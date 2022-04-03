本土+183：陳時中表示讓民眾趨近於正常生活下積極防疫，解除隔離治療條件將鬆綁

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增280例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為183例本土個案及97例境外移入（63例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

Photo Credit: 指揮中心提供

今日新增之183例本土病例，為98例男性、85例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，其中包含90例為無症狀感染。

指揮中心表示，本土案例持續增加，今日共計12縣市有確診者出現。境外移入部分則是因昨日入境人數較少，陽性率也降低，因此確診人數減少。

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基隆某場所部分，今日新增45例，確診人數共計205例，這兩天內相關場所本身增加的確診個案較為零星。從業人員增加1例，當中家戶增加5例、其他部分有4例、警局人員1例，另因基隆某間科大擴大採檢，總共增加17例，數量較多。

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新北社區的確診者目前從舊案延伸出的新確診者相對較少，多數是從篩檢站被檢驗出陽性，共新增5名確診，數量下降當中。

桃園工作室則是牽涉許多學校，共計幼兒園1例以及國小2例。今日新增案24204為一位7歲的國小女童，曾經接觸案23611；案23619的家人則是在安親班裡接觸另一名案24219。幼兒園部分則是新增案24325，以及舊案23912的父親案24376。

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台中婚宴本身新增2例確診，於新竹縣出現院內感染，分別為案23409、案23875，一位是護理師另一位則是病患，經擴大採檢過後新增9名確診。另外，金門在本案中共有2名確診，分別是案23502、案23888，今天又有新增1位，目前疫調正在進行，初步研判與婚宴無直接關係。

根據指揮中心統計，目前Omicron感染以輕症及無症狀居多，佔99.8％，中重症人數則無增加。陳時中表示，以現有的1530個確診病例來說，這樣的數目並不足以表示COVID-19正在趨於流感化，只能說是輕症化。他強調對於未施打疫苗的長者，還是會有中重症的風險，鼓勵高齡人口趁著施打疫苗有補助，盡速前往接種。

此外，經過相關案例的持續分析，指揮中心修訂無症狀或輕症確診個案的解除隔離治療條件。

陳時中表示，Omicron輕症居多，隔離治療時間相對不用那麼長，本次將解除隔離治療條件合理放寬，可讓沒有必要在治療場域的人盡快離開，不過進到居家檢疫、防疫旅館或自主健康管理規範都沒有改變。

羅一鈞表示，國際疫情從春節後整個國際疫情BA.1、BA.2達到高峰後迅速下降，很多在國外確診或有症狀，陸續被驗出陽性，若按照先前規定，解除隔離治療條件要在場所待滿10天或要有N抗體陽性才能解隔。

然而經過兩個多月的觀察，發現很多個案第一次採檢Ct值沒超過30，或是接近30，而中間採檢陸續Ct值都超過30以上，但因為必須隔離達十天才能解除，因此無法提前解隔。經專家會議討論，可以採檢結果兩次陰性或Ct值超過30作為條件解隔。

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羅一鈞進一步說明，依據國際文獻與近期觀察，輕症或無症狀的Omicron患者有兩成左右不會產生N抗體，但是檢測結果都符合陰性或Ct值大於等於30，因此專家也同意將N抗體陽性條件移除。

不過無論是本土或境外移入確診者，解除隔離後都維持七天自主健康管理，過程也要進行兩次快篩，此舉可兼顧被隔離者權益，又能維護防疫安全。

針對現行防疫策略陳時中再次強調，指揮中心將會讓民眾在趨近於正常生活的情況下積極防疫。正常生活意旨不會對生活中的必要行為做出太多限制，但同時希望大家把疫苗打好打滿、確實配戴口罩、勤洗手。此外，無論是企業、機關、學校也要發展自主應變能力，配合疫調掌控疫情。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺