全台近百萬非典型勞動者「無法可管」，立委、民團呼籲立專法保障外送員、派遣勞工

五一勞動節將屆，民進黨立委范雲今（28）日與多個民間團體召和工會團體開記者會，指出台灣目前的非典型勞動者至少有近百萬人，像是近年增加快速的外送員，還有接案者、派遣或承攬員工等，相關法制化保障必須跟上腳步，應儘速研努《派遣專法》、《部份工時勞工保護法》等法規，也應加速完成《最低工資法》的立法。

范雲：全台至少近百萬人非典型勞動

范雲表示，非典型勞動者其實比一般人想像的還要多，台灣目前至少有近百萬人，近年來「新興」非典型勞動者快速增加，例如自己接案的自然人承攬工作者、零工經濟工作者如美食外送員；美食外送員人數近年來快速增長，全台已超過10萬人。而他們通常缺乏明確雇主，更不受勞動法制保障，現有的社會體制難以完整涵蓋非典型勞動者，使得他們缺乏就業保障，容易在社會變動下成為首當其衝的犧牲者。

范雲也說，在疫情衝擊之下，2020年的非典型就業者人數出現9年首次下滑，但全時正式工作者人數卻是持平。此外還有普遍低薪、勞動環境不安全等問題；尤其數據顯示非典型就業者以15-24歲為大宗，連帶易加深青年貧困的問題。

外送、承攬、派遣、職能治療和影視從業人員

全國外送產業工會理事陳昱安表示，美食外送服務產業存在諸多不平等，現行法令無法解決，包括平台業者長期聲稱外送員是承攬制，把多數營運成本、風險甩鍋給外送員承擔，外送員也沒有薪資保障與相關社會保障。要解決這些問題，應設計一套通盤可用的外送行業專用法規。

台灣勞動派遣產業工會、台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會都指出，不論是公部門或是大企業，都利用委外人力，來降低人事成本，「假承攬、真僱傭」的現象也仍屢見不鮮。台灣勞動派遣產業工會專員吳昭儒表示，自2018年行政院宣布「派遣歸零」政策以來，僅有一部份公家機關逐漸將人力改為以約聘僱或臨時人員的方式自僱，但大多數的公務機關及國公營事業，僅只是將「勞動派遣」改為「勞務承攬」，換湯不換藥，仍是由公家機關直接指揮監督這些所謂「承攬人力」。

台北市紀錄片從業人員職業工會則從職場安全健康的角度出發，指出影視從業人員中，因不少人屬於沒有雇主的自行接案者，若是遇上職場性騷擾，也無法成為性別工作平等法的保護對象。

新北市職能治療師職業工會則表示，隨著時代變遷，職能治療師已從過去多在單一醫療機構服務的狀態，漸漸有許多人轉變為自行接案、兼職等非典型的執業模式，也配合政策發展投入長照、健康促進、職業安全促進等社區型服務。然而健保法的設計卻仍然停留在舊思維，導致無一定雇主的職能治療師無法透過工會加保；而且有規定最低投保級距，就算實際收入並不到，也必須繳納不符合收入的超額保費。

長期關注台灣非典勞動議題的台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋指出，蔡英文總統在2016年競選時承諾「立法保障非典型勞工」，然而至今仍不見《派遣專法》、《部份工時勞工保護法》；另外為了進一步消除部分工時勞工面臨的低薪勞動風險，也著實應加速完成《最低工資法》的立法。此外，為促進勞資關係對等，捍衛「勞動尊嚴」，行政部門應透過有效的政策協助，落實團結權與協商權的效用。

范雲認為，非典型勞工主要的困境包括因勞動身分有別於傳統受僱勞工，而受到差別待遇；社會保險保障不足；職場不安全，不論是職業傷害或是職場性騷擾都缺乏保護。她說，以外送員為例，西班牙已設立專法，其他國家如德國、加拿大等也增設中間型勞動者，提供一定程度勞工保障法制化，呼籲台灣應盡速立法、修法、甚至設立專法。

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核稿編輯：翁世航