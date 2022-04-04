基輔郊區小鎮數百名平民遇害、澤倫斯基指控俄軍「種族滅絕」，聯合國籲保存證據

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨（3）日表示，在基輔市郊布查鎮（Bucha）許多平民遇害，是遭到俄軍「蓄意屠殺」。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）受訪時指控俄軍犯下「種族滅絕」罪行，並已建立「特殊機制」進行調查。

聯合國也在同日表示，布查鎮發現的萬人塚已引發潛在戰爭罪行的嚴重疑慮，並強調保存證據的重要性。

烏克蘭外長要求G7即刻實施新制裁，美、英、法等國同聲譴責

（中央社）烏克蘭外交部長庫列巴3日表示，首都基輔市郊布查鎮許多平民遇害，是遭到俄軍「蓄意屠殺」。烏克蘭總統澤倫斯基也指控俄軍進行種族滅絕。烏克蘭和西方都要求追究俄國戰爭罪。

俄軍從布查倉促撤退後，留下數百具平民遺體。庫列巴在推特寫道：「布查屠殺是蓄意的。俄羅斯人的目標是盡可能消滅更多烏克蘭人。我們必須阻止他們並趕走他們。我要求七大工業國集團（G7）現在就實施新的毀滅性制裁。」

澤倫斯基則在接受美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目訪問時表示：「這是種族滅絕（genocide）罪行，想要剷除整個國家及人民。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則推文道：「基輔地區。21世紀的地獄。被綑綁雙手殺害的男女遺體。納粹最嚴重的罪行已重返歐盟。」「俄羅斯是故意幹的。實施能源禁運，關閉海港。阻止殺戮！」

隨著俄軍在烏克蘭部隊猛烈抵抗下撤退，基輔周圍可能有平民遭到殺害的證據已經出現。當地官員稱，俄軍撤離後，布查幾個亂葬崗發現近300具平民遺體。

Photo Credit: AP / 達志影像 在布查鎮發現的亂葬岡。

在布查負責救援工作的卡普利奇尼（Serhii Kaplychnyi）表示，僅鎮中心一座教堂後方的亂葬崗，就埋了57人。《法新社》記者則看到至少20具遺體散落在一條街道上，都穿著平民衣服，其中一人雙手被用一條白布綁在背後，他的遺體旁有他的烏克蘭護照。

儘管俄羅斯國防部否認俄軍犯下如此暴行，美國、英國、法國、德國和北大西洋公約組織（NATO）紛表震驚並譴責，與烏克蘭同聲指控俄軍犯下戰爭罪。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也譴責俄軍的「暴行」，承諾會進一步制裁莫斯科。他在推特寫道：「在基輔獲解放地區，俄軍所犯暴行的畫面令人震驚。歐盟正協助烏克蘭和非政府組織收集必要證據，以便在國際法庭上追究罪責。」

美國國務卿布林肯表示，布查街上散落多具平民遺體的景象「令人痛心疾首」。布林肯告訴美國《有線電視新聞網》（CNN）：「只要俄羅斯對烏克蘭的殘暴持續下去，這就是每天所發生事情的真相。」

英國外交部長特拉斯（Liz Truss）表示，隨著伊爾平（Irpin）和布查等烏克蘭城鎮「駭人聽聞行為」的證據越來越多，俄羅斯攻擊平民必須按「戰爭罪」受到調查。

德國副總理暨經濟部長哈柏克（Robert Habeck）告訴德國《畫報》：「這一可怕的戰爭罪行不能被置之不理。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則表示，俄羅斯必須為在布查所犯的戰爭罪行付出代價。她同時譴責俄羅斯總統蒲亭「肆無忌憚的暴力行為」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對於布查平民遭殺害那些「不忍卒睹」的畫面提出譴責，並表示俄羅斯當局「必須為這些罪行負責」。

北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴《CNN》：「我們數十年來還未曾在歐洲見過這種針對平民的暴行，很可怕，也絕對讓人無法接受。」

俄軍在布查的暴行曝光後一天，「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）在波蘭首都華沙（Warsaw）發表聲明，宣稱該組織在切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）和基輔周圍俄羅斯控制的地區，發現「數起俄軍違反《戰爭法》的事例」。

赴烏克蘭的聯合國人員尚未證實相關細節，辨識死者身分的工作十分重要

（中央社）聯合國3日表示，在烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近小鎮布查（Bucha）發現的萬人塚，引發潛在戰爭罪行的嚴重疑慮；聯合國並強調保存證據的重要性。

《法新社》報導，聯合國人權事務高級專員公署說：「就目前所知情況，確實引發兩大嚴重且令人不安的疑慮，一是潛在戰爭罪行，二是重大違反《國際人道法》。」

烏克蘭官員2日表示，萬人塚內埋了近300具遺體；就《法新社》所見，在單單一條街上，至少有20具穿著平民衣服的遺體。

聯合國人權事務高級專員公署說，赴當地的聯合國人員尚未能證實烏克蘭官員通報的死亡人數或相關細節。

不過，聯合國人權事務高級專員公署指出：「就目前相關照片和影片所呈現，包括死者雙手被反綁在背後的畫面，讓我們極為關切。」

聯合國人權事務高級專員公署說：「與此同時，布查當局通報的約300具遺體，我們無法排除當中是否包含戰爭期間喪生的烏克蘭和俄羅斯官兵。」

此外，布查街道上所發現的遺體，也可能包括「過去一個月來，因自然因素、心臟病或壓力引發的若干健康情況，加上缺乏藥品和醫療協助而死亡的平民百姓」。

但由於存有戰爭罪行的可能性，聯合國人權事務高級專員公署表示，挖掘遺體、辨識死者身分的工作十分重要；如此才能通知家屬，確立真正死因，以有助於司法問責。