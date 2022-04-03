東南水泥工安事故：炯德營造負責人與承包商交保，高市工務局痛批為省成本便宜行事

東南水泥廠工安事故，由橋頭地檢署於漏夜偵訊後，依違背建築術成規罪，於今（3）日凌晨諭知炯德李姓負責人、翁姓經理以100萬、林姓工地現場負責人30萬、以及葉姓下包商工程行負責人60萬元交保。

東南水泥1日因進行水泥高塔拆除工程時施工不慎，致台電電塔倒塌，造成高鐵主線中斷，台鐵配合搶修執行斷電，總計影響雙鐵上百班列車，逾12萬名乘客。

根據《中央社》，檢方深夜發布新聞稿說明，炯德公司承包東南水泥拆除工程，再發包給一家工程行施作，但經調查發現，炯德營造李姓公司負責人、林姓工地現場負責人、翁姓經理和工程行葉姓負責人四人疑未依原先拆除計畫進行。

原本拆除計畫應以「分段式工法」從上到下分三層拆除，但四人卻指示現場工作人員改以「一次性傾倒工法」，利用吊臂及鐵球捶打進行拆除作業。

水泥塔在未有安全措施輔助下往非預期方向傾倒，最終拉扯高壓電纜導致高壓電塔倒塌，釀成本次災禍。

工務局列東南水泥四大疏失

高雄市政府工務局於昨日會同建築師工會、土木技術工會、結構技術工會到現場勘查，根據《TVBS新聞網》，工務局建築管理處長陳海通指出四大疏失包含「塔內料桶原料並未卸除」、「塔上機房機具為卸除」、「擅自變更工法」、「未做好相關防護措施」。

他進一步說明，倒塌影片中的鋼索，是為了讓高塔向預計方向傾倒，但生料桶和塔上機具未拆卸，導致重心無法掌控，一條鋼索要拉住這麼大的結構體，遠遠不足，各種原因導致意外發生。

陳海通更痛批包商為節省成本而便宜行事，相當不應該，「不是自己想怎麼做就怎麼做。」

高市專案稽查東南集團七處工地，勒令停工重罰

（中央社）針對東南水泥集團及炯德營造廠在高雄市一共七處營建工地，高市府昨（2）日執行聯合專案稽查，查處結果有違反職安、空汙、建築等法規，立即勒令停工，並依法裁處最重罰。

高雄市長陳其邁昨日責成市府針對東南水泥集團、炯德營造廠在高雄市共七處營建工地執行聯合專案稽查。昨日一早專案小組由秘書長郭添貴率隊工務局長楊欽富、勞工局長周登春，以及環保局長張瑞琿前往稽查。

高市府再次重申，施工營造務必工安優先，將工安列為最重要事項，市府也一定會嚴格稽查，確保工安意外不再發生。昨日專案稽查就是要確保所有施工場域必須嚴格遵守相關法規，確保市民安全。提醒所有營造廠商及施工業者恪遵法令。

稽查結果部分，工務局新聞稿指出。該集團位於仁武區高楠公路旁工地稽查結果，因未申報開工且現場已擅自施工1樓底板灌漿完成，工務局依違反建築法規定，勒令停工補辦手續並依規定裁罰。

此外，現場未設置工地告示牌、出入口無洗車臺且未設置加壓沖洗設備等缺失，環保局依違反空污法規定予以裁罰；另勞工局開列8項缺失，並針對情節重大屬施工架開口未置護欄及未設置上下設備，勒令施工架相關作業全面停工，並依規定裁罰。

位於仁武區霞海路旁工地及燕巢中民路工地稽查結果，勞工局開列勞工未戴安全帽、鋼筋未有防護套、筏基坑未設置上下設備等3項缺失，且針對筏基坑未設置上下設備，筏基坑相關作業全面停工，並依規定裁罰。

此外，出入口無洗車臺且未設置加壓沖洗設備、車行路徑未採行防制措施及工地圍籬未設置防溢座等缺失，環保局依違反違反空污法規定裁罰。另工地雜亂，環保局依違反環境維護管理自治條例裁罰；工地出入口未清洗污染路面，依違反廢棄物清理法規定查處。

東南水泥全面勞檢，職安署：改善安全、預防職業災害

勞動部職業安全衛生署於2日宣布，將由轄區勞動檢查機針對東南水泥公司各廠進行全面勞檢。

《中央社》報導，勞動部職業安全衛生署指出，東南水泥事故現場由工務單位、高雄市政府工務局主責，也督請高雄市勞動檢查處配合調查，並就違反職業安全衛生相關事項，嚴予查處。

此次勞檢目標在於盡速改善安全衛生缺失，預防職業災害。後續也將於政府工務單位進一步合作，提升營建物拆除作業安全。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺