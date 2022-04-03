如同大衛擊敗歌利亞，亞馬遜紐約倉儲員工投票成立第一個企業內部工會

全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）在美國紐約市的倉儲員工，於4月1日投票成立企業內部的首個工會。這項結果代表了美國勞工組織的一次重要勝利。

根據美國全國勞工關係局（National Labor Relations Board）的計票結果，亞馬遜在史塔登島（Staten Island）區的物流中心（JFK8倉儲）員工，以約55％的贊成票比例獲得勝利，成立亞馬遜工會（Amazon Labor Union）。

組織本次工會的領導人克里斯・思莫斯（Chris Smalls）以疫情期間為亞馬遜員工的工作環境安全性發聲而出名。此前，疫情升溫導致亞馬遜業務量大增，該公司也面臨了全世界員工對其長期以來忽視員工福利的指控。

思莫斯的勝利顯示著亞馬遜的一次重大失敗，該公司曾與工會組織進行過激烈的鬥爭。未來，亞馬遜也即將面臨美國阿拉巴馬州的另一場工會投票，雖然目前雙方票數僵持不下，公司以993票比875票佔了上風，不過仍有416張仍有異議待化解的選票需被審核，因此最終的局勢被認為很有可能逆轉。

無論如何，這兩次的選舉對於勞動權維權人士來說都是一個里程碑。

11個月來，33歲的思莫斯以及他的團隊持續在史塔登島區的JFK8倉儲對面，遊說正在回家路上的員工，告訴他們將需要一個工會，在與亞馬遜談判的過程中為他們爭取權益。

思莫斯的團隊計畫尋求更高的薪資、更長的休息時間、更多有薪假以及有薪病假。此外，他更想要說服員工們相信，尋求工會的協助是一個可以讓他們對不定期加班規定提出投訴的有效方式。

這場勝利後思莫斯說道：「我希望現在每個人都能關注這件事，因為我們曾經遭到不少質疑。」

針對此事亞馬遜則發聲明表示：「我們對於史塔登島的投票結果感到失望。因為我們相信，員工與公司建立直接關係，對我們的員工最有利。」

亞馬遜更進一步指出，它正在評估一些可行的因應措施，包含對美國全國勞工關係局可能對本次投票有不當干預一事提出異議。

根據《BBC》，羅格斯大學（Rutgers University）的一名教授瑞貝卡・吉凡（Rebecca Givan）指出，儘管思莫斯這次的勝利如同大衛打敗歌利亞一般是一件大事，但她警告合約談判部分，員工仍必續面對新一輪的抗戰。

她說道：「亞馬遜將會用盡一切手段來抹去這次勞工的勝利，它將破壞員工之間的團結，試圖阻止這場成功帶來的氣勢。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：羅元祺