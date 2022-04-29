游錫堃為立法院遷址拜會新北市，市府提土城看守所、淡海新市鎮、新店碧潭等5地點

立法院長游錫堃昨（28）日下午與各黨派多名立委訪問新北市府，聽取立法院遷址建議；新北市政府除原有的台北土城看守所現址，另提4處地點包括淡水區淡海新市鎮、新店區碧潭營區、樹林區防洪三期整體開發區、及三峽區麥仔園都市計畫。土城看守所過去曾經過立法院院會決議正式通過的遷建地點；淡海新市鎮則是原本要拿來蓋焚化爐的用地。

新北市提出哪些地點？

新北市府秘書長林祐賢指出，經過盤點，除台北看守所現址的7.8公頃土地，市府另外尋找淡水區淡海新市鎮、新店區碧潭營區、樹林區防洪三期整體開發區、及三峽區麥仔園都市計畫等土地，可供評估規劃作為立法院後續的遷建基地。

依據城鄉發展局所提簡報資料，台北看守所現址位於新北市土城區，屬土城都市計畫範圍內機關用地，面積7.8公頃，鄰近國道3號，交通方便。法務部預計以14至16年時間，將看守所搬遷至司法園區。土城看守所過去曾經過立法院院會決議正式通過的遷建地點。

《自由時報》報導，新北市城鄉發展局副局長邱信智表示，台北看守所為法務部的土地，現況為機關用地，仍在使用中，未來包括新北地檢署、新北地方法院、台北看守所等機關，都規劃搬遷到土城司法園區（原土城彈藥庫），司法園區的都市計畫案去年通過內政部審議，今年將展開區段徵收作業，預計2023年都市計畫發布實施，進行地上物拆遷。

邱信智指出，依據法務部規劃期程，土城司法園區土地點交後，預計14到16年完成遷建，因為期程還很長，地方發展也會不斷改變，針對看守所遷建後的原址作何用途，先前地方民意希望開闢公園綠地或開放空間，提供民眾休憩，但土地涉及都市計畫變更，需要中央與地方政府共同研議。

至於淡海新市鎮，屬於內政部營建署原規劃的垃圾焚化爐用地，面積有10.75公頃，已經不作為焚化爐場所，土地位址距離淡海輕軌台北海洋大學站及淡海新市鎮站約1.2公里。

《好房網》報導，為紓解台北都會區人口成長壓力，淡海新市鎮都市計畫預估容納30萬人，必須自行處理汙水、垃圾，故規畫環保設施用地。後來淡海新市鎮人口成長未如預期，僅13萬人口，新北市政府評估後，認為無須設置焚化爐；有議員指出，該焚化爐用地當初是填海造陸的方式打造，如果中央有打算活用這塊地，僅能作為住宅區或產專區，也可做為文教用地設置博物館等。

新店碧潭營區則屬於國防部軍備局土地，面積有5.9公頃，現況仍為營區使用。

樹林區防洪三期整體開發計畫範圍橫跨三多地區與山佳地區，將來需要以區段徵收方式開發。三峽麥仔園都市計畫區位於三峽河、桃園農業改良場台北分場、三峽區區界、台北大學社區特定區等，周邊有捷運三鶯線的車站，屬非都市土地一般農業區農牧用地。

林祐賢也說，新北市的發展，隨著省道、台鐵、高鐵及國道1號、3號、台64、台65線開通及逐步到位的三環六線捷運路網，已脫胎換骨、煥然一新。新北市更以空間翻轉、建構三大軸心、微笑曲線及都更三箭等空間政策，提升環境品質，整體翻轉城市空間，新北市已具備成為國際城市條件。新北市位處北北基桃宜的中心地帶，交通便利、腹地廣闊，具有區位優勢，雙北生活圈及區域連結也十分緊密，相當適合作為立法院遷建基地。

侯友宜在主持疫情說明會後，短暫參與會議，會後並與游錫堃一同受訪，侯友宜說，尊重立法院的溝通討論與決定，如果將來選址決定在新北，不但舉雙手贊成，更會全力以赴把事情做好。

游錫堃說，將持開放態度彙整所有選址評估後，提報政策性討論。立法院遷建、改建案，包括新北這次提報的5處地點，國會的新址已有23處地點納入選項；是否符合國會需求，目前持開放態度，會先分析相關利弊，再由諮詢小組選擇若干地點後，由「國會遷（改）建暨監督委員會」進一步討論。

游錫堃說，立法院現址是原為中學校舍，目前使用空間受限制、有些是違章建築、管線老舊及部分列為古蹟無法修繕，需要解決外賓參訪時的維安與規格。未來華人世界逐漸民主化，立法院勢必會成為考察對象，期許新選址的立法院能符合民主最高殿堂訴求，也是人民遊行集會地點、國內外遊客參觀景點，與公民教育場域。遷建工作也許需要10年、20年或更久時間才能完成，但好的開始是成功的一半。

游錫堃上任後成立立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」，盼日後提出數個建議方案，送請由各黨團推薦委員成立的立法院「國會遷（改）建暨監督委員會」，做政策討論及決定。

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核稿編輯：翁世航