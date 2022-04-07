行政院再打炒房禁止預售屋轉售，最重可罰5000萬，業界分析：仍有模糊空間

行政院會今（7）日將討論修正《平均地權條例》，重點包括禁止預售屋換約轉售，但將新增「重大變故」等例外條款；對於炒作哄抬，雖拿掉最高3年有期徒刑刑責，但最重仍可開罰5000萬元罰鍰。業內人士分析，這波打炒房政策將對預售屋以及公司購屋產生較大衝擊；不過仍有模糊空間，口袋較深的投資客可能會先買了等成屋再轉手，

內政部表示，住宅是民眾安居所需，不應成為投機與炒作商品，也應避免無合理使用需求者的不公平競爭。近來，投資客揪團炒房、利用換約哄抬牟利、散播不實資訊影響價格等炒作亂象，而換約轉售則是投機獲利最主要管道。此外，私法人在無居住需求下，以住宅做為資產配置與投資標的，均嚴重影響不動產市場交易與真正購屋民眾權益。

本次修法五大重點

限制換約轉售：預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違規者均可按戶棟處罰50萬至300萬元。 重罰炒作行為：明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，或是以其他影響不動產交易價格或秩序的操縱行為進行炒作，都可按交易戶（棟、筆）數處罰100萬至5000萬元，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。 建立檢舉獎金制度：民眾對於不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，可檢具證據向縣市政府檢舉，如經查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。 管制私法人購屋：增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。 解約申報登錄：預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報登錄；違規者將按戶棟處罰3萬至15萬元。

內政部說明，依憲法第23條及司法院釋字第576號、第709號解釋，人民的財產權與契約自由應受保障，但國家為了維持社會秩序或增進公共利益，在不違反比例原則下，仍可立法合理限制。本次修法限制換約轉售或私法人購買住宅許可制等規定，都是基於防杜炒作、維護市場秩序等公共利益而進行適度管制，具有正當性及必要性，且符合憲法規定。

內政部次表花敬群補充表示，在行政院審查期間經參酌各方意見有作微調，內政部可以公告不受換約轉售限制的例外情形，例如購屋者若是在簽約後發生「重大變故」造成無力繳款，經地方縣市政府同意後，即可換約；例如可能失業、家人生病、發生意外等，導致對家庭經濟重大影響，因此「無力繳款」，滿足上述三要件的情形，就不禁止換約。

業界分析：對預售屋衝擊大，不過仍有模糊空間

《經濟日報》報導，全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，打炒房首先衝擊預售屋，因預售屋轉約、解約等交易價格操作空間受到規範，若不論及違法簽約等情勢，房市有機會在部分玩轉約、解約手法的投機量體減緩下，進而達到降溫。不過需注意的是，若未來確實按照此規範走，可能還是有些模糊地帶，比方公司企業主可買居住環境佳的豪宅，名義上出租給家族企業員工居住， 5年後轉手依舊有獲利空間，且層峰客看準房產課稅後仍有穩健獲利空間，還有出租價值，即有可能不懼政策繼續前進買房。

不少民眾殷殷期盼房價下跌，陳炳辰指出，只要交易量能持續出現弱化，建商就不容易推高價位，尤其是中高價位產品受影響最大，民眾可觀察指標建商是否有降價情勢，將會是市場先行指標。

《ETtoday》報導，投資客W先生表示，現在市場上早就沒有轉紅單的做法，預售屋換約分2種人，受到大幅影響的多半都是之前團購跟風、菜籃集資的，去年底「禁止換約」的風聲沸沸揚揚，早該處理的都處理掉了。Ｗ先生以自己為例，手中還握有3間預售合約，其中一間成本大約1200萬元，實拿要賺200萬元，因此開價1500萬元丟在市場上賣，他計算：「我已付款200萬元，打算實拿200萬元，加上稅金，等於買方至少要拿500萬元跟我買。」可以拿500萬元的消費者本來就不多，以500萬元頭期款來說，都可以買到約1700萬、1800萬元的房子；他坦言：「所以我乾脆等成屋再賣就好，到時就算行情價1500萬元不變，買方如果貸款8成，頭期款只要拿300萬元就好。」

《理財網》報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，短期內會先看到不想交屋的投資客「少賺求出場」，等到政策上路後，這些換約的供給又會消失，長期來講，短炒投資客會離開預售產品，預售會逐漸轉為自用與長期置產的市場，去年以來急漲的房市會逐漸降溫，房價也較不容易出現大起大落的現象。

曾敬德認為，去年房地合一2.0上路之前，房市就出現一波預售換約潮，該換的原則上也換得差不多，不過去年下半年預售市場仍交易熱絡，預料在政策上路前仍會出現一波換手潮。

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核稿編輯：翁世航