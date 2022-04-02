不能加油、開刀，一天停電13小時：斯里蘭卡民怨沸騰總統宣布全國進入緊急狀態

文：吳宗宜

斯里蘭卡（Sri Lanka）正面臨自1948年從英國獨立以來最嚴重的經濟危機，持續肆虐的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）已重創斯里蘭卡經濟支柱、主要外匯來源的旅遊業，讓斯里蘭卡陷入了還不出外債的泥淖。

隨著該國外匯儲備的減少和清償外債到期的期限迫在眉睫，它幾乎已無法使用外幣支付進口食物、燃料和藥品的費用。

不斷加深的債務危機嚴重影響人民的日常生活，馬欣達（Mahendra Mahinda Rajapaksa）總理領導的聯合政府決定讓斯里蘭卡盧比貶值，同時嚴格限制進口，於2020年3月開始實施了廣泛的進口禁令，以節省外匯償還其510億美元的外債本息。但這導致民生物資普遍短缺和價格急劇上漲，今年2月份，斯里蘭卡糧食的通貨膨脹率已上升了25%，總體通脹率接近18%，連續第五個月創下歷史新高。

自3月初以來，斯里蘭卡盧比兌美元匯率已下跌近45%，而其外匯儲備也已跌至危機水平，僅剩約23億美元，然而其在今年底前仍有40 億美元的債務本息需要償還，讓斯里蘭卡正處於主權債務違約的邊緣。賈帕克薩政府正在尋求國際貨幣基金組織（IMF）的協助，同時要求印度和中國提供更多貸款。近期斯里蘭卡和印度簽署了10億美元的貸款，用於進口食物和藥品等必需品。

智庫倡導研究所（Advocate Institute）執行長費南多（Dhananath Fernando）告訴《路透社》，「物資短缺（shortages）的原因不是任何商品短缺，而是美元短缺。」

斯里蘭卡的能源價格也一再上漲，自今（2022）年年初以來，汽油價格已上漲了92%，柴油價格上漲了76%。斯里蘭卡最大的燃料供應商之一，占該國市場三分之一份額的蘭卡國際石油公司（Lanka IOC）於3月底宣布，將汽油價格從每公升254盧比上調至每公升303盧比（約略多於1美元），而兩周前，該公司再度將汽油價格提高了25%。

近日，公共汽車和商用車使用的主要燃料柴油短缺引發了斯里蘭卡各地人民的憤怒，3月31日起，全國的加油站都無法加油，導致公共交通癱瘓。佔該國巴士車隊三分之二的私人企業主表示，柴油庫存已經耗盡，4月之後甚至可能無法提供基本服務。

《德國之聲》報導，斯里蘭卡交通部長 Dilum Amunugama表示，「我們正從車庫在進行維修中的公共汽車上抽取燃油，並使用這些讓可運轉的車輛繼續行駛。」

斯里蘭卡多數電力來自使用煤炭和石油進行火力發電，但兩者都是進口的，而因目前該國沒有足夠的外匯購買，造成燃料的供給短缺。近日國家電力公司宣布，由於缺油讓火力發電機發電，因此將從3月初以來的每日7小時停電時間延長至每日10 小時，3月31日還強制停電13小時以節省電力，這是有史以​​來最長的一次。

水力發電廠的發電量也岌岌可危，斯里蘭卡40%以上的電力仰賴水力發電，但由於沒有下雨，大部分水庫的水位都相當低，以致難以發電。

此外，幾家國營醫院已經停止進行一般手術，他們稱重要醫療用品、麻醉劑和化學藥品嚴重不足，無法進行診斷，並希望將它們留作緊急情況使用，而由於缺乏紙張和墨水，各級國家考試也不得不推遲，影響該國數百萬學生。

除了COVID-19疫情的影響外，斯里蘭卡經濟嚴重衰退的主因是由於賈帕克薩政府財政管理不善和不合時宜的減稅政策造成的。巨額外債、通膨率飆升、燃料供應短缺、外匯儲備不足和貨幣貶值等都造成了國內經濟的混亂。根據政府統計數據顯示，斯里蘭卡在 2021年第四季的經濟成長率為1.8%，低於預期，全年成長率則為 3.7%。

失業率攀升、民生必需物品短缺則使得斯里蘭卡貧困率上升，根據世界銀行的數據，以每日收入3.20 美元為貧窮線計算的貧困人口比例來估計，斯里蘭卡的貧窮人口從1年前的9.2% 增長到11.7%，即超過50萬人。

雖然賈帕克薩政府在疫情封城期間補助一次性5000盧比的津貼給500萬個低收入的家庭，但近期經濟崩潰，加上俄烏戰爭導致油價急劇上漲，使得斯里蘭卡的經濟問題更加嚴峻。

3月31日，2000多人聚集在斯里蘭卡首都可倫坡示威遊行， 抗議者高喊 「瘋子，瘋子回家」（lunatic, lunatic go home），要求賈帕克薩家族的所有成員下台。事實上目前斯里蘭卡的實權軍掌握在該家族手中，以該國總理、前總統馬欣達為首，其哥哥戈塔巴雅（Gotabaya Rajapaksa）目前擔任總統、弟弟巴茲爾（Basil Rajapaksa）擔任財政部長，大哥擔任農業部長，而侄子則擔任體育部長。

抗議者燒了一輛軍車和警車、推倒了牆，用磚頭攻擊官兵，數百人更試圖襲擊斯里蘭卡總統官邸，抗議活動已演變成暴力衝突，警方向抗議者發射催淚瓦斯和高壓水槍。暴力事件發生後，可倫坡已開始實施無限期宵禁。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範