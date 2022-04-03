金與正罵韓國防部長「垃圾」，稱韓國若採先發制人戰略攻擊北韓將面臨嚴重後果

北韓領導人金正恩的胞妹金與正，就日前韓國國防部長徐旭提出先發制人、打擊北韓的主張進行警告，稱韓國將面臨嚴重威脅，她更將徐旭形容為「垃圾」。

徐旭於1日主持韓國陸軍導彈戰略司令部和空軍導彈防禦司令部整編儀式時，表示韓軍擁有射程、精準度、威力都大為進步的多種導彈，能夠快速且精確攻擊位於北韓的所有目標。

他指出軍方將保持戒備狀態，一旦發現明顯的導彈攻擊跡象，便能精確擊毀攻擊的源頭及其後勤、指揮部門。此為韓國軍方實施的「預先原點精密打擊」策略，相當於對北韓「先發制人」。

《美聯社》報導，為應對北韓日益增長的導彈與核武威脅，韓國雖持續維持先發制人的軍事戰略，但文在寅政府的高級官員在公開場和討論此事卻是十分罕見。

根據《韓聯社》，金與正表示韓國國防部長口出狂言，稱其對擁有核武的北韓能夠進行「先發制人」的攻擊，暴露了與之對抗的瘋狂。徐旭狂妄自大的態度將毫無益處，使韓國面臨嚴重威脅。

金與正進一步指出，既然韓國軍方已表露嚴重挑釁和對抗的意圖，她也將根據「委託」發出警告，表示北韓將從多方面重新考慮對韓政策。有分析指出，金與正使用「委託」一詞，暗示著此番警告是金正恩的授意。

金與正說道，若想要避免慘劇，就應該謹言慎行和自我反省，北韓不希望再看到此等意氣用事的事件發生。此外，她還使用了「瘋子」、「垃圾」、「對決狂」等言詞對徐旭進行猛烈批判。

北韓勞動黨中央委員會政治局委員朴正天也警告，韓軍一旦對北韓發動先發制人式的危險軍事行動，軍隊將立即集中火力毀滅首爾。他強調韓軍不應輕舉妄動，讓局勢變得更加緊張。

金與正此次的聲明與北韓今（2022）年進行的一系列武器試驗有關，包含該國四年來首次的洲際彈道飛彈（intercontinental ballistic missile，ICBM）發射行動，導致兩國之間的緊張局勢升溫。

北韓曾在24日時聲稱成功發射新型ICBM「火星17型」，該枚飛彈飛行距離約1100公里，最高高度則有6200公里，最後墜落於日本海域內。

Unknown if also true for the three recent unseen Hwasong-17 launches



As per Hwasong-12 IRBM tests they may have worked up to direct launch from TEL. However the claimed domestic TELs may also be more replaceable than the Chinese imports.https://t.co/8JCXt7AxSv — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) March 24, 2022

近期ICBM的發射打破了金正恩過去宣布暫停進行武器試驗的承諾，令一直致力於推動兩韓和解並為核武危機找到解決方案的韓國總統文在寅極為尷尬。

《美聯社》報導，一些專家認為，北韓最近的導彈測試是為了完善國內武器技術，提高其未來與美國談判的影響力，並對內強化忠誠度。他們指出，北韓可能很快會再次發射ICBM或一枚載有衛星的火箭，甚至未來幾周內可能進行核武試驗。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺