日本天皇的平民妹妹：第一位領薪水的公主，黑田清子為國民與皇室堅守職責

文：齊藤勝久

第一個領薪水的公主

清子出生於1969年4月18日，是當時的皇太子殿下皇太妃殿下夫婦的第三個孩子，也是他們的長女。與兩位兄長，即現在的天皇陛下和秋篠宮皇嗣殿下不同，清子接受的教育，是以將來自己成家後成為平民為前提的。1977年，清子進入學習院初等科（小學）學習，此後10年間，她與母親美智子（現上皇后陛下）兩人每年都單獨外出短途旅行。清子愛好日本舞，自中學開始學習，還曾參加過國立劇場的公演。

1988年，清子進入學習院大學文學系國文專業（即現在的日本語言日本文學專業，與愛子內親王殿下相同）學習。次年，日本年號改為平成。1992年，清子從大學畢業，在財團法人山階鳥類研究所擔任外聘研究助手，每週出勤兩天。因此被稱為「第一個領薪水的公主」。而後，她還作為外聘研究員，針對皇居和赤阪御用地的鳥類開展調查，與他人合作發表了相關研究報告。

同時，清子也繼續承擔著成年皇族的皇室公務，包括1995年日本與巴西建交100週年時訪問巴西在內，共計單獨出訪8次，正式訪問過14個國家。此外，清子還十分關心導盲犬訓練等社會福利保障工作。在父母身邊，清子是知心，而且當父母生病、住院時，清子也成為二人的心靈慰藉和支撐。

兄長之友：黑田慶樹

因擔心自己作為天皇女兒在結婚時引發過度關注，清子曾在記者會上表示：「被報導的男方會因此受到困擾，希望各位媒體給予空間。」2003年，34歲的清子在其兄秋篠宮主辦的聚會上，與秋篠宮的友人、在東京都政府任職的黑田慶樹重逢。黑田慶樹自小學起就讀於學習院，與秋篠宮（當時御稱號為禮宮）同級，常去殿下當時居住的東宮御所玩。因此，清子那時就對「高個子、表情總是很認真」的黑田慶樹留下了印象。

高中時，黑田慶樹與秋篠宮同屬一個社團。進入大學後，黑田慶樹又加入了秋篠宮主辦的自然文化研究會，當時，川島紀子（後來的妃殿下）也是該社團成員。黑田慶樹在法學系就讀期間，就職於豐田汽車公司的父親病逝。大學畢業後，黑田慶樹進入一家大銀行工作，後於1996年31歲時辭職，次年成為東京都政府職員。

黑田慶樹表示，換工作的原因是希望從事公共服務工作。據說，身為長子的黑田慶樹，為照顧與自己在東京原宿的公寓中共同生活的母親，選擇了不會調動到地方工作的東京都政府，主要承擔都市整備局、建設局的工作。

而後，黑田慶樹與清子迎來命運般的重逢。秋篠宮殿下是為兩人牽線的「月老」，給他們提供了在宮中約會的場所。2004年12月，兩人訂婚，並舉行記者會。

清子表示：「我們有一段時間沒有見過了。人群中，他溫和的笑容給我留下了很深的印象。和他交談很愉快。」「我們在交流中逐漸加深了相互了解，自然而然地產生了結為連理的想法。」

黑田表示：「我與紀宮殿下時隔許久再次相逢，她總是細心、周到，和誰都能愉快地交流。與她聊天讓我很快樂，也很放鬆。」黑田還表示：「我向殿下求婚，是我們在秋篠宮邸一起喝茶的時候。」

對此，清子表示：「我當場同意了求婚。此前，兩位陛下（上皇陛下和上皇后陛下）一直靜靜地守護著我們，我們將這件事告訴兩位陛下後，他們很高興，微笑著祝福我們。」

「自幼我便清楚，將來結婚後便要離開皇室，因此面對新的生活，雖然不免心存不安和困惑，但（對於脫離皇籍一事）並未產生其它想法。」

筆者觀看完這場記者會後，對清子文雅的措辭和黑田先生質樸的人格留下了很深的印象。

擔任伊勢神宮祭主的黑田清子｜Photo Credit: AP / 達志影像

從家庭主婦到伊勢神宮祭主

兩人於2005年11月正式結婚。離開皇室的清子獲得了國家支付的一次性結婚津貼，共計1億5250萬日圓。當時為天皇的上皇陛下和皇后的上皇后陛下夫婦、今日的天皇陛下皇后陛下夫婦均出席了在東京帝國酒店舉行的結婚典禮和婚宴。在婚宴上提議乾杯的是時任東京都知事石原慎太郎。

次年，兩人購入了在母校學習院大學附近新建的高級公寓，該公寓安保系統十分嚴密。據傳房價高達上億日圓，其中三分之二由清子支付，剩餘部分由黑田慶樹貸款承擔。

婚後，清子成為家庭主婦，時而親往附近的商業街購物。起初，在清子外出時，警視廳會派遣安保人員拉開一段距離隨行，據說現在則由當地警察署根據情況採取更為靈活的安保措施。有時，清子會回宮拜訪父母，夫婦二人還會共同出席皇宮的活動。

轉機發生在2012年。這一年，清子成為祭祀日本皇室祖先天照大神的伊勢神宮（位於三重縣伊勢市）的臨時祭主，輔佐年事已高的姑母（上皇陛下的姐姐）池田厚子祭主，直至翌年伊勢神宮最重要的祭典活動「式年遷宮」（指每隔20年重修神殿的儀式活動——譯注）舉辦完成。祭主是代替天皇主持祭祀的要職，二戰後一直由天皇女兒擔任。

平日裡，清子總是表情柔和，但穿上白色上衣和朱色和服褲裙的清子，舉手投足間流露出侍奉神明的祭主所應有的尊貴莊重。當時的皇后陛下（現上皇后陛下）感受到清子的這份信念，在2014年日本皇室舉辦的「歌會始之儀」上賦歌一首：

み遷りの近き宮居に仕ふると瞳静かに娘は言ひて発つ （大意：式年遷宮將近，女兒前來道別，將赴伊勢侍奉神明，目光沉靜）

2017年，清子正式就任伊勢神宮祭主，每年都有數十天需要離開東京，在伊勢市度過。2019年4月，天皇陛下退位，夫婦前往伊勢神宮參拜天照大神，報告退位事宜，清子也出席了這個儀式。