港英政府戰後「興建泳池」紓解民怨？

文：龐浩賢（香港人，歷史學碩士。期望在亂世中以探究真理。）

泳池只是一般閒暇體育場所？在二戰後的香港，公眾游泳池和泳灘與社會民生甚至政治發展息息相關。以下將以近代香港泳池和泳灘的發展歷史作為主軸，為大家剖析香港公眾泳池和泳灘的發展與香港的政治、社會及文化之間的互動關係。究竟游泳這項老少咸宜的閒暇運動，如何成協助港英政府梳理香港青年問題及改善民眾生活質素的工具呢？

六七暴動與泳池泳灘發展

潘淑華、黃永豪所著的《閒暇、海濱與海浴 : 香江游泳史》一書，分析戰後游泳池的發展與香港1966和1967年發生的社會騷亂（六七暴動）有關。書本指出在1966年後的十年間，政府興建了香港仔、大環山等公共游泳池，並認為這興建游泳池政策是當時期港英政府希望透過游泳這個活動來紓緩港人對生活不滿的情况，例如書中引述1966年4月暴動後港英官員的檢討：「沒有任何東西比游泳池更能彌補香港其他的惡劣環境」。

其實，香港六七暴動研究學者張家偉亦有相似的看法，他指出六七暴動其中一個重要影響就是令港英政府重新檢視及改革政府施政，張繼而指出當時港英官員認為當時青年缺乏文娱康樂設施是導致騷亂的成因之一，故此當時政府檢討報告提出增設郊野公園、社區中心等設施。可見，潘淑華等人的說法具有一定的理據，游泳池及游泳活動成為了60年代後期香港政府紓解民怨和解決青年問題的手段之一。

在一段拍攝於1964年、名為「Hong Kong In The Swim」的政府宣傳片中，可以看到港英政府把公共泳池和泳灘視為解決民生問題的重要設施。首先，該影片提及由於當時九龍區沒有海灘，所以政府強調投入125,000英鎊興建游泳池服務六十萬市民，又強調該泳池符合奧運標準。該片段更刻意製造男女老少和諧快樂地游泳的景象，呈現香港社會文化較開放，女性敢於穿著性感比堅尼泳衣等畫面。這影片彷彿令人忘記貪污、勞資糾紛、通貨膨脹等等當時香港種種的社會問題，也令當時的香港民眾感覺到港英政府願意為提升市民大眾的消閒生活質素作出投資和規劃。

戰後香港人口急增、公共房屋計劃與公共泳池和泳灘的興建

戰後港英政府漸漸興建了大量公共泳池和泳灘，從而推動了游泳運動在香港社會的普及發展。但康樂設施種類眾多，為何偏偏要興建公共泳池和泳灘？這些游泳設施到底為誰而建？

戰後香港人口問題致使大量興建公共房屋，但無意中造成公共空間不足、市民缺乏休憩設施的問題，因此興建公共泳池和泳灘等休閒設施便成為了港英政府的解決辦法。日治時期人口不過六十萬，但1940年末到1950年初，平均每月十萬人的大量民眾湧入。至1951年人口達二百萬。較富有的人住市區水泥建的房舍，但大多數人只能居住於山邊的自建寮屋。

面對數以十萬計的人民無家可歸，港英政府的反應和行動頗為迅速。在一九五四年四月，市政局建議興建多層徙置大廈，同年十二月首批徙置大廈於石硤尾落成，單位面積一律一百二十平方尺，擬供五名成人入住，每人僅得二十四平方尺，當時房屋法例規定最少三十五平方尺，可見當時的生活空間擠迫得可怕，只是比在街頭露宿好。公共房屋雖然開始落成，但生活環境極之擠迫，僅僅足夠維生，民眾生活質素差，活動空間不足，更遑論民眾的娛樂和消閒生活。這種環境導致社會怨氣積聚。

徙置區只能解決燃眉之急，港英政府明白到建成大量公共房屋卻未有相應的休憩設施，將會衍生不少的社會問題，因而想到興建公共泳池和泳灘。游泳適合不同年齡人士，更是能為年輕人提供休憩娛樂的運動。而且泳池佔地不大，能同時容納大量市民使用，切合香港土地不足的情況。1960至1970年代期間香港賽馬會支持政府興建公眾游泳池，共捐款興建七所公眾游泳池，包括九龍城、荃灣、深水埗、官塘、黃大仙、灣仔及堅尼地城。這些公眾游泳池都在公屋區附近，明顯是針對當時膨脹的人口，游泳成為香港民眾，特別是青年人重要的休閒活動。

而且，泳池、泳灘不像足球場等一般休憩場所般容易聚集人群，龍蛇混雜，能夠防止青少年人受到黑社會人士的滋擾和影響。公共泳池入場費便宜，場所也容易管理，黑社會分子也難以在此聚集，減少青年人加入黑幫及從事犯罪行為的機會，從而改善當時香港社會的青年問題。

九龍區青年服務會（Kowloon City District Youth Service Council）在1975年2月用問卷調查的方式訪問了2226名學生，當中有1721人回應調查，調查報告反映高達65%青少年同意「生活中欠缺休閒活動場地」，同時報告指政府應增加公共休閒設備，以防止青少年人與黑幫接觸。

香港留聲口述歷史檔案庫提供不少口述歷史檔案，曾任註冊社工及香港基督教青年會幹事的伍建新先生，憶述孩童時每星期都有幾晚都會與其他鄰居的兒童一起三五成群消磨時間，他曾目睹當時的青年人與黑社會勾當，包括買賣毒品，並在公眾地方吸毒等。他又指曾與街童朋友在空地受黑幫分子欺凌、被人毆打及勒索金錢，可見當時香港社會的青少年問題相當嚴重。

但伍先生指出游泳成功減少了當時香港青年人誤入歧途的機會。他提到中學暑假經常與兩名同學同行，從廟街走路40分鐘到紅磡大環山公眾泳池游泳，其家人又認為游泳強身健體，因此鼓勵他多游泳。當時的泳池，學生游泳月費只需3元，是一項便宜的消閒運動。他又指自從開始游泳後，便不再流連街頭接觸壞分子。