試。例如托福在2020年推出線上考試，學生需要在獨立的空間裡，先讓監考人員在另一端透過視訊看過所有房間的角落，不能有第二個螢幕、手機、或者其他的電子設備，就連電腦螢幕旁邊也不能有類似小抄的貼紙，考生需要準備360度全方位視訊鏡頭，並且讓監考人員遠端控制考生的電腦桌面；考試過程中，監考人員會監視考生的眼神，有任何人臉偏離或視訊離開電腦螢幕，都會被提醒或警告。

為何需要做到如此嚴謹呢? 因為托福是世界認證，用來鑑定英文能力的標準化測驗，考試成績等同於一張證書，證明考生的英文能力到達一定的標準，可以適應國外教授在大學或研究所的任何英語授課、論文寫作、口說對話、及學術閱讀等學習上的要求，甚至也被認定為可以到英語為主的跨國公司就業的標準之一，因此需要高度重視其嚴謹度。

測驗和評量的差異，混淆了考試的目的

上述所討論的都是指正式測驗或考試，也就是exam，但是在大學教育的學習裡，並不是所有的評量都要被如此嚴謹看待，然而一般社會大眾將測驗和評量混淆了，加上媒體也搞不太清楚，所以社會風氣就會將所謂的「公平性」拉到最上面來討論。到底測驗和評量有什麼差別呢?

測驗（test）是指一套系統化的方式來測量個人的知識或能力，包括諮商輔導使用的智力測驗、性向測驗、或標準化量表。在教學情境中，一般課室使用的隨堂考試，這種非正式的小考（quiz）也屬於測驗，而經由學校行政單位規定的期中考、期末考、或畢業考等，才是社會大眾普遍認為的正式考試（exam）。

評量（Assessment）是指透過多種不一樣的方式來評估個人的知識或能力，與測驗最大的差別在於，評量重視的是學習過程中的「多元」評估，其範圍包括教師觀察、學生的課堂作業、口頭報告、作品展示、歷程檔案、同儕互評、甚至自我評量都算是評量的一部分，因此評量結果可以是一段質化的文字評語，或是優、良、好、待改進等較為廣泛的評估，當然量化的分數呈現也可以算是評量。而測驗僅是評量的一種量化方法，多以分數其結果。

總而言之，清大研發的AI鷹眼監控系統，只適合應用在測驗當中的正式考試，其目的是讓其測驗分數代表學生在某領域或學科上的能力表現及認證。其他的隨堂考或各種評量方法都不適用，因為其他評量目的很多元，有可能是讓老師知道學生的程度在哪裡，作為下次教學的起點定錨，或是學生自我了解自己在內容上的精熟程度，可成為下一階段學習的評估。

個資保護的倫理問題

關於個人資料保護法的道德及倫理問題，目前歐盟通過最嚴格的「一般資料保護規則」（GDPR），強調所有服務或商品，包含網路收集的大數據，都需要讓當事人完全了解個人的資料會被收集，例如臉書根據使用者點擊的貼文和產品，收集相關的使用者興趣及愛好，卻因為沒有提供足夠的資訊向使用者說明臉書共享訊息的規定，就遭到歐盟重罰2.25億歐元；Google也因為沒有向用戶說明足夠的訊息，遭到法國監管單位重罰5000萬歐元；亞馬遜公司也曾經因為違反GDPR，而被盧森堡監管中心重罰7.46億歐元。

學習行為數據，包括學生在學習時點擊影片播放、重播、快轉、或者點擊其他非學習內容相關的數據，還有何時登入和登出學習平台、波文篇數及回覆、按讚數等，即使這些數據不如個人信仰、種族、住址、家庭經濟狀況之類的層級那麼被高度重視，但也是受到GDPR保護的。

因此，AI鷹眼監控系統所監視的人臉及眼動行為，同樣屬於學習行為數據，也在個資保護範疇之內，台灣雖然在個資保護法上還未跟上歐盟或其他先進國家的腳步，但AI鷹眼收集的數據若要當成研究數據分析，肯定需要經過倫理審查，可能在GDPR這規定就很難過關了。

誠信契約

記得十年前我在美國修研究所課程時，也有老師讓我們在家遠距上線考試，我們需要簽一份考試誠信聲明（Exam Integrity Statement），或稱榮譽碼（honor code），簽上名的那一刻，等於立了契約，用人格保證不會有造假和作弊的行為。有些誠信聲明更指出若違反其契約，將導致該科零分，或者更嚴重的退學。