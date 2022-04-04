期待被徵召參選台中市長、同時保住立法院副院長，蔡其昌這招「以退為進」會不會弄巧成拙？

文：黎弘育

民進黨六都市長由誰掛袍出征眾說紛紜，其中又以台中市候選人之爭更顯得撲朔迷離，近日林佳龍子弟兵王義川更是拋下震撼彈，希望昔日長官向黨主席蔡英文建議，由自己代表民進黨成為台中市長候選人。

對比黨內原先呼聲最高的蔡其昌，先前面對媒體時態度丕變，先是力推黨內民調第一的前交通部長林佳龍，說他應該承擔；而後又表示，如果新科立委莊競程受到黨的徵召自己也必定全力支持，這番操作著實耐人尋味。

若說蔡其昌為了民進黨整體布局及利益，放下新潮流與正國會派系之爭，願意讓利給林佳龍出征台中，用以扳倒現任市長盧秀燕，那麼後續又捧莊競程競選台中市長豈非自相矛盾？

然而當筆者試著踏入蔡其昌的思考領域當中，或許這種以退為進的方式逼宮，才更有可能在保住立法院副院長位置的同時，代表黨出戰台中市長。要知道在蔡其昌還沒明確表態參選台中市長的狀態下，關於他參選就會請辭立法院副院長的傳聞就已甚囂塵上，民進黨內其他人更早已對這個位置磨刀霍霍，而在面對台中市長選戰撇開自己戰不勝的強敵盧秀燕不談，就連在黨內的聲望、魅力、實力都遠遜於林佳龍，內外交困的狀況也只能表態，讓根本無心再戰台中的林佳龍承擔這一份沉重的責任。

一者，以林佳龍來說選台北市更符合自身政治利益，曾經當過台中市長的他，六都之中唯有台北市長的位置能讓他的政治生涯更上一層樓，看看陳水扁、馬英九的總統之路，前例不遠。當林佳龍選台北市長的同時，蔡英文徵召的對象理所當然有極大的概率便是蔡其昌；同時面對黨的徵召，被動參選的他，立法院副院長的位置更不可能更迭，畢竟如果為了黨而參選還要交出現有的既得利益，那麼以後還有誰想為了黨而努力奮戰？就算副院長的位置因徵召參選而有所變動，依照先前蔡英文論功行賞的領導風格，就算蔡其昌在台中市失利，照樣能夠入閣入府「妥善安置」。

再者，以此次選情來說，面對現任市長盧秀燕絕對是一場硬仗，無論從支持度、領袖魅力、施政表現等等各個角度分析，民進黨內的台中市長人選皆無法與之匹敵，既然對手不可與之硬碰，何不送黨內競爭者一程？尤其林佳龍若真的再戰一次台中而敗選，政治生涯大概也止步於此，反倒是蔡其昌既能保住副院長的位置，下一次更順理成章入主台中。

若蔡其昌這招「以退為進」的逼宮戲碼，自以為能博得「大局為重」的名聲，又能因黨的被動徵召獲得蔡英文主席「妥善安置」，就算這次沒有代表民進黨出征台中，也能藉由盧秀燕的屠刀打擊黨內政敵，同時繼續保有立法院副院長的位置，下一個四年自己依舊能代表黨出征台中，一計多發、面面俱到，可說精彩絕倫，但劇情真的能如此完美嗎？

當蔡其昌腰裡掛算盤、只為自己計算的同時，要知道在這個名為「政治」的棋盤內除了你在計算，其他人也在計算，要知道此次掌握名單最後人選的權力，依舊是民進黨主席蔡英文，蔡其昌這種假裝大度，實則包藏禍心算計黨內同志，蔡英文又豈會不知？再者考慮2024民進黨內接班人選極有可能是新潮流狀況下，維持黨內平衡，尤其不被新潮流拿捏，對於蔡英文更是首要，蔡其昌算盤打得精妙，然而以退為進是否弄巧成拙，反倒促使蔡英文主席徵召林佳龍出戰台中呢？

而林佳龍出戰台中的誘因，筆者想除了替蔡英文解套新潮流束縛的人情以外，立法院長游錫堃交棒給同為正國會的林佳龍，更是一樁佳話，至於此時的台中選情在這偌大的棋盤當中，終究只是一個過場而已。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航