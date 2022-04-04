本土+133，陳時中：雙北、桃園、基隆仍要高度警戒，要求地方政府盡快整備加強型防疫旅館

今（4）日公布國內新增275例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為133例本土個案及142例境外移入（68例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮官陳時中表示，台北、新北、桃園、基隆四個市仍要高度警戒。他並表示這段期間將請各地方政府盡快整備加強型防疫旅館，要求每個縣市至少有50間，每增加萬人就要增加2間，中央有一定的補助方式協助地方政府。

50例為無症狀感染，昨日增加一名中症的本土個案

指揮中心表示，今日新增之133例本土病例，為64例男性、69例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年3月27日至4月4日，其中包含50例為無症狀感染。個案分佈如下圖所示：

Photo Credit: 指揮中心提供

陳時中表示，台中市、高雄市以及屏東縣各新增一例確診，都是屬於居隔期間陰轉陽。

陳時中表示，今日新增的確診人數雖然沒有昨日多，但台北、新北、桃園、基隆四個市仍要高度警戒。新北和桃園雖然仍有新增個案，但都屬於原先個案的親密接觸者，疫情看來未持續擴大，但仍要持續觀察。

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陳時中說明，台灣昨（3）日增加一名中症的本土個案，使得今年以來本土個案中重症比例為0.23％、輕症（或無症狀）比例為99.77％。

陳時中表示，此名中症本土個案為20多歲本國籍男性，屬於中度肺炎，有慢性病史，曾接種2劑疫苗超過5個月、未接種追加劑疫苗。此名個案於3月29日出現呼吸困難、咳嗽等症狀，就醫診斷為肺炎且PCR採檢陽性確診（Ct值29.3），目前住院隔離，使用氧氣鼻管並接受瑞德西韋、抗生素等藥物治療中，未入住加護病房。

陳時中也說明目前的醫療量能（如下圖所示），並表示這段期間將請各地方政府盡快整備加強型防疫旅館，要求每個縣市至少有50間，每增加萬人就要增加2間，中央有一定的補助方式協助地方政府。

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有關醫院照護人力短返回工作建議，因密切接觸確診者而被匡列為居家隔離對象的醫護人員，若要返回工作崗位，在返回前做完一次PCR檢測後，需每2日進行1次PCR檢驗到滿14天。有關基層醫護人員表示，每2日要鼻咽採檢1次會造成負擔與心理壓力。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，醫護人員此項返回工作崗位有一定的啟動時機與相關要求（如下圖所示）。

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至於每2日的鼻咽PCR採檢，羅一鈞表示目前已提議在本週四醫療應變組的會議討論，是否能PCR採檢改為深喉唾液以替代鼻咽採檢。羅一鈞指出，目前北部和東部已有4家醫院提出申請，並經過衛生局同意。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為78例男性、63例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（18例）、印尼（14例）、美國（6例）、中國（4例）、澳大利亞、泰國及馬來西亞（各3例）、法國、柬埔寨、新加坡及香港（各2例）、菲律賓、德國、愛爾蘭、日本、印度及韓國（各1例）移入，另77例調查中。入境日介於今年3月7日至4月3日。

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核稿編輯：楊士範