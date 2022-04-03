2022/04/03,
非洲

【圖輯】馬達加斯加連續四年乾旱，紅沙掩沒綠色島嶼，面臨「世界上首次氣候變遷產生饑荒危機」

【圖輯】馬達加斯加連續四年乾旱，紅沙掩沒綠色島嶼，面臨「世界上首次氣候變遷產生饑荒危機」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

目前，馬達加斯加南部有100多萬人需要世界糧食計劃署（WFP）的糧食救濟，世界糧食計劃署於當地的偏遠地區設有工作站，負責檢查兒童是否營養不良，並確保可分配到食物。

在曾經綠意盎然的馬達加斯加南部，如今只剩下少數珍貴的樹木可以減緩風速，紅色的沙子到處都在吹：吹向田野、村莊和道路，吹向等待糧食援助的孩子們的眼睛。

長達四年的乾旱是幾十年來最嚴重的一次，人們燒毀、砍伐樹木製造木炭或開墾土地，使這個地區變成沙塵暴區。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

目前，馬達加斯加南部有100多萬人需要世界糧食計劃署（WFP）的糧食救濟，世界糧食計劃署於當地的偏遠地區設有工作站，負責檢查兒童是否營養不良，並確保可分配到食物。

「沒有什麼可收穫的。這就是為什麼我們沒有東西吃，而且我們正在挨餓。」塔莉拉（Tarira）是七個孩子的母親，曾帶著四歲的兒子阿沃拉札（Avoraza）去收集名為普朗姆比（Plumpy）的花生製品，這種產品用於治療兒童營養不良。

「有七個孩子，所以食物不夠。普朗姆比對他來說還不夠。」她一邊說，一邊抓住阿沃拉札瘦弱的胳膊。

和此地的許多人一樣，塔莉拉和家人有時被迫食用一種仙人掌，這種仙人掌生長在野外，但營養價值很低，而且會引起腸胃不適。

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一位母親帶著孩子，手上拿著花生製品普朗姆比｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

馬達加斯加是世界第四大島嶼，也是最多樣化的生態系統之一，擁有成千上萬種當地特有的動植物。但在偏遠的南部，情況發生了變化。

南部安德羅伊區（Androy）區長齊曼迪拉策（Soja Lahimaro Tsimandilatse）說：「我們過去稱馬達加斯加為綠色島嶼，但遺憾的是，現在它更像是一個紅色島嶼。」

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左邊的一對母子，即為塔莉拉與阿沃拉札｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

祈雨

根據當地政府和援助組織的說法，南部的糧食危機持續了數年時間，與乾旱、森林砍伐、環境破壞、貧困、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）和人口增長等各種原因有關。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）說，在馬達加斯加觀察到乾旱現象增加，且未來還可能惡化。世界糧食計劃署警告說，該島面臨「世界上首次氣候變遷產生饑荒」的風險。

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居民等待領取國際援助的食物｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在馬達加斯加南部受災最嚴重的地區，負責世界糧食計劃署業務的希歐多爾・姆貝奈西姆（Theodore Mbainaissem）表示，近年來常規天氣模式已經發生了翻天覆地的變化，村裡的老人們再也找不出種植或收穫的最佳時機。

姆貝奈西姆說，經過世界糧食計劃署、其它援助組織和地方當局數月的干預，糧食危機最嚴重的時期已經過去，兒童嚴重營養不良的比率已經從幾個月前的30％下降到現在的5％左右。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

他說：「看看這些村莊，你會看到孩子們跑來跑去。以前不是這樣的。」

目前政府和地方組織把重點放在較具未來性的工程上，比如在沿海城鎮種植植被，以穩定沙土。但在農村地區，人們生活在赤貧之中，危機的趨勢仍然存在。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

最近結婚的菲利克斯・菲蒂亞萬特奧（Felix Fitiavantsoa）說，砍伐森林的長期後果是次要問題，因為他迫切需要種植糧食來養活他年輕的妻子，他擔心的是降雨量。

「如果沒有雨，我不知道我們將做什麼。我們會向上帝祈禱。」

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想開闢農田耕種的菲蒂亞萬特奧｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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