王喜於台灣檢測後控訴被捅致流血，台灣衛生官員：有時是個人因素請見諒

藝人王喜昨日赴台於桃園機場作核酸（PCR）檢測後被捅傷流鼻血，於社交媒體Facebook上「通緝」為他檢查的人。王喜並引述台灣公衛學者莊人祥指「採檢時就有看到流鼻血，有人員前往關心，協助止血、更換口罩，但遭王喜拒絕」的說法，但同時上傳一張莊人祥的黑白照，表示不接受他的解釋。

事後，王喜就他對莊人祥「無禮、魯莽及不友善的行為」道歉，同時要求「幫我做PCR的那一位醫護人員，能早日給我一個說法」。有網民同情王喜受傷，但亦有網民斥他小題大作，為台灣醫護人員徒添混亂、浪費醫療資源。

王必勝：檢查時可因個人因素流血

（中央杜）香港男演員王喜昨天PCR採檢遭捅傷流鼻血，台灣衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝今天說，有時因為個人因素採檢時會出血，請王喜見諒。

王必勝上午至基隆市府參加防疫會議後接受媒體聯訪，媒體詢問，王喜昨天在臉書（Facebook）發文，入境台灣在機場PCR採檢，遭捅傷流鼻血。

對此，王必勝說，到昨天為止落地採檢共7萬1000人，從中採出2832名確診，首先要感謝7萬多名民眾的配合，採檢過程難免會有些不舒服及等待時間，他也代表團隊致歉，更要感謝不眠不休的工作團隊，24小時待命且工作環境相當危險，「我要對他們表達最高的致敬」。

王必勝說，有時因為個人因素，例如鼻中膈彎曲、鼻甲比較厚，或是長時間搭飛機鼻腔比較乾糙等，採檢時可能會出血，應該不是太嚴重的副作用，請王喜見諒，據他所知，王喜因為確診好像送到南投的集中檢疫所，團隊也會給予關懷和說明，因為他代表團隊，如果王喜有任何問題也可以跟他說。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin