台灣賑濟烏克蘭募款截止共募得9.4億，8人團隊小兵立大功

*首圖為民間團體在台北車站設立支持烏克蘭的連儂牆



（中央社）賑濟烏克蘭專案昨（1）日午夜截止，賑災基金會今天公布募得款項達新台幣9億4468萬元，將交由外交部統籌運用。

外交部為協助烏克蘭難民，透過賑災基金會申請2022烏克蘭國際援助專案，勸募許可核准字號為衛部救字第1111360667號，專案帳戶自3月2日開通，至1日午夜截止，預募金額為10億元。

賑災基金會今天發布新聞稿指出，共募得款項9億4468萬元，捐款筆數12萬9348筆，但實際捐款金額，以公開徵信為準。

基金會說，勸募過程歷經許多單位投入協助始能順利完成，感謝衛福部支持行政協調事宜、世界展望會支援志工、專案帳戶所屬土地銀行協助處理帳務、貝殼放大團隊無償提供線上多元支付平台，以及財政部協調財金公司減免轉帳手續費。

基金會也表示，感謝總統蔡英文及副總統賴清德多次呼籲民眾響應，並以個人名義捐款，也謝謝朝野共同的關心與支持，更感謝眾多參與捐款者的慷慨解囊。這次捐款的踴躍，體現了對民主自由的價值認同，也是台灣人善行義舉的日常溫暖。

募得款項部分，外交部已於3月7日、15日先後提撥2波捐款，分別捐贈波蘭1000萬美元，斯洛伐克、捷克、匈牙利各150萬美元以及立陶宛50萬美元，由當地政府指定單位或賑災機構協助難民。

昨天，外交部長吳釗燮也宣布再擴大捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等5個國家各100萬美元，共500萬美元（約台幣1億4341萬2500元）總計台灣捐助歐洲國家金額達2000萬美元。

基金會說，外交部表示，已開始和國際夥伴及國內相關單位洽談募款餘額運用，希望能找出最適合協助烏克蘭的運用方式。

基金會今天也公布專案第1次公開徵信內容，包含3月2日及3月3日的捐款資訊，如收據編號、捐贈日期、捐贈者、捐款金額、捐贈用途等，預計4月30日前公告完成，並報衛福部備查。

基金會指出，將就募款資料進行資訊分析，以公開形式向大眾報告，詳細辦理情形也將一併公告於網站。

募款雖截止，但基金會說，將持續追蹤援助烏克蘭難民情形，並將最新狀況定期更新於官網專區，也會持續關注戰事發展，尋求與國內外相關組織合作可能性，隨時加入援助行列。

8人小兵立大功

賑濟烏克蘭專案捐款截止，1個月募得新台幣9億4468萬元，承擔重責的賑災基金會編制僅8人，還是第一次對外募款，就扛下這超級任務。更沒預期到的是，民眾響應熱烈，第3天就突破1億元，最後逼近當初設定的高標10億元。

這次小兵立大功的賑災基金會，設立目的是運用社會資源、統合民間力量，協助因天然災害受災地區的賑災，在尼莎颱風、海棠颱風、台南與花蓮的0206地震後，都能看到他們統籌民間捐款協助賑濟。

賑災基金會執行長吳欣隆接受《中央社》專訪時指出，基金會編制8人，原來是負責統籌運用民眾的非指定用途捐款，過去以國內天然災害救助為主，這次接下開設賑濟烏克蘭專戶首次對外募款任務，確實有許多突破。

時間回到1個多月前，吳欣隆說，當時在228連假，就聽聞可能要接下任務，收假後沒多久，基金會召開臨時董事會迅速定案，雖然是新任務，但大家都覺得是正確的事，立即拿出專案管理經驗安排庶務工作、志工協助、製作募款問答、準備電話線路等。

「捐款背後都是一筆筆善意，我發現除感謝之外，也正在承接責任，得讓善款發揮最大效果。」吳欣隆表示，任務臨時，早預期每天都有些小狀況，但沒預期到的是，民眾對募款的響應如此熱烈，第3天就突破1億元，最後募得9.4億元。

他說，金額越高託付越高，也代表民眾會以高標準檢視募款過程與運用，基金會將秉持事情沒有最好，只有更好的態度持續處理後續事宜。

8人編制扛下超級任務，吳欣隆說，大家都有責任感，基金會員工很努力、加班相挺，但沒有夥伴團體的支持是做不成的，感謝世界展望基金會支援義工、土銀協助處理帳戶相關事宜、挖貝募款平台相挺免收8%服務費。

這次烏克蘭國際援助專案，預募目標為10億元，1個月時間募得9億4468萬元，逾94%，設定十分精準。

吳欣隆透露，當時考量台灣民眾或許都感受過天災影響，但實際的戰亂離大家比較遙遠，且烏克蘭地理位置未鄰近台灣，因此第一時間預募金額設定較低。

他說，但董事會討論後認為，俄烏戰爭才剛開始，必須思考後續協助問題，先估算要做的事，再推估金額，最後設定為10億元。

吳欣隆雖未多說明起初設定金額，不過，記者掌握捐款帳戶成立當天的會議記錄，最早的規劃是以1億元為募款目標，與預募目標相差10倍。

「畢竟都開了頭，就要好好看到最後。」吳欣隆說，協助烏克蘭的工作未完待續，這次烏克蘭難民以婦女跟小孩為主，未來就算戰爭結束，可能也難返家園，勢必衍生中長期安置問題，基金會董事有半數民間團體代表，會持續關注戰事發展，在官方人道救援之外，尋求與國內外相關組織合作可能。

財團法人賑災基金會是行政院核定動支民國90年度第二預備金3000萬元支應成立，由行政院選聘官方與民間董事，工商企業界、社會公正人士及民間團體代表須超過半數；董事會目前有15名董事，皆為無給職，目前第10屆董事長為行政院政務委員張景森。