2022/04/04,
政治

林鄭月娥稱因為家庭不求連任，傳李家超參選特首

林鄭月娥稱因為家庭不求連任，傳李家超參選特首
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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對於盛傳李家超會辭職參選特首，林鄭月娥表示，目前未收到任何官員的辭職信，也不會評論或確認誰會參選。

香港特首選舉漸趨白熱化，據早前《香港01》《星島日報》報稱，李家超將參選特首、另一熱門人選為梁振英後，林鄭月娥今（4）日早上亦正式宣布不會尋求連任。而如果李家超當選，將是香港首次有「武官」出任行政長官，有分析預料港府管治方式會更鐵腕強硬。

林鄭月娥：考慮家庭因素不求連任，至今未收到任何官員辭職

（中央杜）香港特首選舉提名期踏入第2天，現任特首林鄭月娥今早正式宣布，不會尋求連任。對於盛傳政務司司長李家超會辭職參選特首，林鄭月娥表示，至今未收到任何官員辭職。

林鄭月娥今天上午原是主持抗疫記者會，但變成她宣布不尋求連任的記者會。她表示，不會參加下屆特首選舉，今年6月30日完成特首5年任期，正式結束42年公務生涯。

她表示，2021年3月出席兩會期間，親自向中央表達意願不想尋求連任，這完全是出於家庭考慮及家人的看法，感謝中央的理解及尊重。她指目前首要任務仍是抗疫，暫時未想到自己之後的去向，也不會評論自己任內表現。

對於盛傳李家超會辭職參選特首，林鄭月娥表示，目前未收到任何官員的辭職信，也不會評論或確認誰會參選。

她表示，每屆特首都需要履行雙負責制，即向北京中央政府及香港特區政府負責。

林鄭月娥表示，剩下3個月任期會繼續領導特區政府抗疫、做好5月8日的特首選舉、政府換屆交接及7月1日回歸25週年的工作。

隨著林鄭月娥正式宣布不尋求連任，港特首選舉更明朗化。目前盛傳有可能參選者包括李家超及財政司司長陳茂波。有分析指出，下屆香港特首選舉候選人的人數可能只有2人，甚至只有1人，這樣北京中央政府不需擔心選舉會出現亂象。

另外，今早有港媒在李家超寓所在等候他，但他沒有回應記者提問是否參選特首。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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