威爾史密斯主動辭去美國影藝學院成員資格願受懲處：我的行為不可原諒

剛剛拿下奧斯卡講最佳男主角的美國男演員威爾史密斯（Will Smith）日前在奧斯卡頒獎典禮上搧了喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）巴掌，事件鬧得沸沸揚揚。他今天為此辭去奧斯卡頒獎單位美國影藝學院會員資格，並表示願意接受懲處。

威爾史密斯今天說，他在奧斯卡頒獎典禮上的行爲是令人震驚、痛苦和不可原諒的。他表示，被他傷害的人非常多，包括克里斯洛克、他的家人、許多親愛的朋友和摯愛、所有在場的人和在家收看典禮直播的全球觀眾，他也說

「我辜負了影藝學院對我的信任。我剝奪了其他倍提名人和得獎者因為自己傑出作品慶祝和獲表揚的機會。我的心都碎了。」 「我想把焦點放回因為自身成就而值得被關注的人身上，並讓學院回歸他們所做的了不起工作，去支持電影的創造力和藝術性。」

最近這幾天關於威爾史密斯是否被要求離開頒獎典禮的報導說法不一，美國影藝學院（AMPAS）稱威爾史密斯當時拒絕離場。學院本週表示已展開對威爾史密斯採取紀律處分的程序，並警告他恐遭罕見開除。

雖然影藝學院還沒有討論該給出什麼懲處，不過威爾史密斯今天搶先行動。

《好萊塢報導者》提到，史密斯的辭退意味著他將無法再在奧斯中投票，但仍可接受獎項提名。影藝學院院長大衛魯賓（David Rubin）表示已收到並接受了史密斯的即刻辭退，並在聲明稿中說明將在4月18日下一次預定的董事會會議前，繼續對史密斯違反學院行為準則情況進行紀律懲處。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範