台灣和八年前的烏克蘭相似，應當記取親中派當道的教訓

2014年以前，烏克蘭政治紊亂，沒辦法阻止俄羅斯兼併克里米亞。烏克蘭掃除亞努科維奇等親俄派政客後，國防外交才有辦法改革，戰士們拿著西方武器前往烏東戰場，幾年練兵下來，才有足夠力量對抗龐大的俄羅斯。

政治先行，才會有良好的國防外交。台灣很幸運，經歷國防弱化外交休克的馬八年，主張強化國軍待遇與軍備、拒絕九二共識的民進黨上台執政。時間點剛好就在金融海嘯後，中國在全世界經濟滲透與政治收買到一個臨界點，美日決定改變中國政策，而台灣早已有所準備。

政治安定是國家機器健全運作的先決條件。

馬英九執政時政治並不安定，經濟倚賴中國，風隊軍紀惡劣（洪仲丘事件、阿帕契事件）、高階將領輸誠（吳斯懷的例子），甚至出了一位「不能說中華民國存在」的洪秀柱當黨主席、選總統，台灣當時的政治環境可說是極為敗壞。

如果台灣還是親中的國民黨執政，台美、台日關係一定不能順暢運作，經濟繼續沉迷中國讓利惠台措施，整個社會向下沉淪，更不可能改善軍隊素質，保護我們的主權。

烏克蘭正是因為政治翻轉，接續國防外交改革，烏克蘭軍人士氣才勝過政治高壓、待遇惡劣的俄國士兵。台灣雖然沒有烏東戰場可以練兵，但台灣和八年前的烏克蘭相似，記取親中派當道的教訓，改變軍人待遇、掃除通敵將領、提高軍備品質與戰訓水準，才開始讓國民「願意當兵」。

軍人待遇改善，又碰到總加速師天天派軍機軍艦來繞台，烏克蘭戰爭更赤裸表明「戰爭真的會發生」，種種事件都刺激國民的愛國心。現在民調七成願意為台灣而戰，新制教召第一梯報到率99.38%，都證明台灣人的安全意識徹底改變。

政治安定，國民更能激起愛國心，知道要為何而戰。台灣逐步掃除親中政客，也有益於外交佈局與防務工作。台灣這幾年不斷購買美製武器，進行國艦國造、無人機開發工作，就是因為台灣拉下馬英九親中政權，台美關係才能順利升溫。

舉一個具體例子，馬政府駐美大使沈呂巡為了演愛國戲碼，2015年元旦沒有知會美國政府就在雙橡園升旗。歐巴馬政府對此非常震驚，還因此接受中國要求，在內部發布「對台交往準則」行政備忘錄。這份備忘錄嚴重干擾了台美關係深化，一直到川普政府屆滿前，蓬佩奧國務卿宣佈「對台交往準則」無效，這個隱形限制才終於解除。

烏克蘭也是一樣的，亞努科維奇時代烏克蘭在西方與俄羅斯之間搖擺，也讓西方對烏克蘭不信任。歐美民意不確定該不該幫助烏克蘭，軍援或情報會不會被親俄的政客將領外流給莫斯科？這一尷尬局面要到克里米亞事件後才逆轉。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

因為台灣掃除內部政治障礙，台日美才能建立高層互信與產業深度結盟。《台灣旅行法》與《台北法案》陸續通過，取得QUAD+和CPTPP的門票，或是被美日深度整合進半導體戰略，前提都是台灣人投下正確的選票。

不過政黨政治的安定沒有這麼簡單，國民黨依舊在國會處處攪局，而且還多了拼命扯後腿的時代力量，以及貪戀權力而集結的民眾黨。台灣現在需要能源轉型、軍隊改革，需要擺脫中國建立全球經濟戰略，這些重大規劃不只不能期待國民黨，也沒辦法指望時力、民眾黨來推動。

時力大老黃國昌是閃兵族、收賄的前主席徐永明成天吵礦業法、傀儡前主席高鈺婷疑似婚外情而引退、現任主席陳椒華則是激進的環保運動者，反對高耗能產業——其主張不利於半導體業的發展。民眾黨更糟糕，柯文哲的獨裁傾向、過時兩岸主張，認為可以讓渡部分主權換取經濟利益（沒有實力不要跟人家大小聲），錯誤的國際觀，對台灣可說百害無一利。

更別說，這些在野黨根本不惜破壞民主社會的信任基礎，追求選票的最大化。諸如2016年國民黨製造浩鼎案，2018年柯文哲幫助韓國瑜對陳其邁鋪天蓋地抹黑，2020年時力羅織鄭宏輝炒地狀元罪名。一件件選舉抹黑，重創了台灣生技業、拖累南台灣產業投資、妨礙半導體重鎮新竹的健全經營。

不純的政治動機或是過度理想化的政治主張，會干擾重大建設進度，還會削弱國家的防衛力量。

烏克蘭費了多少力氣，犧牲多少人命，才掙脫前蘇聯的禁錮建立現代烏克蘭國家；克里米亞的血淋淋教訓，讓烏克蘭徹底清洗親俄政客，讓國防外交改頭換面，投向西方，獲得加入歐盟的門票。

我們台灣呢？疫情、供電風險、戰爭威脅擺在眼前，壯大國家不能靠空談。我們不需要高唱和平進步論調的倡議家或兩岸掮客，需要的是有願景遠見的領袖，帶領台灣克服種種挑戰。總統、縣市長、國會議員，都需要符合這些條件，才不會讓台灣空轉，甚至淪為大國政治的犧牲品。

台灣相較烏克蘭有更優越的政治經濟地位，這是我們的優勢，但我們必須做出審慎的政治決定，才能把一手好牌打得漂亮，創造更繁榮安全的自由社會，嚇阻敵國染指我們的主權。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航