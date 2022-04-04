2022/04/04,
音樂

李政瀚、于薇奪下台灣首座葛萊美獎，《八歌浪》專輯設計以紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌

李政瀚、于薇奪下台灣首座葛萊美獎，《八歌浪》專輯設計以紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌
台灣設計師李政瀚、于薇設計的專輯《八歌浪Pakelang》，首次入圍即奪下「最佳專輯設計包裝獎」，是台灣藝術家首度獲得葛萊美獎。｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

李政瀚接受媒體專訪時，強調做唱片包裝設計，目的是為了讓更多人聽到非主流唱片，讓更多人知道台灣，也解釋為何在得獎感言中特別提到「台灣是一個愛好和平的國家」。得獎感言上提到和平，跟俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭有關。

美國音樂界最高榮譽葛萊美獎（GRAMMY Awards）於美西時間4月3日晚間5時在拉斯維加斯舉行第64屆頒獎典禮，台灣新銳設計師李政瀚、于薇設計的專輯《八歌浪Pakelang》，首次入圍即奪下「最佳專輯設計包裝獎」，是台灣藝術家首度獲得葛萊美獎。

「最佳專輯設計包裝獎」今年有5組入圍作品，其中2組來自台灣。除了李政瀚、于薇，另一組則是設計師蕭青陽以Soul Of Ears的《Zeta》獲得提名並入圍，這是蕭青陽第6度入圍。

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Photo Credit: 然點設計工作室 Spread Design Studio
台灣設計師李政瀚、于薇設計的專輯《八歌浪Pakelang》

得獎感言中提及「和平」，李政瀚：與俄羅斯入侵烏克蘭有關

李政瀚、于薇上台領獎時，由友人葉紫音擔任翻譯，以英文發表得獎感言：

我們十分高興能夠以《八歌浪Pakelang》專輯參與葛萊美獎，讓更多人知道台灣。我們來自台灣。

台灣是個美麗、愛好和平的國家。我們也感謝一路以來幫助我們的朋友和所有工作人員。

台下的你們若有一天能拜訪台灣，我們相當歡迎。

李政瀚接受《中央社》專訪，強調做唱片包裝設計，目的是為了讓更多人聽到非主流唱片，讓更多人知道台灣，也解釋為何在得獎感言中特別提到「台灣是一個愛好和平的國家」。

得獎感言上提到和平，跟俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭有關。李政瀚說：「因為最近一直在關注烏克蘭的戰事。音樂能不能改變世界，我不曉得，可是它絕對有一個舞台，能夠讓我們去講出想要說的話。」

風潮音樂創辦人楊錦聰在臉書粉專也發文祝賀，表示風潮音樂報名葛萊美獎將近30年，總共入圍過7項葛萊美獎，3個音樂獎項，4個設計獎項，已創造華人音樂史上傳奇的紀錄。

楊錦聰表示，董事長樂團跟蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊最了不起，找到這兩位年輕傑出的設計師並願意花高成本印製這張專輯，才有今天的成績，而背後團隊的努力也功不可沒。

《中央社》報導，風潮音樂今（4）日透露，這次報獎過程其實困難重重，幾經波折，團隊更在截止前一天收到葛萊美獎「資格尚不符合」的消息，團隊也放下手邊事務全心跨海處理，這回能順利入圍並奪得獎項，讓團隊非常興奮。

風潮音樂分享，第二代馬蘭吟唱隊是由第一代團長郭英男的兒子蔣進興接班傳承。這次《八歌浪Pakelang》與第二代馬蘭吟唱隊合作，除了保留4首馬蘭阿美族古調外，董事長樂團的吉董（吳永吉）也跟蔣進興合作創作6首新歌，並大膽在編曲中融入本身擅長的民俗樂器，把嗩吶與原住民的歌聲融合在一起，既衝突又有美感。

文化部指出，李政瀚曾入圍2016年金曲獎最佳裝幀設計，更於2019年及2020年全美獨立音樂獎（Independent Music Awards），以重金屬樂團血肉果汁機專輯《深海童話》及浮現浩世樂團的《時代》專輯，榮獲最佳包裝設計獎（Album Packaging）。

李政瀚與于薇合作設計的《八歌浪Pakelang》，由台灣搖滾樂團董事長樂團與阿美族國寶級歌手郭英男長子蔣進興及其所帶領的馬蘭吟唱隊第二代成員，首度攜手跨界合作，以雷鬼、電子、搖滾等元素重新編曲阿美族語古調。

專輯包裝除透過紙張堆疊出台灣東海岸山脈與人們高歌的優美稜線剪影，更呈現台灣是一個海洋國家的意象，象徵島嶼上的文化傳承生生不息，首次入圍即獲評審青睞。

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Photo Credit: 然點設計工作室 Spread Design Studio
專輯包裝以馬蘭部落所在台灣東部海岸為出發，以紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌，以郭英男先生與阿美族人們昂首高歌的意象，呈現在這土地上承先啟後的文化傳承。

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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