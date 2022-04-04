上海展開全市2500萬人核酸檢測一日內完成，專家分析：中共20大之後，也不會輕易調整清零政策

中國上海市昨（3）日新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土個案9006例，全市今（4）日展開核酸檢測，中共解放軍派出2000餘人，加上各省支援醫療人數約萬人前往支援。

專家指出，縱使下半年中共20大召開後，中國官方也不會輕易調整清零政策，一定要等到更有效疫苗和治療藥物問世後，將COVID-19疫情控制住才有可能放開。

過去未曾在一天內對全市核酸檢測，無正當理由拒絕者將依法處罰

（中央社）上海市COVID-19昨日新增本土感染者達9006例。今天全市約2500萬人將展開核酸檢測，中共解放軍派出衛勤力量2000餘人，加上周邊各省支援醫療人數約萬人，因應龐大採檢和收治量。

據官方微信公眾號「上海發布」，上海市衛健委今早通報：3日，新增本土COVID-19確診病例425例和無症狀感染者8581例。從3月至今，上海的本土陽性病例已經約6萬例。

根據當局安排，上海市3日進行全市抗原檢測（快篩），快篩由民眾自測，結果15分鐘內就可出爐；今天進行全市核酸檢測，核酸檢測則必須動用龐大的醫療人力和設備進行採檢與結果分析。上海從未有過一天內對全市居民核酸檢測的紀錄。

Photo Credit: AP / 達志影像 上海民眾排隊等候核酸檢測，一旁有工作人員手舉「10人一組」的牌子協助維護秩序。

根據解放軍報，3日，軍隊抽組衛勤力量2000餘人，支援上海市做好疫情防控工作。此次抽組的衛勤力量來自陸軍、海軍、聯勤保障部隊所屬7個醫療單位，抵達後將迅速開展醫療救治、核酸檢測等工作。

綜合《新華社》與《央視新聞》報導，江蘇省4日派出7500名採樣隊員赴上海，開展核酸檢測採樣。按照計畫，今天採樣任務結束後，採樣隊員將返回各市，進行隔離休養、健康監測。

此外，來自武漢、天津、南昌、濟南等地數千名醫務人員攜帶醫療物資，3日分別乘坐10趟高鐵列車抵達上海。此外，河北省、安徽省、浙江省等地也都有醫療採檢人力前往上海支援。

《新華社》報導，上海市衛健委方面表示，全國多地援助上海的醫療隊總人數約一萬人，於近日分批抵達上海，其中部分醫療隊已入駐方艙醫院，準備接收COVID-19輕症患者和無症狀感染者。

武漢以來最嚴重的一波疫情，專家：防疫一鬆懈將導致更大經濟損失

（中央社）中國緊抓清零總方針應對COVID-19疫情，激進防疫帶來亂象叢生。專家分析，中國仍欠缺更有效疫苗和治療藥物，預期中共20大召開後，官方也不會輕易調整清零政策。

中國堅持清零總方針，以往有評論認為，防疫成績牽動中共20大人事布局，激進防疫作為都與中共20大有關。北京師範大學政府管理研究院長唐任伍接受新加坡《聯合早報》訪問時說，「20大以後就能放開？這是人們一種天真的想法」。

唐任伍表示，病毒變異株Omicron傳染力強、波及面積大，這是武漢以來最嚴重的一波疫情，病毒再變種就會為防疫增添不確定性。中國目前醫療資源不足，欠缺更有效疫苗和治療藥物，抗疫一旦鬆懈就可能加重醫療負擔，造成更大經濟損失。

他預期，縱使下半年中共20大召開後，官方也不會輕易調整清零政策，一定要等到更有效疫苗和治療藥物問世後，將COVID-19疫情控制住才有可能放開；以目前Omicron傳染力度來看，根本還沒完沒了。

中共總書記習近平於3月17日主持召開中央政治局常務委員會議時表示，堅持科學精準、動態清零，盡快遏止疫情擴散蔓延勢頭。習近平一番話為防疫方向指明方向，官方續採清零態度對待看不見的病毒。中國國務院副總理孫春蘭4月2日赴上海，也再次強調堅持「動態清零」總方針不動搖。

追求清零的激進防疫衍生多重亂象。上海市發生數起慢性病患者求醫遭拒因而病發死亡的不幸事件；官方要求染疫、未染疫者分開收治，強迫母嬰分離引起大眾撻伐。另還有剛做割雙眼皮美容手術女子因為封控遲未能回診拆線，只能由醫師帶著工具前往社區隔著柵欄執行拆線。

這波疫情的無症狀感染者比重高。據中國國家衛生健康委員會官網資料，中國3日新增COVID-19本土病例1萬3137例，其中無症狀感染者高達1萬1771例，比重達89.6％。有評論寫下，「上海現在就是一群疲憊不堪的醫護把一堆瀕臨死亡的病人擋在醫院外，守著一病房生龍活虎的無症狀感染者刷手機」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範