面對俄天然氣需求兩樣情：波羅的海三國宣布4月起不再進口，斯洛伐克稱有必要將以盧布購買

俄羅斯總統普亭先前宣布，歐盟在內等「不友好」的國家4月起如果要和俄羅斯買天然氣，必須以俄羅斯盧布支付，否則就終止合約。

斯洛伐克昨（3）日表示因為該國85%天然氣需求仰賴俄國，若有必要，斯洛伐克會以盧布購買天然氣；波羅的海三國則宣布4月起不再從俄國進口天然氣，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）也呼籲其他歐盟國家跟進。

斯洛伐克、波羅的海三國兩樣情，哪些歐洲國家最仰賴俄國天然氣？

（中央社）斯洛伐克經濟部長3日表示，儘管贊成歐洲聯盟（EU）站在同一陣線，但因斯國約85%天然氣需求仰賴俄羅斯，不能被俄國斷供，若有必要，斯洛伐克會以盧布購買天然氣。

俄羅斯要求以盧布購買天然氣，但歐洲聯盟執行委員會（European Commission）1日表示，供應合約規定要以歐元或美元支付的歐洲公司不適用這項要求。

斯洛伐克經濟部長蘇利克（Richard Sulík）3日在公共廣播公司《RTVS》的辯論節目表示：「天然氣（流動）不該停止。」

「若條件是用盧布支付，那我們就用盧布支付。」

蘇利克還說，斯洛伐克會繼續致力於與歐盟同一陣線。

斯洛伐克本週表示，國家天然氣公司SPP 3月已依合約規定以歐元支付款項。

蘇利克說，下筆天然氣款項5月20日到期前，斯洛伐克仍有6週時間找到解決辦法，但斯洛伐克不可能沒有天然氣供應。

《Euronews》報導，立陶宛為了反制俄羅斯入侵烏克蘭，宣布4月起不再仰賴自俄羅斯進口天然氣。

立陶宛能源部長克瑞維斯（Dainius Kreivys）表示：「俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）供應的國家中，我們是首個不再仰賴其天然氣供應的歐盟國家，而這是多年連貫的能源政策，以及及時基礎設施決策的結果。」

立陶宛總統瑙塞達也在推特發文表示，「多年前我國做出的許多決定，使得今天的我們能夠無痛地與入侵者切斷能源供應鏈。」瑙塞達表示，如果立陶宛辦得到，歐洲其他國家也可以。

From this month on - no more Russian gas in Lithuania 🇱🇹.



Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.



If we can do it, the rest of Europe 🇪🇺 can do it too! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 2, 2022

2015年時，立陶宛將近100%的天然氣供應都來自俄羅斯，但情況在過去數年有了劇烈的變化。立陶宛在克萊佩達（Klaipeda）市建造了一座離岸液化天然氣進口接收站。

去（2021）年，立陶宛約莫有26%的天然氣進口來自俄羅斯。

《金融時報》報導，拉脫維亞天然氣儲存營運商「Conexus Baltic Grid」表示，拉脫維亞和愛沙尼亞也從4月2日起不再從俄羅斯進口天然氣。

Conexus Baltic Grid的執行長巴里斯（Uldis Bariss）告訴拉脫維亞國營電台，俄羅斯要求以盧布支付此舉，顯示了不足以再繼續仰賴俄國作為能源供應，並且加速了波羅的海國家的能源獨立之路。

根據線上統計網站《Statista》的文章，最仰賴俄羅斯天然氣的歐洲國家，前五名分別為北馬其頓、波士尼亞與赫塞哥維納、摩爾多瓦共和國、芬蘭，以及拉脫維亞。

烏克蘭則是自2015年起，向歐盟採購天然氣。

Photo Credit: Statista 授權方式

克里姆林宮：盧布支付機制將擴大到其他主要出口商品

（中央社）克里姆林宮3日表示，總統普亭要求以盧布購買俄國天然氣的作法只是原型，盧布支付機制未來將擴大到其他主要出口商品上。

俄羅斯經濟正面臨1991年蘇聯垮台以來最嚴峻危機，主因美國與盟邦在2月24日俄烏戰爭爆發後、對俄國實施制裁。

普亭的反制是在3月23日下令外國必須以盧布購買俄國出口的天然氣，但這項機制仍允許買家以合約貨幣支付，之後才由俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）兌換為盧布。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對俄羅斯國營電視台《第一頻道》（Channel One）談及盧布支付天然氣系統：「這只是盧布支付系統的原型。」

培斯科夫表示：「毫無疑問，會擴及多種商品。」他並未透露實施的時間。

培斯科夫說，西方決定凍結俄國央行3000億美元外匯存底無異「搶劫」，會加速全球儲備貨幣與美元和歐元脫鉤的速度。

他說，克宮志在以新體制取代西方強權1944年建立的「布列登森林計畫」（Bretton Woods Project）金融架構。

「雖然這目前看來遙遙無期，但我們會打造一種與布列登森林計畫不同的新體系。」

他說，西方國家對俄國的制裁加速了對美元和歐元的不信任。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範