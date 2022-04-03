參加活動的北部遊客確診，吸引超過3萬人次的墾丁「台灣祭」宣布停辦

（中央社）正在恆春半島舉辦的「台灣祭」音樂活動，2日因1名北部遊客PCR陽性確診，屏東縣政府漏夜緊急研議，決定將今（3）日最後一天活動取消，縣府將發簡訊通知，盼民眾盡速篩檢。

「台灣祭」於4月1日至3日在恆春大灣遊憩區登場，主辦單位於2日晚間接獲通知，有1名北部遊客南下參加活動，自行快篩陽性後，由屏東縣衛生局派防疫專責救護車送醫，經PCR檢測陽性確診收治。

由於這名遊客4月1日晚間及2日都在台灣祭活動現場，縣府團隊緊急研議，決定今天台灣祭最後一天的活動停辦。

縣府表示，為了大家的安全，忍痛決定停止活動，收到簡訊通知的民眾請務必前往篩檢，同時也請加強自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭昨（2）日向《中央社》表示，4月2日適逢春節連假，現場人潮超過3萬人次，塞滿大灣。如今「台灣祭」因確診者出現而取消，民眾失望之餘，也紛紛向主辦單位表示辛苦了。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺