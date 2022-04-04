2022/04/04,
政治

香港晚報：林鄭棄連任，李家超傳競選

香港晚報：林鄭棄連任，李家超傳競選
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

特首林鄭月娥宣布放棄競逐連任，正式結束42年政府服務生涯。

1）林鄭棄連任李家超傳競選

特首林鄭月娥宣布放棄競逐連任，正式結束42年政府服務生涯。她稱，去年3月出席兩會期間，向中央表達不連任意願，中央表示理解和尊重。她指不參選特首只有一個考慮因素，就是家庭，家人是她最優先的考慮，「佢哋認為我夠鐘返屋企」。

多間傳媒報導，政務司司長李家超將會參選，林鄭月娥說，到現時這刻為止，她都沒有收到任何官員的辭職信，她亦不便評論其他參選的人士。但她寄語，下屆特首參選人，都有每屆特首的客觀特質，履行雙負責制，維護一國兩制。

2）確診考生可考DSE

教育局宣布，今屆中學文憑試如期於本月22日開考；當局會於竹篙灣增設特別考場，讓確診及需檢疫的考生應考。確診考生可按健康狀況決定是否到竹篙灣考場應考，當局會提供抗疫的士接載。如在應考當日決定不參與考試，可改用校內成績作評估。

教育局表示，竹篙灣檢疫中心預計最多可容納1000多名考生，如屆時有更多需求，當局亦有後備考場。教育局指未知最終會有多少考生在竹篙灣應考，當局仍需多些時間敲定細節，盡快本星期內公布。

3）姜牧師認襲警刑期已服畢

人稱「姜牧師」的Free HK Media網媒創辦人姜嘉偉被控於1月到警署報到時襲警，「姜牧師」認罪亦解釋當時因照顧動物過敏，在疲倦及抗敏藥影響下反應過火。主任裁判官蘇文隆考慮他認罪扣減三分一刑期，判囚兩個月。減去還押時間，他已完成刑期，將於稍後獲釋。

「姜牧師」承認案情指出，當日報到時他手持燒酒瓶，身上有酒氣，並脫下鞋躺在報案室座位上，其後一度阻礙報案室警員工作，包括開FB直播拍攝警員等。警員警告他不果，再以阻差辦公罪將他拘捕，「姜牧師」被帶到搜身室，期間以前額撞向警員，警員上唇和前額擦傷及觸痛、右膝觸痛。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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